Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Соғлом ва узоқ умр кечириш учун чипслар, кетчуп ва маёнезлар, колбаса ва консервалар, тез тайёрланувчи лапшалар ҳамда газли ширин ичимликлар каби зарарли маҳсулотлардан воз кечиш зарур.
- Ушбу бешта маҳсулот таркибидаги кансерогенлар, транс-ёғлар, ортиқча шакар ва консервантлар организмда сурункали яллиғланишни келтириб чиқариб, ҳужайраларнинг муддатидан олдин қаришига ва турли касалликлар ривожланишига олиб келади.
Замонавий тиббиёт ва нутрициология соҳасидаги кўплаб илмий тадқиқотлар инсон умрининг давомийлиги ва тана аъзоларининг барвақт кексайиши бевосита кундалик овқатланиш одатларига боғлиқ эканини исботламоқда. Соғлом ва узоқ ҳаёт кечиришни истаган ҳар бир инсон ошқозон-ичак, юрак-қон томир ҳамда метаболик тизимларни оғир шикастловчи сунъий ва зарарли маҳсулотлардан ўз вақтида воз кечиши шарт.
Шифокорлар ва диетологлар саломатликни секин-аста емирувчи энг хавфли 5 та кундалик егуликни алоҳида ажратиб кўрсатишмоқда: кучли канцероген моддаларга эга чипслар, яширин шакар ва транс-ёғларга тўла кетчуп ҳамда майонезлар, консервант ва нитритлар манбаи бўлган колбаса ҳамда консервалар, бўш калория ва натрий конгломерати саналган тез тайёр бўлувчи лапшалар ҳамда жигарни фалаж қилувчи ширин, газли ва рангли ичимликлар. Ушбу маҳсулотларни мунтазам истеъмол қилиш организмда сурункали яллиғланишни келтириб чиқариб, умрни бир неча йилга қисқартиради.
«Канцероген чипслардан ширин газли ичимликларгача»: Хавфли бешликнинг 5 та асосий нуқтаси
Организмни ичдан емирувчи маҳсулотлар ва уларнинг организмга ҳалокатли зарбаси бўйича энг муҳим далиллар:
Чипслар — акриламид ва ёғ кони: Юқори ҳароратда қовурилган картошка чипслари канцероген акриламид ҳосил қилади ва қон томирларни холестерин билан тўсиб қўяди;
Кетчуп ва майонезлар — кимёвий таъм кучайтиргичлар: Ушбу соуслар таркибида кўп миқдорда яширин шакар, транс-ёғлар, сирка ва консервантлар бўлиб, жигар ва ошқозоности безини оғир зўриқтиради;
Колбаса ва консервалар — юрак ва буйрак душмани: Таркибидаги натрий нитрит ва сунъий тузлар онкологик касалликлар хавфини ошириб, қон босимини кескин кўтаради;
Тез тайёр бўладиган лапшалар — сунъий натрий бомбаси: Озуқавий қиймати деярли нолга тенг бўлган ушбу егулик ошқозон шиллиқ қаватини емириб, танада сув-туз мувозанатини бузади;
Газли ва рангли ширин ичимликлар — қандли диабет катализатори: Биргина шишасида 10–12 чой қошиқ шакар бўлган ичимликлар жигар ёғ босиши ва эрта қаришга бош омил ҳисобланади.
Умрни қисқартирувчи 5 та маҳсулотнинг салбий таъсирлари ва соғлом муқобиллари таснифи
Хавфли егуликлар, уларнинг яширин хавфи ва фойдали ўринбосарлари бўйича таҳлилий жадвал:
Маҳсулот тури
Асосий зарарли таркиби ва хавфи
Тана аъзоларига кўрсатадиган салбий таъсири
Саломатлик учун тавсия этиладиган муқобил ечим
1. Картошка чипслари
Канцерогенлар (акриламид), юқори туз ва гидрогенланган мой
Қон томирларни торайтиради, семириш ва саратон хавфини оширади
Печда ёғсиз қуритилган олма ёки сабзавот чипслари, ёнғоқлар
2. Кетчуп ва майонезлар
Қўшимча шакар, эмульгаторлар, транс-ёғлар ва кислоталар
Ошқозон яраси, жигар семириши ва ошқозоности бези яллиғланиши
Табиий сузма, юнон йогурти, зайтун мойи ва янги помидор қайласи
3. Колбаса ва консервалар
Натрий нитрит, фосфатлар ва кимёвий сақловчи воситалар
Артериал гипертония, йўғон ичак саратони ва буйракда туз тўпланиши
Қайнатилган ёки духовкада пиширилган товуқ ва курка гўшти, балиқ
4. Тез тайёр бўлувчи лапша
Глутамат натрий (E621), пальма мойи, юқори натрий
Овқат ҳазм қилиш бузилиши, шишлар ва моддалар алмашинуви сусайиши
Буғдой, гречка (гречиха) ёки сулидан тайёрланган табиий ёрмалар
5. Газли ширин ичимликлар
Сунъий бўёқлар, ортофосфор кислотаси, юқори фруктозали сироп
Суяк мўртлашуви (кальций ювилиши), диабет ва ички ёғ тўпланиши
Тоза сув, лимонли минерал сув, шакарсиз кўк чой ва табиий компот
Тиббиёт ва нутрициология экспертизаси: Нега бу озиқ-овқатлар танани ичдан қаритади?
Гастроэнтерологлар, кардиологлар ва халқаро диетологларнинг хулосалари:
«Яширин яллиғланиш ва ҳужайраларнинг барвақт ўлими»: Чипслар ва тез тайёр бўладиган маҳсулотлар таркибидаги чуқур қайта ишланган транс-ёғлар ҳужайра мембраналарини қалинлаштириб, моддалар алмашинувини ишдан чиқаради; бу танада сурункали микрояллиғланишни келтириб чиқаради ва ҳужайраларнинг регенерация (янгиланиш) қобилиятини тўхтатиб, инсон териси ва ички аъзоларини муддатидан 10–15 йил олдин қаритади;
«Нитритлар ва консервация хавфи»: Колбаса ва узоқ муддат сақланувчи консерва маҳсулотлари таркибидаги кимёвий бирикмалар ошқозон-ичак трактидаги фойдали микрофлорани қириб ташлайди; бутун дунё соғлиқни сақлаш ташкилоти (БССТ) қайта ишланган гўшт маҳсулотларини биринчи тоифадаги канцерогенлар рўйхатига киритгани бежиз эмас;
Метаболик синов ва гормонал дисбаланс: Газли ичимликлар ва соуслардаги суюқ шакар қонга бир лаҳзада сингиб, инсулин гормонининг кескин сакрашига сабаб бўлади; бу доимий чарчоқ, уйқусизлик, иммунитет сусайиши ҳамда инфаркт ва инсульт хавфининг кескин ортишига замин яратади.
Сиз кундалик турмушингизда ушбу бешта маҳсулотдан қайси бирини тез-тез истеъмол қиласиз ва ундан воз кечишга қийналасизми? Сизнингча, оилавий дастурхонимиз ва мактаб ошхоналарида болалар учун бундай носоғлом егуликларни чеклаш бўйича қандай амалий чоралар кўриш керак? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва саломатлик ҳамда узоқ умр кўришга чорловчи ушбу муҳим таҳлилни яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…