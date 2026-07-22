Range Rover yangi GT modelini namoyish etdi: Brend tarixidagi eng aerodinamik avtomobil
Britaniyaning JLR (Jaguar Land Rover) konserni Range Rover oilasining toʻrtinchi vakili boʻladigan yangi Range Rover GT modelining nomi va interyeriga oid tafsilotlarni rasman eʼlon qildi. Ushbu avtomobil klassik krossover va sport turidagi grand-turer (GT) oʻrtasidagi gibrid shaklni ifodalab, brend tarixidagi eng past profilli va aerodinamik jihatdan mukammal modelga aylanishi kutilmoqda. Yangi loyiha Range Rover brendining hashamat va dinamikani birlashtirish borasidagi yangi strategiyasini belgilab beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi Range Rover GT kompaniyaning mutlaqo yangi EMA (Electric Modular Architecture) platformasida barpo etiladi. Dastlab ushbu shassi faqat elektromobillar uchun moʻljallangan boʻlsa-da, keyinchalik uning bazasida gibrid modifikatsiyalar ham ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan. Avvalroq tarqalgan mish-mishlardan farqli oʻlaroq, GT modeli eskirib borayotgan Velar oʻrnini egallamaydi. Velar modeli oʻzining ichki yonuv dvigatellari va gibrid qurilmalari bilan konveyerda qoladi, GT esa butunlay yangi segmentni egallaydi.
Texnik imkoniyatlar va ekstrimal chidamlilikOʻlchamlari boʻyicha yangi model Range Rover Sport bilan deyarli teng, biroq u ancha pastroq klirensga va kupe koʻrinishidagi qiyalik tom qismiga ega. Past profil tufayli avtomobil brend tarixidagi "eng sokin Range Rover" boʻlishi vaʼda qilinmoqda. Garchi yoʻltanlamaslik xususiyatlari biroz qurbon qilingan boʻlsa-da, avtomobil faqat ikki motorli toʻliq uzatmali tizim bilan jihozlanadi. Bu esa har qanday ob-havo sharoitida barqaror harakatni taʼminlaydi.
JLR muhandislarining taʼkidlashicha, Range Rover GT oʻz segmentidagi eng bardoshli avtomobil boʻladi. Sinovlar davomida u -40 darajali qahraton sovuqdan tortib +50 darajali jazirama issiqlikkacha boʻlgan haroratda oʻz quvvatini yoʻqotmasligi isbotlangan. Shuningdek, u BMW iX3, Mercedes-Benz GLC EV va Volvo EX60 kabi raqiblardan bir pogʻona yuqori turishi, ammo narx jihatidan xaridorlar uchun kutilmagan darajada jozibador boʻlishi aytilmoqda.
Interyerda yangicha yondashuv: "Reduktiv" uslubAvtomobil ichki qismi Range Rover dizaynining kelajakdagi yoʻnalishini koʻrsatib beradi. Dizaynerlar "reduktiv" (ortiqcha elementlardan xoli) uslubga tayanib, xotirjam va hashamatli muhit yaratishga intilishgan. Interyerning oʻziga xos jihatlari quyidagilardan iborat:
- Yuqori joylashgan asboblar paneli va landshaft koʻrinishidagi yirik markaziy displey;
- Standart komplektatsiyada hayvon terisidan foydalanilmagan ekologik toza materiallar;
- Minimalistik arxitektura va ortiqcha bezaklarning yoʻqligi.
Ekspertlarning fikricha, Range Rover GT modelining paydo boʻlishi Oʻzbekiston kabi premium krossoverlar bozori jadal rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Ayniqsa, elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Britaniya sifatidagi ushbu dinamik model anʼanaviy sedanlardan voz kechib, krossover qulayligini qidirayotganlar uchun ideal tanlovga aylanishi mumkin.
…