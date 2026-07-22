Tesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi, biroq investorlar kompaniya aksiyalarini sotmoqda
Elektromobillar bozorining yetakchisi Tesla 2026-yilning ikkinchi choragida avtomobillarni yetkazib berish boʻyicha Uoll-strit tahlilchilarining prognozlaridan oʻzib ketdi. Shunga qaramay, mazkur ijobiy koʻrsatkichlar eʼlon qilinganidan soʻng kompaniya aksiyalari qiymati pasayishni boshladi. Bozorning bunday reaksiyasi investorlarning ishlab chiqaruvchiga nisbatan talablari oʻta yuqori ekanligini va shunchaki prognozlarni yangilash endi kotirovkalar oʻsishi uchun yetarli emasligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Tesla joriy chorakda 480 126 dona avtomobil sotishga muvaffaq boʻlgan. Bu natija kompaniya uchun rekord hisoblansa-da, bozor ishtirokchilari eʼtiborni koʻproq oʻsib borayotgan raqobat va moliyaviy barqarorlikka qaratmoqda. Xususan, Rivian kabi yangi oʻyinchilarning faollashuvi Tesla egallab turgan eng daromadli segmentlarga xavf sola boshladi.
Raqobatning kuchayishi va bozor ulushi uchun kurashHozirda Tesla kompaniyasining asosiy daromadi (96 foizdan ortigʻi) Model 3 va Model Y modellariga toʻgʻri keladi. Biroq raqib Rivian kompaniyasi 45-60 ming dollar atrofidagi narx segmentida yangi R2 SUV modelini taqdim etdi. Garchi Rivian hozircha ishlab chiqarish quvvati boʻyicha Tesla bilan tenglasha olmasa-da, yangi modelga boʻlgan yuqori qiziqish investorlarni xavotirga solmoqda. Bu holat Tesla uchun eng muhim daromad manbai boʻlgan oʻrta narxdagi elektromobillar segmentida marjinallikning pasayishiga olib kelishi mumkin.
Shu bilan birga, Ilon Mask boshchiligidagi kompaniya 2026-yil uchun kapital xarajatlar prognozini 20 milliard dollardan 25 milliard dollargacha oshirdi. Qoʻshimcha mablagʻlar texnologik ustunlikni saqlab qolish va yangi ishlanmalarni joriy etishga yoʻnaltiriladi. Biroq investorlar bunday ulkan xarajatlar fonida sof foyda kamayishidan xavfsiramoqda.
Sunʼiy intellekt va kelajak vaʼdalariTesla aksiyalarining hozirgi yuqori bahosi koʻp jihatdan kompaniyaning kelajakdagi loyihalari bilan bogʻliq. Bularga Optimus gumanoid roboti, Full Self-Driving (FSD) toʻliq avtonom boshqaruv tizimi va SpaceX bilan hamkorlikdagi texnologiyalar kiradi. Ammo bozorning kayfiyati asta-sekin uzoq muddatli vaʼdalardan koʻra, bugungi kunda aniq daromad keltirayotgan apparat vositalari va tayyor mahsulotlarga qarab oʻzgarmoqda.
FSD tizimini toʻliq ishga tushirish muddatlari bir necha bor ortga surilgani va robotaksilar loyihasidagi texnik cheklovlar investorlarning ishonchiga taʼsir oʻtkazmoqda. Hozirda treyderlar choraklik hisobotdan soʻng aksiyalar narxi taxminan 7 foiz atrofida tebranishini kutmoqdalar, bu esa avvalgi davrlardagi 9 foizlik oʻrtacha koʻrsatkichdan pastroqdir.
Xulosa qilib aytganda, Tesla uchun sotuvlar boʻyicha prognozlarni ortigʻi bilan bajarish endi yetarli emas. Bozor kompaniyadan nafaqat rekordlar, balki yangi raqobat muhitida yuqori foyda darajasini saqlab qolishni hamda vaʼda qilingan innovatsion loyihalarni tezroq tijoriylashtirishni talab qilmoqda. Aksiyalarning arzonlashishi kompaniya uchun inqiroz emas, balki investorlarning oʻta yuqori kutuvlari natijasidir.
…