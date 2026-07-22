Inson miyasining yagona raqamli xaritasi yaratildi: siibra loyihasi inqilobiy qadam boʻladi

·71·Texno
Inson miyasining yagona raqamli xaritasi yaratildi: siibra loyihasi inqilobiy qadam boʻladi

Neyrobiologiya sohasida ulkan burilish yuz berdi: olimlar inson miyasiga oid barcha tarqoq maʼlumotlarni yagona koʻp darajali raqamli atlasga birlashtirgan siibra dasturiy majmuasini taqdim etishdi. Ushbu tizim alohida hujayralar va molekulalardan tortib, miyaning yirik tuzilmalari va ular oʻrtasidagi murakkab aloqalargacha boʻlgan maʼlumotlarni bir nuqtada jamlaydi. Nature Methods jurnalida chop etilgan tadqiqot natijalari tibbiyot va sunʼiy intellekt sohasida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda neyronlar va miya faoliyati haqidagi maʼlumotlar turli formatlarda, xilma-xil metodlar yordamida va turlicha koordinatalar tizimida saqlanadi. Bu esa olimlar uchun tadqiqotlarni birlashtirishda katta qiyinchiliklar tugʻdirib kelayotgan edi. siibra tizimi esa MRT maʼlumotlari, mikroskopiya natijalari va miya sohalari oʻrtasidagi bogʻliqliklarni yagona raqamli atlasga bogʻlash orqali ushbu muammoni hal qildi.

Yetti terabaytlik maʼlumotlar xazinasi

Loyiha asosida Multilevel Human Brain Atlas (Inson miyasining koʻp darajali atlasi) yotadi va u Yevropaning EBRAINS tadqiqot platformasi bilan integratsiya qilingan. Tizim allaqachon 7 terabaytdan ortiq multimodal maʼlumotlarga, jumladan, tasvirlar, jadvallar va raqamli massivlarga kirish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilar ulkan maʼlumotlar toʻplamini toʻliq yuklab olmasdan, faqat oʻzlariga kerakli sohani tanlab tahlil qilishlari mumkin.

Tizimning eng muhim xususiyatlaridan biri — maʼlumotlarning ehtimollik asosida miya sohalariga biriktirilishidir. Maʼlumki, inson miyasi anatomiyasi har bir shaxsda oʻziga xos tarzda farq qiladi. Shu sababli, siibra qatʼiy chegaralar oʻrniga individual farqlarni hisobga oluvchi statistik xaritalardan foydalanadi. Bu gistologiya va elektrofiziologik oʻlchovlarni MRT natijalari bilan maksimal darajada aniq solishtirish imkonini beradi.

Tibbiyotda amaliy qoʻllanilishi

Tadqiqot mualliflari tizimning amaliy foydasini chuqur miya stimulyatsiyasi (deep brain stimulation) misolida koʻrsatib berishdi. Bu usul baʼzi nevrologik kasalliklarni elektrodlar yordamida davolashda qoʻllaniladi. siibra orqali oʻtkazilgan tahlillar shuni koʻrsatdiki, talamus sohasidagi stimulyatsiya zonasini aniqlashda ayrim tuzilmalar qoʻshni sohalar bilan adashtirib yuborilishi mumkin ekan. Yangi atlas bunday xatolarni bartaraf etib, jarrohlik amaliyotlari aniqligini oshiradi.

Kelajakda ushbu tizim neyron fanlarida katta maʼlumotlar (Big Data) va sunʼiy intellektni qoʻllash uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi. Dasturchilar keyingi bosqichlarda tizimga sunʼiy intellekt asosidagi tahlil vositalarini qoʻshishni va xalqaro maʼlumotlar bazalari qamrovini yanada kengaytirishni rejalashtirmoqda. Bu esa nafaqat miya modellarini qurish, balki yangi avlod tibbiy asboblarini yaratishga ham yoʻl ochadi.

MiyaTexnologiyaTibbiyotTadqiqotSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob