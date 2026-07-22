Samsung kutilmagan qarorga keldi: yangi smartfonlar uchun tekin xotira aksiyasi tugadi

·634·Texno
Samsung kutilmagan qarorga keldi: yangi smartfonlar uchun tekin xotira aksiyasi tugadi

Janubiy Koreyaning Samsung texnogiganti oʻzining yangi buklama smartfonlari taqdimoti arafasida koʻp yillik anʼanasidan voz kechishga qaror qildi. Kompaniya yangi qurilmalar uchun oldindan buyurtma bergan mijozlarga taqdim etiladigan bepul xotirani ikki baravar oshirish bonusini bekor qilmoqda. Bu haqda ixbt.com nashri Samsung Austria boʻlinmasining tarqalgan maʼlumotlariga tayanib xabar berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, Samsung bir necha yildan buyon oʻzining flagman qurilmalari, xususan Galaxy S va Galaxy Z turkumlari sotuvga chiqishidan oldin eng jozibador aksiyalardan birini taklif qilib kelardi. Bunda xaridor 256 GB xotirali model narxiga 512 GB sigʻimli qurilmani yoki 512 GB narxiga 1 TB versiyani qoʻlga kiritishi mumkin edi. Bu strategiya yangi modellarning ilk sotuv koʻrsatkichlarini keskin oshirishga xizmat qilgan.

Bepul bonus oʻrniga chegirma

Yangi qoidalarga koʻra, endilikda xotira hajmini bepul oshirish oʻrniga, yuqori konfiguratsiyali modellar uchun maʼlum miqdorda chegirma taqdim etiladi. Masalan, 512 GB hajmli talqin uchun 100 yevro, 1 TB sigʻimli flagman uchun esa 200 yevro miqdorida narx pasaytirilishi kutilmoqda. Garchi bu ham tejamkorlikni taʼminlasa-da, avvalgi mutlaqo bepul xizmat bilan solishtirganda foydalanuvchilarning xarajatlari ortishi aniq.

Eslatib oʻtamiz, ertaga, 22-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da boʻlib oʻtadigan Galaxy Unpacked tadbirida kompaniya bir qator yangi mahsulotlarni namoyish etadi. Bular orasida Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra va Galaxy Z Flip 8 kabi buklama smartfonlar, shuningdek, Galaxy Watch 9 hamda Galaxy Watch Ultra 2 aqlli soatlari bor.

Oʻzbekiston bozorida ham Samsung smartfonlari juda ommabop boʻlib, rasmiy dilerlar odatda global aksiyalarni mahalliy xaridorlar uchun ham tatbiq etishardi. Agar ushbu oʻzgarish butun Yevropa va Osiyo mintaqalari uchun ham amal qilsa, oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari ham yangi buklama qurilmalarni sotib olishda koʻproq mablagʻ sarflashlariga toʻgʻri keladi.

Hozircha ushbu oʻzgarishlar faqat Avstriya bozori uchun tasdiqlangan boʻlsa-da, soha tahlilchilari bu butun dunyo boʻylab joriy etiladigan yangi marketing strategiyasining bir qismi ekanligini taʼkidlashmoqda. Kompaniya shu yoʻl bilan oʻzining operatsion foydasini oshirishni va premium segmentdagi marjani saqlab qolishni koʻzlagan boʻlishi mumkin.

Yangi Galaxy Z Fold 8 va Galaxy Z Flip 8 modellari nafaqat dizayni, balki sunʼiy intellekt (Galaxy AI) imkoniyatlari bilan ham ajralib turishi kutilmoqda. Biroq, narx siyosatidagi bunday oʻzgarishlar eng sodiq mijozlar orasida biroz eʼtirozlarga sabab boʻlishi mumkin. Yakuniy tafsilotlar ertangi rasmiy taqdimotda oydinlashadi.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartfonTexnologiyaGalaxy Unpacked
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob