Dimension Capital ilmiy texnologiyalar uchun 800 million dollar investitsiya jalb qildi

·45·Texno
Dimension Capital ilmiy texnologiyalar uchun 800 million dollar investitsiya jalb qildi

Nyu-Yorkda joylashgan Dimension Capital venchur kompaniyasi oʻzining uchinchi jamgʻarmasi uchun 800 million dollar miqdorida mablagʻ toʻplaganini eʼlon qildi. Bu koʻrsatkich kompaniyaning bor-yoʻgʻi 18 oy avval eʼlon qilingan ikkinchi jamgʻarmasidan 60 foizga koʻpdir. Mazkur investitsiya oqimi zamonaviy texnologiyalar bozorida fundamental fan va hisoblash texnikasi kesishmasidagi loyihalarga boʻlgan qiziqish naqadar yuqori ekanligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyaga 2022-yil oxirida Lux Capital va Obvious Ventures kabi nufuzli tashkilotlarning sobiq hamkorlari Zavian Dar, Adam Goulburn va Nan Li tomonidan asos solingan edi. Ularning asosiy strategiyasi biotexnologiya va dasturiy taʼminot chegaralarini birlashtiruvchi deep-tech (chuqur texnologiyalar) startaplarini qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan. Bugungi kunda ushbu yoʻnalish kutilganidan ham tezroq rivojlanib, investorlar uchun jozibador sohaga aylandi.

Muvaffaqiyatli loyihalar va strategik investitsiyalar

Dimension Capital portfelidagi eng yorqin loyihalardan biri Chai Discovery startapidir. Dori-darmonlarni ishlab chiqish uchun ochiq kodli AI fundamental modellarini yaratuvchi ushbu kompaniya yaqinda 3,8 milliard dollar baho bilan 400 million dollar mablagʻ jalb qildi. Dimension ushbu loyihada dastlabki urugʻlik (seed) bosqichidayoq ishtirok etgan edi, bu esa venchur kompaniyasining istiqbolli gʻoyalarni tanlay olish qobiliyatini tasdiqlaydi.

Shuningdek, kompaniya qarishga qarshi kurashuvchi New Limit startapiga ham sarmoya kiritgan. Coinbase bosh direktori Brian Armstrong tomonidan asos solingan ushbu loyiha 2025-yil yanvar oyida oʻzining C seriyasidagi investitsiya bosqichini 3.1 milliard dollar qiymat bilan yakunladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday yuqori baholanishlar ilmiy ishlanmalarning tijoriy salohiyati ortib borayotganidan dalolat beradi.

Dimension Capital faoliyati faqatgina tibbiyot bilan cheklanib qolmay, sunʼiy intellekt infratuzilmasini ham qamrab oladi. Kompaniya Modal Labs va dunyoga mashhur Anthropic kabi gigantlarga ham sarmoya kiritgan. Shunisi eʼtiborliki, Anthropic kompaniyasi Dimension portfelidagi Coefficient Bio platformasini 400 million dollarga sotib olganidan soʻng, venchur jamgʻarmasi AI gigantining aksiyadoriga aylandi.

Hozirgi vaqtda koʻplab yangi venchur firmalari yangi kapital toʻplashda qiyinchiliklarga duch kelayotgan bir paytda, Dimension Capital qisqa muddatda oʻz mablagʻlarini sezilarli darajada oshira oldi. Bu holat jahon moliya bozorida sof dasturiy taʼminotdan koʻra, fan va texnologiya uygʻunligiga asoslangan murakkab loyihalarga talab ortib borayotganini koʻrsatadi. Oʻzbekistonlik texnologik tadbirkorlar va investorlar uchun ham ushbu tendensiya muhim ahamiyatga ega, chunki kelajakda aynan fan-talabgor sohalar global iqtisodiyotning drayveriga aylanishi kutilmoqda.

Dimension CapitalInvestitsiyaSunʼiy IntellektBiotexnologiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob