Samsung kutilmagan qarorga keldi: yangi smartfonlar uchun tekin xotira aksiyasi tugadi
Janubiy Koreyaning Samsung texnogiganti oʻzining yangi buklama smartfonlari taqdimoti arafasida koʻp yillik anʼanasidan voz kechishga qaror qildi. Kompaniya yangi qurilmalar uchun oldindan buyurtma bergan mijozlarga taqdim etiladigan bepul xotirani ikki baravar oshirish bonusini bekor qilmoqda. Bu haqda ixbt.com nashri Samsung Austria boʻlinmasining tarqalgan maʼlumotlariga tayanib xabar berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, Samsung bir necha yildan buyon oʻzining flagman qurilmalari, xususan Galaxy S va Galaxy Z turkumlari sotuvga chiqishidan oldin eng jozibador aksiyalardan birini taklif qilib kelardi. Bunda xaridor 256 GB xotirali model narxiga 512 GB sigʻimli qurilmani yoki 512 GB narxiga 1 TB versiyani qoʻlga kiritishi mumkin edi. Bu strategiya yangi modellarning ilk sotuv koʻrsatkichlarini keskin oshirishga xizmat qilgan.
Bepul bonus oʻrniga chegirmaYangi qoidalarga koʻra, endilikda xotira hajmini bepul oshirish oʻrniga, yuqori konfiguratsiyali modellar uchun maʼlum miqdorda chegirma taqdim etiladi. Masalan, 512 GB hajmli talqin uchun 100 yevro, 1 TB sigʻimli flagman uchun esa 200 yevro miqdorida narx pasaytirilishi kutilmoqda. Garchi bu ham tejamkorlikni taʼminlasa-da, avvalgi mutlaqo bepul xizmat bilan solishtirganda foydalanuvchilarning xarajatlari ortishi aniq.
Eslatib oʻtamiz, ertaga, 22-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da boʻlib oʻtadigan Galaxy Unpacked tadbirida kompaniya bir qator yangi mahsulotlarni namoyish etadi. Bular orasida Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra va Galaxy Z Flip 8 kabi buklama smartfonlar, shuningdek, Galaxy Watch 9 hamda Galaxy Watch Ultra 2 aqlli soatlari bor.
Oʻzbekiston bozorida ham Samsung smartfonlari juda ommabop boʻlib, rasmiy dilerlar odatda global aksiyalarni mahalliy xaridorlar uchun ham tatbiq etishardi. Agar ushbu oʻzgarish butun Yevropa va Osiyo mintaqalari uchun ham amal qilsa, oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari ham yangi buklama qurilmalarni sotib olishda koʻproq mablagʻ sarflashlariga toʻgʻri keladi.
Hozircha ushbu oʻzgarishlar faqat Avstriya bozori uchun tasdiqlangan boʻlsa-da, soha tahlilchilari bu butun dunyo boʻylab joriy etiladigan yangi marketing strategiyasining bir qismi ekanligini taʼkidlashmoqda. Kompaniya shu yoʻl bilan oʻzining operatsion foydasini oshirishni va premium segmentdagi marjani saqlab qolishni koʻzlagan boʻlishi mumkin.
Yangi Galaxy Z Fold 8 va Galaxy Z Flip 8 modellari nafaqat dizayni, balki sunʼiy intellekt (Galaxy AI) imkoniyatlari bilan ham ajralib turishi kutilmoqda. Biroq, narx siyosatidagi bunday oʻzgarishlar eng sodiq mijozlar orasida biroz eʼtirozlarga sabab boʻlishi mumkin. Yakuniy tafsilotlar ertangi rasmiy taqdimotda oydinlashadi.
…