Sunʼiy intellekt olamida yirik kelishuv: Anthropic robototexnika startapini sotib olmoqdami?
Sunʼiy intellekt (AI) bozorida yetakchilik uchun kurashayotgan Anthropic va OpenAI kompaniyalari oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga chiqmoqda. Soʻnggi kunlarda texnologiya olamida Anthropic kompaniyasi robototexnika sohasidagi eng istiqbolli startaplardan biri — Physical Intelligenceʼni sotib olishi haqidagi xabarlar keng tarqaldi. Garchi tomonlar bu maʼlumotni rasman tasdiqlamagan boʻlsa-da, ushbu mish-mishlar ortida jiddiy strategik rejalar yotgani taxmin qilinmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Physical Intelligence oddiy loyiha emas. Unga taniqli investor Lachy Groom hamda Google, Stanford va Berkeley universitetlarining sobiq tadqiqotchilari asos solgan. Kompaniya robotlar uchun moʻljallangan π0.5 (pi-zero-point-five) universal modelini ishlab chiqqan boʻlib, u robototexnika sohasida eng koʻp qoʻllaniladigan “miya” tizimlaridan biri hisoblanadi. Startap allaqachon 1 milliard dollardan ortiq investitsiya jalb qilgan va uning bozor qiymati 11 milliard dollarga baholanmoqda.
The Information nashrining xabar berishicha, Anthropic va Physical Intelligence vakillari joriy yilning bahorida sotib olish boʻyicha muzokaralar oʻtkazishgan. Bu esa texnologik bloger Robert Scoble tomonidan tarqatilgan mish-mishlar mutlaqo asossiz emasligini koʻrsatadi. Anthropic joriy yilning oʻzida toʻrtta yirik xaridni amalga oshirgan boʻlsa, OpenAI 2023-yildan buyon 17 ta turli startaplarni oʻz tarkibiga qoʻshib oldi.
Nega aynan robototexnika?Mutaxassislarning fikricha, haqiqiy “superintellekt” yaratish uchun faqat internetdagi matnlar bilan ishlash yetarli emas. Sunʼiy intellekt tashqi dunyoni, fizik qonuniyatlarni va harakatlarni tushunishi shart. OpenAI allaqachon bu yoʻnalishda oʻzining “OpenAI Robotics” laboratoriyasini qayta tikladi va kelajakda har bir inson uchun shaxsiy robot yaratishni maqsad qilgan.
Anthropic hozircha oʻzining shaxsiy apparat laboratoriyasiga ega emas, biroq kompaniya Claude modeli yordamida robotlarni boshqarish boʻyicha muvaffaqiyatli tadqiqotlar oʻtkazib kelmoqda. Masalan, Project Fetch loyihasi doirasida mutaxassis boʻlmagan foydalanuvchilar Claude yordamida robot-itlarni dasturlashni oʻrganishgan. Physical Intelligence kabi tayyor jamoani sotib olish Anthropic uchun robototexnika sohasidagi koʻp yillik tadqiqotlarni chetlab oʻtib, darhol natijaga erishish imkonini beradi.
Shuni ham taʼkidlash joizki, har ikki gigant — Anthropic va OpenAI hozirda birja savdolariga (IPO) chiqishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Anthropic iyun oyi boshida IPO uchun maxfiy tarzda ariza topshirgan. Bunday yirik xaridlar kompaniyalarning bozor qiymatini oshirishga va investorlar koʻz oʻngida ularning imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.
Biroq kelishuv yoʻlida ayrim murakkabliklar ham mavjud. Physical Intelligence startapining investorlari orasida OpenAI loyihasini qoʻllab-quvvatlayotgan Khosla Ventures va Thrive Capital kabi jamgʻarmalar bor. Bu esa manfaatlar toʻqnashuvini keltirib chiqarishi mumkin. Shunga qaramay, Anthropic oʻzining Claude modelini jismoniy dunyo bilan bogʻlashga qaror qilsa, bu sunʼiy intellekt evolyutsiyasida yangi davrni boshlab beradi.
…