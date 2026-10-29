Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?

·38·Саломатлик
Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Уйғоткич сигналини 30 дақиқагача кечиктириб, босқичма-босқич уйғониш инсон организми учун кескин ўриндан туришдан кўра самаралироқ ва хавфсизроқ экани аниқланди.
  • Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатдики, қўшимча уйқу вақти инсонларга уйқу инерсиясини енгишга ҳамда когнитив тестларда юқори натижаларни қайд этишга ёрдам беради.

Кўпчилик эрталаб уйғоткич (будильник) жиринглаганида уни ўчириб, яна 10–30 дақиқа ухлаб олишни зарарли одат деб билади. Бироқ соҳа мутахассислари томонидан олиб борилган сўнгги илмий тадқиқотлар ушбу қарашни бутунлай ўзгартириб юборди: уйғоткич чалганда сакраб туришдан кўра, сигнални бир оз кечиктириб, босқичма-босқич уйғониш бош мия фаолияти учун анча самарали ва хавфсиз экани аниқланди.

Олимларнинг тажрибалари шуни кўрсатдики, қўнғироқ вақтини 30 дақиқа атрофида суриб ухлаб олиш инсон организмига уйқу инерциясини (эрталабки гаранглик ва лоҳасликни) осон енгишга ва тўлиқ тетик ҳолда уйғонишга ёрдам беради.

Тадқиқот тафсилотлари: Когнитив тестлардаги юқори натижалар

Олиб борилган махсус илмий эксперимент давомида иштирокчилар икки хил шароитда кузатилди:

  • 30 дақиқалик қўшимча муддат: Синовда қатнашган одамлар уйғоткичнинг дастлабки сигнали чалинганидан сўнг уни суриб, яна бир оз вақт ухлаш имконига эга бўлишди;

  • Дарҳол ўтказилган когнитив тестлар: Тўлиқ уйғонишдан сўнг иштирокчилар хотира, тезкор фикрлаш, диққатни жамлаш ва математик мантиқни текширувчи тестларни топширишди;

  • Кутилмаган хулоса: Уйғоткични кечиктириб уйғонган инсонлар биринчи қўнғироқдан дарҳол туриб кетганларга нисбатан анча яхши натижаларни қайд этишди ҳамда ўзларини кун давомида сезиларли даражада тетик ҳис қилишди.

Бу мия фаолиятига қандай таъсир кўрсатади?

Табиий уйғониш жараёни бир лаҳзада юз бермайди, балки муайян босқичларни талаб қилади:

  • Уйқу инерциясининг юмшаши: Инсон чуқур уйқу фазасидан кескин уйғонса, мия қон айланиши ва ҳужайралар тўлиқ ишга тушгунча узоқ вақт гаранг бўлиб юради. 30 дақиқалик қўшимча енгил фаза мияга уйғонишга тайёрланиш имконини беради;

  • Стресс гормонларининг камайиши: Биринчи чақириқданоқ кескин сакраб ўриндан туриш юрак ва асаб тизимига ортиқча босим юклаб, кортизол миқдорини кескин ошириши мумкин;

  • Кун давомидаги юқори унумдорлик: Мия силлиқ тарзда уйғонганда диққатни жамлаш қобилияти тез тикланади ва иш самарадорлиги ошади.

Шундай қилиб, агар эрталаб будильник чалинганида яна бир неча дақиқа кўрпа остида қолишни истасангиз, бунинг учун ўзингизни койишингиз шарт эмас — организмингиз шу орқали янги кунга янада яхшироқ мослашмоқда.

уйқу гигиенасиуйқу инерциясикогнитив фаолиятсоғлом турмуш тарзи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалариКечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалариКеча 14:18Ёшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одатЁшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одатКеча 23:58Қайси вақтдаги уйқу ризқни тўсади, қайси бири шифо? Уйқу турлари ҳақида тавсияларҚайси вақтдаги уйқу ризқни тўсади, қайси бири шифо? Уйқу турлари ҳақида тавсиялар27 октябр 12:49Шифокорлар умрни узайтирувчи 6 та кундалик маҳсулотни маълум қилдиШифокорлар умрни узайтирувчи 6 та кундалик маҳсулотни маълум қилди17 октябр 22:25Ёлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқладиЁлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқлади28 сентябр 20:2950 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?8 август 18:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди