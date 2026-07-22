Tesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi, biroq investorlar kompaniya aksiyalarini sotmoqda

·57·Texno
Tesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi, biroq investorlar kompaniya aksiyalarini sotmoqda

Elektromobillar bozorining yetakchisi Tesla 2026-yilning ikkinchi choragida avtomobillarni yetkazib berish boʻyicha Uoll-strit tahlilchilarining prognozlaridan oʻzib ketdi. Shunga qaramay, mazkur ijobiy koʻrsatkichlar eʼlon qilinganidan soʻng kompaniya aksiyalari qiymati pasayishni boshladi. Bozorning bunday reaksiyasi investorlarning ishlab chiqaruvchiga nisbatan talablari oʻta yuqori ekanligini va shunchaki prognozlarni yangilash endi kotirovkalar oʻsishi uchun yetarli emasligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Tesla joriy chorakda 480 126 dona avtomobil sotishga muvaffaq boʻlgan. Bu natija kompaniya uchun rekord hisoblansa-da, bozor ishtirokchilari eʼtiborni koʻproq oʻsib borayotgan raqobat va moliyaviy barqarorlikka qaratmoqda. Xususan, Rivian kabi yangi oʻyinchilarning faollashuvi Tesla egallab turgan eng daromadli segmentlarga xavf sola boshladi.

Raqobatning kuchayishi va bozor ulushi uchun kurash

Hozirda Tesla kompaniyasining asosiy daromadi (96 foizdan ortigʻi) Model 3 va Model Y modellariga toʻgʻri keladi. Biroq raqib Rivian kompaniyasi 45-60 ming dollar atrofidagi narx segmentida yangi R2 SUV modelini taqdim etdi. Garchi Rivian hozircha ishlab chiqarish quvvati boʻyicha Tesla bilan tenglasha olmasa-da, yangi modelga boʻlgan yuqori qiziqish investorlarni xavotirga solmoqda. Bu holat Tesla uchun eng muhim daromad manbai boʻlgan oʻrta narxdagi elektromobillar segmentida marjinallikning pasayishiga olib kelishi mumkin.

Shu bilan birga, Ilon Mask boshchiligidagi kompaniya 2026-yil uchun kapital xarajatlar prognozini 20 milliard dollardan 25 milliard dollargacha oshirdi. Qoʻshimcha mablagʻlar texnologik ustunlikni saqlab qolish va yangi ishlanmalarni joriy etishga yoʻnaltiriladi. Biroq investorlar bunday ulkan xarajatlar fonida sof foyda kamayishidan xavfsiramoqda.

Sunʼiy intellekt va kelajak vaʼdalari

Tesla aksiyalarining hozirgi yuqori bahosi koʻp jihatdan kompaniyaning kelajakdagi loyihalari bilan bogʻliq. Bularga Optimus gumanoid roboti, Full Self-Driving (FSD) toʻliq avtonom boshqaruv tizimi va SpaceX bilan hamkorlikdagi texnologiyalar kiradi. Ammo bozorning kayfiyati asta-sekin uzoq muddatli vaʼdalardan koʻra, bugungi kunda aniq daromad keltirayotgan apparat vositalari va tayyor mahsulotlarga qarab oʻzgarmoqda.

FSD tizimini toʻliq ishga tushirish muddatlari bir necha bor ortga surilgani va robotaksilar loyihasidagi texnik cheklovlar investorlarning ishonchiga taʼsir oʻtkazmoqda. Hozirda treyderlar choraklik hisobotdan soʻng aksiyalar narxi taxminan 7 foiz atrofida tebranishini kutmoqdalar, bu esa avvalgi davrlardagi 9 foizlik oʻrtacha koʻrsatkichdan pastroqdir.

Xulosa qilib aytganda, Tesla uchun sotuvlar boʻyicha prognozlarni ortigʻi bilan bajarish endi yetarli emas. Bozor kompaniyadan nafaqat rekordlar, balki yangi raqobat muhitida yuqori foyda darajasini saqlab qolishni hamda vaʼda qilingan innovatsion loyihalarni tezroq tijoriylashtirishni talab qilmoqda. Aksiyalarning arzonlashishi kompaniya uchun inqiroz emas, balki investorlarning oʻta yuqori kutuvlari natijasidir.

TeslaElon MuskElektromobilAksiyalarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob