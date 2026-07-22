Toyota Tundra 2027 taqdim etildi: Yangi Trailhunter versiyasi va texnologik yangilanishlar
Yaponiya avtogiganti Toyota oʻzining eng mashhur va qudratli pikaplaridan biri boʻlgan Toyota Tundra modelining 2027-yilgi yangilangan talqinini rasman namoyish etdi. Yangi model nafaqat tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlar, balki texnologik jihatdan sezilarli darajada boyitilgan salon hamda yoʻlsizlik sharoitlari uchun moʻljallangan maxsus Trailhunter komplektatsiyasi bilan ajralib turadi. Ushbu yangilanish pikapning bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Toyota Tundra 2027 modelining eng asosiy yangiligi Trailhunter versiyasining qoʻshilganidir. Ushbu komplektatsiya flagman hisoblangan TRD Pro versiyasiga nisbatan hamyonbop muqobil sifatida ishlab chiqilgan. SR5 bazasida yaratilgan Trailhunter yoʻlsizlikda harakatlanish uchun Michelin LTX Trail shinalari, takomillashtirilgan Old Man Emu osma tizimi va kuzov osti himoyasi bilan jihozlangan. Shuningdek, u orqa differensial blokirovkasi hamda Multi-Terrain Select va Crawl Control tizimlariga ega.
Interyer va raqamli texnologiyalarAvtomobil interyerida inqilobiy oʻzgarishlar amalga oshirilgan. Endilikda barcha komplektatsiyalar uchun 14 dyuymli ulkan multimedia ekrani standart uskuna sifatida taqdim etiladi. Tizim 5G tarmogʻini qoʻllab-quvvatlaydi, sozlanuvchi vidjetlar va takomillashgan Hey Toyota ovozli yordamchisi bilan taʼminlangan. Bu esa haydovchiga avtomobil funksiyalarini boshqarishda yanada kengroq imkoniyatlar beradi.
Xavfsizlik masalalariga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Toyota Tundra 2027 modeliga oʻrnatilgan Drive Recorder videoregistratori tashqi kameralar yordamida 20 soniyalik videolarni avtomatik saqlash xususiyatiga ega. Bundan tashqari, barcha versiyalar eng soʻnggi Toyota Safety Sense 4.0 elektron yordamchilar majmuasi bilan jihozlangan boʻlib, bu haydash xavfsizligini yangi darajaga olib chiqadi.
Tashqi koʻrinishda oʻzgarishlar nuqtali xarakterga ega: radiator panjarasi va bamperlar biroz qayta ishlangan. Trailhunter versiyasini esa bronza rangli gʻildirak disklari va maxsus logotiplar orqali tanib olish mumkin. Shuningdek, radiator panjarasiga oʻrnatilgan yangi svetodiodli panel va RIGID tumanga qarshi chiroqlari pikapning agressiv qiyofasini yanada toʻldirib turadi.
Dvigatel va texnik tavsiflarPikapning texnik qismi oʻzgarishsiz qoldi. Xaridorlarga ikki xil quvvat qurilmasi taklif etiladi:
- 3,5 litrli, ikki turbali V6 benzinli dvigatel (389 ot kuchi);
- i-FORCE MAX gibrid tizimi (437 ot kuchi).
Toyota yangilangan modelning aniq narxlari va toʻliq xususiyatlarini joriy yilning kuzida eʼlon qilishni rejalashtirmoqda. Taxminlarga koʻra, 2027-yilgi modelning narxi hozirgi 41 260 dollardan boshlanadigan narxlardan biroz qimmatroq boʻladi.
…