Honor oʻzining eng quvvatli smartfoni uchun maxsus Flash Limited Edition toʻplamini taqdim etdi

·250·Texno
Honor oʻzining eng quvvatli smartfoni uchun maxsus Flash Limited Edition toʻplamini taqdim etdi

Xitoyning texnologik gigantlaridan biri Honor kompaniyasi oʻz ichki bozori uchun kutilmagan yangilikni eʼlon qildi. Kompaniya oʻzining eng soʻnggi flagmanlaridan biri boʻlgan Honor 600 Pro modelining cheklangan miqdordagi Flash Limited Edition Gift Box maxsus toʻplamini sotuvga chiqardi. Ushbu nashr nafaqat oʻzining texnik koʻrsatkichlari, balki boyitilgan komplektatsiyasi bilan ham texnologiya ishqibozlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur maxsus nashr 21-iyuldan 31-iyulga qadar kompaniyaning rasmiy hamkorlari orqali sotiladi. Toʻplam tarkibiga nafis Sky Blue rangidagi Honor 600 Pro smartfoni, oʻziga xos "suyuq qum" effektiga ega gʻilof, 10 000 mAs sigʻimli tashqi akkumulyator, brend sumkasi, kolleksion stikerlar va eksklyuziv karta kiritilgan. Bu kabi yondashuv Honor brendining sodiq mijozlari uchun haqiqiy sovgʻa boʻlishi kutilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va ichki bozor uchun farqlar

Shuni taʼkidlash joizki, Honor 600 Pro modelining Xitoy uchun moʻljallangan versiyasi global bozordagi analoglaridan sezilarli darajada farq qiladi. Xususan, Xitoy varianti Mediatek Dimensity 8550 Elite chipiga asoslangan boʻlib, uning eng asosiy ustunligi 8000 mAs sigʻimli ulkan akkumulyatordir. Taqqoslash uchun, global versiyada Qualcomm Snapdragon 8 Elite protsessori va bozorga qarab 6400 yoki 7000 mAs sigʻimli batareya qoʻllaniladi.

Smartfonning oʻzida 8000 mAs quvvat boʻlishiga qaramay, komplektga yana 10 000 mAs sigʻimli Power Bank qoʻshilishi foydalanuvchiga uzoq safarlarda yoki intensiv foydalanishda misli koʻrilmagan avtonomlikni taqdim etadi. 12/256 GB xotira konfiguratsiyasiga ega ushbu qurilma chegirmalar bilan taxminan 545 AQSH dollari (3700 yuan) qiymatida baholanmoqda.

Xaridorlar uchun qoʻshimcha imtiyozlar

Honor kompaniyasi ushbu aksiya doirasida xaridorlarni ragʻbatlantirishning bir qancha usullarini taklif etmoqda. Maxsus toʻplamni sotib olganlarga quyidagi imtiyozlar taqdim etiladi:

  • Honor Earbuds X9 simsiz quloqchinlari mutlaqo bepul sovgʻa qilinadi;
  • Eski qurilmani topshirish (trade-in) orqali 145 dollargacha qoʻshimcha chegirma olish imkoniyati;
  • 24 oylik foizsiz muddatli toʻlov rejasi.
Oʻzbekiston smartfon bozorida ham Honor brendi oʻz oʻrniga ega boʻlib borayotganini hisobga olsak, ushbu modelning global versiyasi kelajakda mahalliy doʻkonlar peshtaxtalarida paydo boʻlishi mumkin. Biroq, aynan 8000 mAs batareyali va boyitilgan komplektli versiya hozircha faqat Xitoy bozori uchun eksklyuziv boʻlib qolmoqda. Bu kabi qadamlar brendning premium segmentdagi pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

HonorSmartfonTexnologiyaGadjetXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob