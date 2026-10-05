Хитойлик олимлар кеч ухлашнинг организмга "даҳшатли таъсири"ни фош қилди

·2·Саломатлик
Хитойлик олимлар кеч ухлашнинг организмга "даҳшатли таъсири"ни фош қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойлик олимлар ўтказган тадқиқот уйқу тартибининг бузилиши ва кеч ухлаш организмда 172 та касаллик ривожланиши билан боғлиқлигини аниқлади.
  • 88 461 нафар иштирокчи ва 6 йил 8 ойлик кузатув натижасида 42 та касалликда хавф икки баравар ошиши кўрсатилди.
  • Тадқиқот муаллифлари уйқу муаммолари ушбу касалликларнинг бирламчи сабабчиси эканини тўғридан-тўғри исботламаса-да, тунги ритмнинг бузилиши тананинг ҳимоя қалқонини қулатишини таъкидламоқда.

Замонавий ҳаёт суръати, тунги гаджетлар ва мунтазам кеч ётиш одати инсон саломатлиги учун кутилганидан анча катта зарба бериши маълум бўлди. Хитойлик олимлар томонидан ўтказилган кенг кўламли янги фундаментал тадқиқот уйқу тартибининг бузилиши ва кеч ухлаш инсон организмида нақ 172 та касаллик ривожланиши билан статистик жиҳатдан бевосита боғлиқ эканини кўрсатди.

Хитойнинг нуфузли илмий журналида чоп этилган ушбу хулосалар соғлом турмуш тарзи ва тиббиёт доираларида жиддий муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

88 мингдан ортиқ кўнгилли ва қарийб 7 йиллик кузатув

Тадқиқот шунчаки назарий тахминларга эмас, балки жуда улкан ва ишончли статистик базага таянади:

  • Иштирокчилар қамрови: Тадқиқотчилар 88 461 нафар катта ёшли инсоннинг уйқу биоритмлари ва саломатлик кўрсаткичларини синчковлик билан ўрганиб чиқишди;

  • Узоқ муддатли мониторинг: Ҳар бир иштирокчи ўртача 6 йил 8 ой давомида тиббий кузатув остида бўлди;

  • Ўрганилган параметрлар: Кузатув давомида ухлаш вақти, уйқу давомийлиги, тунги уйқу сифати ва циркад ритмининг бузилиши қайд этилиб, уларнинг турли сурункали хасталикларга таъсири таҳлил қилинди.

42 та хасталикда хавф икки баравар юқори

Таҳлиллар якунида уйқу бузилиши 172 та турли патология билан параллел равишда кечиши аниқланди. Энг хавотирли жиҳати — 42 та касалликда муайян салбий уйқу кўрсаткичлари мавжуд бўлганда хасталикка чалиниш эҳтимоли икки баравар ва ундан ҳам юқори даражага кўтарилган.

Уйқу тартибсизлиги билан узвий боғлиқ бўлган энг оғир хасталиклар қаторига қуйидагилар киритилди:

  • Иккинчи тур қандли диабет: Тунги уйқунинг етишмаслиги ёки кеч ётиш метаболизм ва инсулин сезгирлигини кескин издан чиқаради;

  • Паркинсон касаллиги: Нейродегенератив ўзгаришлар ва асаб тизими емирилиши уйқу фазаларининг бузилиши билан бирга намоён бўлмоқда;

  • Ўткир буйрак етишмовчилиги: Тананинг табиий регенерация ва тозаланиш даври тунда тўхтаб қолиши буйраклар фильтрациясига тўғридан-тўғри салбий таъсир кўрсатади.

Мутахассислар огоҳлантириши: Оқибатми ёки сабаб?

Тадқиқот муаллифлари муҳим бир жиҳатга алоҳида эътибор қаратмоқда: мазкур илмий иш уйқу муаммолари ушбу касалликларнинг мутлақ бирламчи сабабчиси эканини тўғридан-тўғри исботламайди. Бироқ улар ўртасидаги узвий, кучли статистик боғлиқлик шуни кўрсатадики, тунги ритмнинг бузилиши тананинг умумий ҳимоя қалқонини қулатади ва мавжуд ички яширин хасталикларнинг тез авж олишига замин яратади.

Шифокорлар кун тартибини тўғрилаш, ҳар куни бир вақтда ухлаш ва тунги уйқу меъёрини бузмасликни юзлаб сурункали касалликларнинг олдини олувчи энг арзон ва самарали табиий мудофаа воситаси сифатида баҳоламоқда.

Хитойлик олимлар172 та касалликуйқу тартибининг бузилишиТиббий мониторинг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тунги хавф: Тўйиб ухламаслик 172 та касалликни келтириб чиқариши аниқланди!Тунги хавф: Тўйиб ухламаслик 172 та касалликни келтириб чиқариши аниқланди!21 сентябр 08:37Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...2 сентябр 09:15Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?12 сентябр 00:16Шифобахш сири топилди: Нақд пул санаш танага қандай таъсир қилади?Шифобахш сири топилди: Нақд пул санаш танага қандай таъсир қилади?Бугун 00:15Мўъжиза: Нима учун фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ейиш тавсия этилади?Мўъжиза: Нима учун фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ейиш тавсия этилади?Кеча 23:4940 ёшдан кейин спортзалга соатлаб бориш шарт эмас: мутахассис муқобил усулни айтди40 ёшдан кейин спортзалга соатлаб бориш шарт эмас: мутахассис муқобил усулни айтдиКеча 20:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат
Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот