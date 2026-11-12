Шавкат Мирзиёев Туркияда Финляндия президенти Александр Стубб билан учрашув ўтказди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва Финляндия Президенти Александр Стубб Анталия шаҳрида бўлиб ўтган БМТнинг Иқлим ўзгариши бўйича 31-конференсияси (COP31) доирасида учрашди.
- Томонлар металлургия, энергетика ва геология соҳаларидаги инвестициявий лойиҳаларни жадаллаштириш ҳамда ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини ошириш бўйича келишувларга эришдилар.
2026 йил 11 ноябрь куни Анталия шаҳрида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва Финляндия Президенти Александр Стубб ўртасида расмий учрашув бўлиб ўтди. Мазкур мулоқот БМТнинг Иқлим ўзгариши бўйича 31-конференцияси (COP31) доирасида ташкил этилиб, икки томонлама стратегик шерикликни янада кенгайтириш ва мустаҳкамлаш масалаларига бағишланди.
Мулоқотнинг асосий йўналишлари ва стратегик келишувлар
Ўзбекистон Президенти матбуот хизмати тақдим этган маълумотларга кўра, учрашув чоғида томонлар бир қатор устувор соҳалардаги ҳамкорликни жадаллаштириш юзасидан келишиб олдилар:
Савдо ва иқтисодий лойиҳалар: 2025 йилги олий даражадаги ташриф чоғида эришилган келишувларни сўзсиз ижро этиш, ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини сезиларли даражада ошириш ҳамда металлургия, энергетика ва геология каби муҳим тармоқлардаги инвестициявий лойиҳаларни жадаллаштириш.
Экология ва сув ресурслари: Иқлим ўзгариши шароитида сув ресурсларидан оқилона ва тежамкор фойдаланиш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш борасидаги қўшма ташаббусларни амалга ошириш. Шунингдек, 2027 йил бошида Ҳукуматлараро комиссиянинг навбатдаги йиғилиши ҳамда қўшма бизнес-форумни юқори савияда ўтказиш режалари белгилаб олинди.
Халқаро майдондаги мулоқот: Учрашув давомида томонлар минтақавий ва глобал аҳамиятга молик долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашиб, халқаро тузилмалар доирасидаги ўзаро қўллаб-қувватлашни давом эттиришга келишиб олдилар.
Ҳамкорлик йўналишлари
Асосий режалар ва вазифалар
Савдо ва иқтисодиёт
Товар айирбошлашни кўпайтириш ва қўшма лойиҳаларни жадаллаштириш
Устувор тармоқлар
Металлургия, энергетика ва геология
Экология ва сув
Сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни асраш
Ташкилий тадбирлар
2027 йил бошида Ҳукуматлараро комиссия йиғилиши ва бизнес-форум
«Икки мамлакат ўртасидаги олий даражадаги мулоқотларнинг изчил давом этиши турли соҳалардаги амалий шерикликни янги босқичга кўтаришга хизмат қилади».
Сизнингча, Ўзбекистон ва Финляндия ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликнинг янада кенгайиши мамлакатимизнинг яшил энергетика ва геология соҳаларидаги салоҳиятига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…