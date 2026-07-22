Sunʼiy intellekt olamida yirik kelishuv: Anthropic robototexnika startapini sotib olmoqdami?

·56·Texno
Sunʼiy intellekt olamida yirik kelishuv: Anthropic robototexnika startapini sotib olmoqdami?

Sunʼiy intellekt (AI) bozorida yetakchilik uchun kurashayotgan Anthropic va OpenAI kompaniyalari oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga chiqmoqda. Soʻnggi kunlarda texnologiya olamida Anthropic kompaniyasi robototexnika sohasidagi eng istiqbolli startaplardan biri — Physical Intelligenceʼni sotib olishi haqidagi xabarlar keng tarqaldi. Garchi tomonlar bu maʼlumotni rasman tasdiqlamagan boʻlsa-da, ushbu mish-mishlar ortida jiddiy strategik rejalar yotgani taxmin qilinmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Physical Intelligence oddiy loyiha emas. Unga taniqli investor Lachy Groom hamda Google, Stanford va Berkeley universitetlarining sobiq tadqiqotchilari asos solgan. Kompaniya robotlar uchun moʻljallangan π0.5 (pi-zero-point-five) universal modelini ishlab chiqqan boʻlib, u robototexnika sohasida eng koʻp qoʻllaniladigan “miya” tizimlaridan biri hisoblanadi. Startap allaqachon 1 milliard dollardan ortiq investitsiya jalb qilgan va uning bozor qiymati 11 milliard dollarga baholanmoqda.

The Information nashrining xabar berishicha, Anthropic va Physical Intelligence vakillari joriy yilning bahorida sotib olish boʻyicha muzokaralar oʻtkazishgan. Bu esa texnologik bloger Robert Scoble tomonidan tarqatilgan mish-mishlar mutlaqo asossiz emasligini koʻrsatadi. Anthropic joriy yilning oʻzida toʻrtta yirik xaridni amalga oshirgan boʻlsa, OpenAI 2023-yildan buyon 17 ta turli startaplarni oʻz tarkibiga qoʻshib oldi.

Nega aynan robototexnika?

Mutaxassislarning fikricha, haqiqiy “superintellekt” yaratish uchun faqat internetdagi matnlar bilan ishlash yetarli emas. Sunʼiy intellekt tashqi dunyoni, fizik qonuniyatlarni va harakatlarni tushunishi shart. OpenAI allaqachon bu yoʻnalishda oʻzining “OpenAI Robotics” laboratoriyasini qayta tikladi va kelajakda har bir inson uchun shaxsiy robot yaratishni maqsad qilgan.

Anthropic hozircha oʻzining shaxsiy apparat laboratoriyasiga ega emas, biroq kompaniya Claude modeli yordamida robotlarni boshqarish boʻyicha muvaffaqiyatli tadqiqotlar oʻtkazib kelmoqda. Masalan, Project Fetch loyihasi doirasida mutaxassis boʻlmagan foydalanuvchilar Claude yordamida robot-itlarni dasturlashni oʻrganishgan. Physical Intelligence kabi tayyor jamoani sotib olish Anthropic uchun robototexnika sohasidagi koʻp yillik tadqiqotlarni chetlab oʻtib, darhol natijaga erishish imkonini beradi.

Shuni ham taʼkidlash joizki, har ikki gigant — Anthropic va OpenAI hozirda birja savdolariga (IPO) chiqishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Anthropic iyun oyi boshida IPO uchun maxfiy tarzda ariza topshirgan. Bunday yirik xaridlar kompaniyalarning bozor qiymatini oshirishga va investorlar koʻz oʻngida ularning imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Biroq kelishuv yoʻlida ayrim murakkabliklar ham mavjud. Physical Intelligence startapining investorlari orasida OpenAI loyihasini qoʻllab-quvvatlayotgan Khosla Ventures va Thrive Capital kabi jamgʻarmalar bor. Bu esa manfaatlar toʻqnashuvini keltirib chiqarishi mumkin. Shunga qaramay, Anthropic oʻzining Claude modelini jismoniy dunyo bilan bogʻlashga qaror qilsa, bu sunʼiy intellekt evolyutsiyasida yangi davrni boshlab beradi.

AnthropicOpenAIRobototexnikaSunʼiy IntellektStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob