Анордан ташқари антиоксидантларга бой 10 та маҳсулот

·37·Саломатлик
Анордан ташқари антиоксидантларга бой 10 та маҳсулот
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Организмда оксидловчи стрессга қарши курашувчи антиоксидантлар анордан ташқари қора бузина, артишок, қора маймунжон, қаҳва, қулупнай, қора шоколад, малина, қизил вино, олма ва исмалоқ каби маҳсулотлар таркибида ҳам мавжуд.
  • Ушбу маҳсулотлар ҳужайраларни зарарланишдан ҳимоя қилувчи турли бирикмалар, жумладан, антоцианлар, витаминлар ва флавоноидларга бой.

Анор антиоксидантларга бой мевалардан бири ҳисобланади. Аммо организмни оксидловчи стресс таъсиридан ҳимоя қилишга ёрдам берувчи моддалар бошқа кўплаб маҳсулотларда ҳам мавжуд. Қора малина, қулупнай, қорағатдош мевалар, исмалоқ, қаҳва ва қора шоколад шулар жумласидан. Уларнинг таркибида ҳужайраларни зарарланишдан ҳимоя қилишда иштирок этадиган турли бирикмалар бор, деб хабар беради MSN сайти.

Анор таркибида пуникалагинлар, флавоноллар, антоцианлар ва С витамини мавжуд. Бу моддалар антиоксидант хусусиятларга эга. Бироқ шундай бирикмаларни бошқа мева-сабзавотлардан ҳам олиш мумкин. Қуйида антиоксидантларга бой бўлган 10 та маҳсулот келтирилган.

1. Қора бузина меваси

Қора бузина тўқ бинафша ранги билан ажралиб туради. Унинг таркибида антоцианлар бор. Бу бирикмалар ҳужайраларни оксидланиш жараёнидаги зарарланишдан ҳимоя қилишга ёрдам беради. Аммо хом бузина мевасини истеъмол қилиш хавфли бўлиши мумкин. Шу сабабли уни фақат пиширилган ҳолда ейиш керак.

2. Артишок

Артишок С витамини, синарин ва хлороген кислотаси каби антиоксидант бирикмалар манбаи ҳисобланади. Унда бошқа озиқ моддалар ҳам мавжуд. Артишокни таомлар ва салатларга қўшиб истеъмол қилиш мумкин.

3. Қора маймунжон

Қора маймунжон таркибида С ва Е витаминлари, антоцианлар, эллаг кислотаси ҳамда кверцетин бор. Бу бирикмалар антиоксидант хусусиятларга эга. Мевада тола ҳам мавжуд бўлиб, у кундалик овқатланиш учун фойдали танловлардан бири саналади.

4. Қаҳва

Қаҳва кўпчилик учун кундалик антиоксидант манбаларидан бири ҳисобланади. Унинг таркибида полифеноллар, хусусан, фенол кислоталари бор. Қаҳва истеъмоли айрим тадқиқотларда мия саломатлиги ва баъзи сурункали касалликлар хавфининг камайиши билан боғланган. Бироқ қаҳва миқдорини меъёрда сақлаш, айниқса кофеинга сезгир одамлар учун муҳим.

5. Қулупнай

Қулупнай антоцианлар, эллаг кислотаси ва С витаминига бой. Шунингдек, унда тола, марганец ва фолат мавжуд. Уни янги ҳолда, мева салатлари ёки бошқа таомлар таркибида истеъмол қилиш мумкин.

6. Қора шоколад

Қора шоколад таркибида какао флаваноллари, жумладан, катехин, эпикатехин ва процианидинлар учрайди. Ушбу бирикмалар юрак-қон томир тизими саломатлигига эҳтимолий ижобий таъсири нуқтаи назаридан ўрганилган. Аммо шоколад танлашда какао миқдорига ва таркибидаги шакарга эътибор бериш керак.

7. Малина

Малина антоцианлар ва эллагитаннинларга бой. Бу моддалар оксидловчи стрессга қарши курашишда иштирок этади. Лаборатория ва ҳайвонларда ўтказилган тадқиқотларда улар ҳужайраларни зарарланишдан ҳимоя қилиш хусусиятини кўрсатган. Инсон саломатлигига таъсирини аниқлаш учун эса қўшимча тадқиқотлар зарур.

8. Қизил вино

Қизил винода ресвератрол ва катехинлар каби антиоксидант бирикмалар мавжуд. Улар юрак саломатлиги билан боғлиқ тадқиқотларда ўрганилган. Бироқ бу қизил вино ичиш соғлиқ учун фойдали дегани эмас. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти спиртли ичимликларнинг хавфсиз истеъмол миқдори мавжудлигини тасдиқловчи далиллар йўқлигини билдирган. Шу сабабли антиоксидант олиш мақсадида алкоголь истеъмол қилиш тавсия этилмайди.

9. Олма

Олма таркибида хлороген кислотаси ва кверцетин каби флавоноидлар бор. Антиоксидант бирикмаларнинг катта қисми мева пўстида ҳам учрайди. Шунинг учун олмани яхшилаб ювиб, пўсти билан истеъмол қилиш мумкин.

10. Исмалоқ

Исмалоқ лютеин ва зеаксантин манбаи ҳисобланади. Бу антиоксидантлар кўз саломатлигини қўллаб-қувватлашда муҳим ўрин тутади. Исмалоқ таркибида нитратлар ҳам бор, улар қон айланиши ва қон босимини меъёрда сақлаш жараёнларига ёрдам бериши мумкин.

Мутахассислар антиоксидантларни фақат битта маҳсулотдан олишга уринмасдан, турли мева-сабзавотлар, ёнғоқлар ва дон маҳсулотларини рационга киритишни тавсия қилади. Чунки ҳар бир маҳсулотдаги фойдали бирикмалар турлича. Антиоксидантларни озиқ-овқат орқали олиш эса уларни қўшимчалар шаклида қабул қилишдан кўра мақбулроқ ҳисобланади.

АнтиоксидантларСоғлом ОвқатланишҚулупнайИсмалоқҚора Шоколад
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхатиТаомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати16 октябр 12:02Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?1 август 00:27Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтдиОлимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтди28 июл 00:12«Шифокорлар яширади», дейишади: 7 маслаҳатни текширдик...«Шифокорлар яширади», дейишади: 7 маслаҳатни текширдик...9 август 01:14Витаминларга бой супер мевалар!Витаминларга бой супер мевалар!10 май 16:40Маёнез: мазали, аммо соғлиқ учун яширин хавфлар борми?Маёнез: мазали, аммо соғлиқ учун яширин хавфлар борми?10 май 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилари
Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилари
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади