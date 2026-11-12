Шавкат Мирзиёев Туркияда Финляндия президенти Александр Стубб билан учрашув ўтказди

1 дақиқа ўқиш34
Шавкат Мирзиёев Туркияда Финляндия президенти Александр Стубб билан учрашув ўтказди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва Финляндия Президенти Александр Стубб Анталия шаҳрида бўлиб ўтган БМТнинг Иқлим ўзгариши бўйича 31-конференсияси (COP31) доирасида учрашди.
  • Томонлар металлургия, энергетика ва геология соҳаларидаги инвестициявий лойиҳаларни жадаллаштириш ҳамда ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини ошириш бўйича келишувларга эришдилар.

2026 йил 11 ноябрь куни Анталия шаҳрида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва Финляндия Президенти Александр Стубб ўртасида расмий учрашув бўлиб ўтди. Мазкур мулоқот БМТнинг Иқлим ўзгариши бўйича 31-конференцияси (COP31) доирасида ташкил этилиб, икки томонлама стратегик шерикликни янада кенгайтириш ва мустаҳкамлаш масалаларига бағишланди.

Мулоқотнинг асосий йўналишлари ва стратегик келишувлар

Ўзбекистон Президенти матбуот хизмати тақдим этган маълумотларга кўра, учрашув чоғида томонлар бир қатор устувор соҳалардаги ҳамкорликни жадаллаштириш юзасидан келишиб олдилар:

  • Савдо ва иқтисодий лойиҳалар: 2025 йилги олий даражадаги ташриф чоғида эришилган келишувларни сўзсиз ижро этиш, ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини сезиларли даражада ошириш ҳамда металлургия, энергетика ва геология каби муҳим тармоқлардаги инвестициявий лойиҳаларни жадаллаштириш.

  • Экология ва сув ресурслари: Иқлим ўзгариши шароитида сув ресурсларидан оқилона ва тежамкор фойдаланиш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш борасидаги қўшма ташаббусларни амалга ошириш. Шунингдек, 2027 йил бошида Ҳукуматлараро комиссиянинг навбатдаги йиғилиши ҳамда қўшма бизнес-форумни юқори савияда ўтказиш режалари белгилаб олинди.

  • Халқаро майдондаги мулоқот: Учрашув давомида томонлар минтақавий ва глобал аҳамиятга молик долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашиб, халқаро тузилмалар доирасидаги ўзаро қўллаб-қувватлашни давом эттиришга келишиб олдилар.

Ҳамкорлик йўналишлари

Асосий режалар ва вазифалар

Савдо ва иқтисодиёт

Товар айирбошлашни кўпайтириш ва қўшма лойиҳаларни жадаллаштириш

Устувор тармоқлар

Металлургия, энергетика ва геология

Экология ва сув

Сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни асраш

Ташкилий тадбирлар

2027 йил бошида Ҳукуматлараро комиссия йиғилиши ва бизнес-форум

«Икки мамлакат ўртасидаги олий даражадаги мулоқотларнинг изчил давом этиши турли соҳалардаги амалий шерикликни янги босқичга кўтаришга хизмат қилади».

Сизнингча, Ўзбекистон ва Финляндия ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликнинг янада кенгайиши мамлакатимизнинг яшил энергетика ва геология соҳаларидаги салоҳиятига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Ўзбекистон янгиликлари