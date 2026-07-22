Honor oʻzining eng quvvatli smartfoni uchun maxsus Flash Limited Edition toʻplamini taqdim etdi
Xitoyning texnologik gigantlaridan biri Honor kompaniyasi oʻz ichki bozori uchun kutilmagan yangilikni eʼlon qildi. Kompaniya oʻzining eng soʻnggi flagmanlaridan biri boʻlgan Honor 600 Pro modelining cheklangan miqdordagi Flash Limited Edition Gift Box maxsus toʻplamini sotuvga chiqardi. Ushbu nashr nafaqat oʻzining texnik koʻrsatkichlari, balki boyitilgan komplektatsiyasi bilan ham texnologiya ishqibozlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur maxsus nashr 21-iyuldan 31-iyulga qadar kompaniyaning rasmiy hamkorlari orqali sotiladi. Toʻplam tarkibiga nafis Sky Blue rangidagi Honor 600 Pro smartfoni, oʻziga xos "suyuq qum" effektiga ega gʻilof, 10 000 mAs sigʻimli tashqi akkumulyator, brend sumkasi, kolleksion stikerlar va eksklyuziv karta kiritilgan. Bu kabi yondashuv Honor brendining sodiq mijozlari uchun haqiqiy sovgʻa boʻlishi kutilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va ichki bozor uchun farqlarShuni taʼkidlash joizki, Honor 600 Pro modelining Xitoy uchun moʻljallangan versiyasi global bozordagi analoglaridan sezilarli darajada farq qiladi. Xususan, Xitoy varianti Mediatek Dimensity 8550 Elite chipiga asoslangan boʻlib, uning eng asosiy ustunligi 8000 mAs sigʻimli ulkan akkumulyatordir. Taqqoslash uchun, global versiyada Qualcomm Snapdragon 8 Elite protsessori va bozorga qarab 6400 yoki 7000 mAs sigʻimli batareya qoʻllaniladi.
Smartfonning oʻzida 8000 mAs quvvat boʻlishiga qaramay, komplektga yana 10 000 mAs sigʻimli Power Bank qoʻshilishi foydalanuvchiga uzoq safarlarda yoki intensiv foydalanishda misli koʻrilmagan avtonomlikni taqdim etadi. 12/256 GB xotira konfiguratsiyasiga ega ushbu qurilma chegirmalar bilan taxminan 545 AQSH dollari (3700 yuan) qiymatida baholanmoqda.
Xaridorlar uchun qoʻshimcha imtiyozlarHonor kompaniyasi ushbu aksiya doirasida xaridorlarni ragʻbatlantirishning bir qancha usullarini taklif etmoqda. Maxsus toʻplamni sotib olganlarga quyidagi imtiyozlar taqdim etiladi:
- Honor Earbuds X9 simsiz quloqchinlari mutlaqo bepul sovgʻa qilinadi;
- Eski qurilmani topshirish (trade-in) orqali 145 dollargacha qoʻshimcha chegirma olish imkoniyati;
- 24 oylik foizsiz muddatli toʻlov rejasi.
…