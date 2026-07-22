Toyota Tundra 2027 taqdim etildi: Yangi Trailhunter versiyasi va texnologik yangilanishlar

·98·Avto
Toyota Tundra 2027 taqdim etildi: Yangi Trailhunter versiyasi va texnologik yangilanishlar

Yaponiya avtogiganti Toyota oʻzining eng mashhur va qudratli pikaplaridan biri boʻlgan Toyota Tundra modelining 2027-yilgi yangilangan talqinini rasman namoyish etdi. Yangi model nafaqat tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlar, balki texnologik jihatdan sezilarli darajada boyitilgan salon hamda yoʻlsizlik sharoitlari uchun moʻljallangan maxsus Trailhunter komplektatsiyasi bilan ajralib turadi. Ushbu yangilanish pikapning bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Toyota Tundra 2027 modelining eng asosiy yangiligi Trailhunter versiyasining qoʻshilganidir. Ushbu komplektatsiya flagman hisoblangan TRD Pro versiyasiga nisbatan hamyonbop muqobil sifatida ishlab chiqilgan. SR5 bazasida yaratilgan Trailhunter yoʻlsizlikda harakatlanish uchun Michelin LTX Trail shinalari, takomillashtirilgan Old Man Emu osma tizimi va kuzov osti himoyasi bilan jihozlangan. Shuningdek, u orqa differensial blokirovkasi hamda Multi-Terrain Select va Crawl Control tizimlariga ega.

Interyer va raqamli texnologiyalar

Avtomobil interyerida inqilobiy oʻzgarishlar amalga oshirilgan. Endilikda barcha komplektatsiyalar uchun 14 dyuymli ulkan multimedia ekrani standart uskuna sifatida taqdim etiladi. Tizim 5G tarmogʻini qoʻllab-quvvatlaydi, sozlanuvchi vidjetlar va takomillashgan Hey Toyota ovozli yordamchisi bilan taʼminlangan. Bu esa haydovchiga avtomobil funksiyalarini boshqarishda yanada kengroq imkoniyatlar beradi.

Xavfsizlik masalalariga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Toyota Tundra 2027 modeliga oʻrnatilgan Drive Recorder videoregistratori tashqi kameralar yordamida 20 soniyalik videolarni avtomatik saqlash xususiyatiga ega. Bundan tashqari, barcha versiyalar eng soʻnggi Toyota Safety Sense 4.0 elektron yordamchilar majmuasi bilan jihozlangan boʻlib, bu haydash xavfsizligini yangi darajaga olib chiqadi.

Tashqi koʻrinishda oʻzgarishlar nuqtali xarakterga ega: radiator panjarasi va bamperlar biroz qayta ishlangan. Trailhunter versiyasini esa bronza rangli gʻildirak disklari va maxsus logotiplar orqali tanib olish mumkin. Shuningdek, radiator panjarasiga oʻrnatilgan yangi svetodiodli panel va RIGID tumanga qarshi chiroqlari pikapning agressiv qiyofasini yanada toʻldirib turadi.

Dvigatel va texnik tavsiflar

Pikapning texnik qismi oʻzgarishsiz qoldi. Xaridorlarga ikki xil quvvat qurilmasi taklif etiladi:

  • 3,5 litrli, ikki turbali V6 benzinli dvigatel (389 ot kuchi);
  • i-FORCE MAX gibrid tizimi (437 ot kuchi).
Oʻzbekiston avtomobil bozorida Toyota pikaplari oʻzining chidamliligi bilan mashhur. Garchi ushbu model asosan Shimoliy Amerika bozori uchun moʻljallangan boʻlsa-da, parallel import orqali mamlakatimiz yoʻllarida ham tez-tez uchrab turadi. Yangilangan Tundra oʻzining zamonaviy gibrid texnologiyalari bilan mahalliy ishqibozlar eʼtiborini tortishi shubhasiz.

Toyota yangilangan modelning aniq narxlari va toʻliq xususiyatlarini joriy yilning kuzida eʼlon qilishni rejalashtirmoqda. Taxminlarga koʻra, 2027-yilgi modelning narxi hozirgi 41 260 dollardan boshlanadigan narxlardan biroz qimmatroq boʻladi.

ToyotaTundraPikapAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lada Azimut ilk bor yon tomondan zarba datchiklari bilan jihozlandi va sinovdan oʻtdiLada Azimut ilk bor yon tomondan zarba datchiklari bilan jihozlandi va sinovdan oʻtdiBugun, 01:53KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:53Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiXitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiKecha, 18:32Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiGeely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiKecha, 16:53Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobYangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobKecha, 16:49Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Kecha, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan