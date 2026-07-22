Dimension Capital ilmiy texnologiyalar uchun 800 million dollar investitsiya jalb qildi
Nyu-Yorkda joylashgan Dimension Capital venchur kompaniyasi oʻzining uchinchi jamgʻarmasi uchun 800 million dollar miqdorida mablagʻ toʻplaganini eʼlon qildi. Bu koʻrsatkich kompaniyaning bor-yoʻgʻi 18 oy avval eʼlon qilingan ikkinchi jamgʻarmasidan 60 foizga koʻpdir. Mazkur investitsiya oqimi zamonaviy texnologiyalar bozorida fundamental fan va hisoblash texnikasi kesishmasidagi loyihalarga boʻlgan qiziqish naqadar yuqori ekanligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniyaga 2022-yil oxirida Lux Capital va Obvious Ventures kabi nufuzli tashkilotlarning sobiq hamkorlari Zavian Dar, Adam Goulburn va Nan Li tomonidan asos solingan edi. Ularning asosiy strategiyasi biotexnologiya va dasturiy taʼminot chegaralarini birlashtiruvchi deep-tech (chuqur texnologiyalar) startaplarini qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan. Bugungi kunda ushbu yoʻnalish kutilganidan ham tezroq rivojlanib, investorlar uchun jozibador sohaga aylandi.
Muvaffaqiyatli loyihalar va strategik investitsiyalarDimension Capital portfelidagi eng yorqin loyihalardan biri Chai Discovery startapidir. Dori-darmonlarni ishlab chiqish uchun ochiq kodli AI fundamental modellarini yaratuvchi ushbu kompaniya yaqinda 3,8 milliard dollar baho bilan 400 million dollar mablagʻ jalb qildi. Dimension ushbu loyihada dastlabki urugʻlik (seed) bosqichidayoq ishtirok etgan edi, bu esa venchur kompaniyasining istiqbolli gʻoyalarni tanlay olish qobiliyatini tasdiqlaydi.
Shuningdek, kompaniya qarishga qarshi kurashuvchi New Limit startapiga ham sarmoya kiritgan. Coinbase bosh direktori Brian Armstrong tomonidan asos solingan ushbu loyiha 2025-yil yanvar oyida oʻzining C seriyasidagi investitsiya bosqichini 3.1 milliard dollar qiymat bilan yakunladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday yuqori baholanishlar ilmiy ishlanmalarning tijoriy salohiyati ortib borayotganidan dalolat beradi.
Dimension Capital faoliyati faqatgina tibbiyot bilan cheklanib qolmay, sunʼiy intellekt infratuzilmasini ham qamrab oladi. Kompaniya Modal Labs va dunyoga mashhur Anthropic kabi gigantlarga ham sarmoya kiritgan. Shunisi eʼtiborliki, Anthropic kompaniyasi Dimension portfelidagi Coefficient Bio platformasini 400 million dollarga sotib olganidan soʻng, venchur jamgʻarmasi AI gigantining aksiyadoriga aylandi.
Hozirgi vaqtda koʻplab yangi venchur firmalari yangi kapital toʻplashda qiyinchiliklarga duch kelayotgan bir paytda, Dimension Capital qisqa muddatda oʻz mablagʻlarini sezilarli darajada oshira oldi. Bu holat jahon moliya bozorida sof dasturiy taʼminotdan koʻra, fan va texnologiya uygʻunligiga asoslangan murakkab loyihalarga talab ortib borayotganini koʻrsatadi. Oʻzbekistonlik texnologik tadbirkorlar va investorlar uchun ham ushbu tendensiya muhim ahamiyatga ega, chunki kelajakda aynan fan-talabgor sohalar global iqtisodiyotning drayveriga aylanishi kutilmoqda.
…