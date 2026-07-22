Range Rover yangi GT modelini namoyish etdi: Brend tarixidagi eng aerodinamik avtomobil

·40·Avto
Range Rover yangi GT modelini namoyish etdi: Brend tarixidagi eng aerodinamik avtomobil

Britaniyaning JLR (Jaguar Land Rover) konserni Range Rover oilasining toʻrtinchi vakili boʻladigan yangi Range Rover GT modelining nomi va interyeriga oid tafsilotlarni rasman eʼlon qildi. Ushbu avtomobil klassik krossover va sport turidagi grand-turer (GT) oʻrtasidagi gibrid shaklni ifodalab, brend tarixidagi eng past profilli va aerodinamik jihatdan mukammal modelga aylanishi kutilmoqda. Yangi loyiha Range Rover brendining hashamat va dinamikani birlashtirish borasidagi yangi strategiyasini belgilab beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi Range Rover GT kompaniyaning mutlaqo yangi EMA (Electric Modular Architecture) platformasida barpo etiladi. Dastlab ushbu shassi faqat elektromobillar uchun moʻljallangan boʻlsa-da, keyinchalik uning bazasida gibrid modifikatsiyalar ham ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan. Avvalroq tarqalgan mish-mishlardan farqli oʻlaroq, GT modeli eskirib borayotgan Velar oʻrnini egallamaydi. Velar modeli oʻzining ichki yonuv dvigatellari va gibrid qurilmalari bilan konveyerda qoladi, GT esa butunlay yangi segmentni egallaydi.

Texnik imkoniyatlar va ekstrimal chidamlilik

Oʻlchamlari boʻyicha yangi model Range Rover Sport bilan deyarli teng, biroq u ancha pastroq klirensga va kupe koʻrinishidagi qiyalik tom qismiga ega. Past profil tufayli avtomobil brend tarixidagi "eng sokin Range Rover" boʻlishi vaʼda qilinmoqda. Garchi yoʻltanlamaslik xususiyatlari biroz qurbon qilingan boʻlsa-da, avtomobil faqat ikki motorli toʻliq uzatmali tizim bilan jihozlanadi. Bu esa har qanday ob-havo sharoitida barqaror harakatni taʼminlaydi.

JLR muhandislarining taʼkidlashicha, Range Rover GT oʻz segmentidagi eng bardoshli avtomobil boʻladi. Sinovlar davomida u -40 darajali qahraton sovuqdan tortib +50 darajali jazirama issiqlikkacha boʻlgan haroratda oʻz quvvatini yoʻqotmasligi isbotlangan. Shuningdek, u BMW iX3, Mercedes-Benz GLC EV va Volvo EX60 kabi raqiblardan bir pogʻona yuqori turishi, ammo narx jihatidan xaridorlar uchun kutilmagan darajada jozibador boʻlishi aytilmoqda.

Interyerda yangicha yondashuv: "Reduktiv" uslub

Avtomobil ichki qismi Range Rover dizaynining kelajakdagi yoʻnalishini koʻrsatib beradi. Dizaynerlar "reduktiv" (ortiqcha elementlardan xoli) uslubga tayanib, xotirjam va hashamatli muhit yaratishga intilishgan. Interyerning oʻziga xos jihatlari quyidagilardan iborat:

  • Yuqori joylashgan asboblar paneli va landshaft koʻrinishidagi yirik markaziy displey;
  • Standart komplektatsiyada hayvon terisidan foydalanilmagan ekologik toza materiallar;
  • Minimalistik arxitektura va ortiqcha bezaklarning yoʻqligi.
Qizigʻi shundaki, Audi Q6 yoki yangi BMW X5 modellaridan farqli oʻlaroq, bu yerda yoʻlovchi uchun alohida ekran oʻrnatilmagan. Mutaxassislar buni axborotning takrorlanishini oldini olish va haydovchining diqqatini chalgʻitmaslik bilan izohlashmoqda. Bu kabi yondashuv haydovchi va yoʻlovchilar uchun maksimal darajada qulay va tinch makon yaratishga xizmat qiladi.

Ekspertlarning fikricha, Range Rover GT modelining paydo boʻlishi Oʻzbekiston kabi premium krossoverlar bozori jadal rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Ayniqsa, elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Britaniya sifatidagi ushbu dinamik model anʼanaviy sedanlardan voz kechib, krossover qulayligini qidirayotganlar uchun ideal tanlovga aylanishi mumkin.

Range RoverJLRElektromobilAvto YangiliklarRange Rover GT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lada Azimut ilk bor yon tomondan zarba datchiklari bilan jihozlandi va sinovdan oʻtdiLada Azimut ilk bor yon tomondan zarba datchiklari bilan jihozlandi va sinovdan oʻtdiBugun, 01:53KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:53Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiXitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiKecha, 18:32Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiGeely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiKecha, 16:53Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobYangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobKecha, 16:49Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Kecha, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan