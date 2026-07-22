Murmansk viloyatida kechasi −2 darajagacha sovuq tushadi
Murmansk viloyatida havo harorati keskin farq qilishi kutilmoqda. Ayrim hududlarda kunduzi havo +19 darajagacha isisa, kechasi harorat −2 darajagacha pasayishi mumkin.
Sinoptiklar ma’lumotiga ko‘ra, viloyat bo‘ylab sezilarli yog‘ingarchilik kutilmayapti. Biroq o‘zgaruvchan ob-havo va tungi sovuqlar mahalliy aholidan ehtiyotkorlikni talab qiladi.
Sharqiy hududlarda havo sovuqroq bo‘ladi
Murmansk viloyatining asosiy qismida kechasi havo harorati +5...+10 daraja atrofida bo‘lishi prognoz qilingan.
Viloyat sharqida esa tungi harorat +1...+6 darajagacha pasayadi. Ayrim joylarda sovuq kuchayib, termometr ustuni −2 darajani ko‘rsatishi mumkin.
Kunduzgi vaqtda havo sezilarli darajada isiydi va harorat +14...+19 daraja oralig‘ida bo‘ladi.
Sezilarli yog‘ingarchilik kutilmayapti
Hududda havo o‘zgaruvchan bo‘lishiga qaramay, kuchli yomg‘ir yoki boshqa sezilarli yog‘ingarchilik prognoz qilinmagan.
Shamol asosan janub va janubi-sharqdan esadi. Haroratdagi kunduzgi va tungi farq katta bo‘lgani sabab ertalab va kechqurun salqinlik kuchliroq sezilishi mumkin.
Murmansk shahrida kunduzi +18 darajagacha isiydi
Murmansk shahrida ham o‘zgaruvchan havo saqlanib qoladi. Sezilarli yog‘ingarchilik bo‘lmaydi, shamol janub tomondan esadi.
Shaharda harorat:
kechasi +6...+8 daraja;
kunduzi +16...+18 daraja bo‘lishi kutilmoqda.
Tungi sovuqqa tayyor turish tavsiya etiladi
Kunduzi nisbatan iliq havo kuzatilsa-da, kechasi, ayniqsa viloyatning sharqiy qismida harorat keskin pasayadi.
Ayrim hududlarda −2 darajagacha sovuq tushishi o‘simliklar va ochiq havoda saqlanayotgan mahsulotlarga ta’sir qilishi mumkin. Shu bois aholiga kunduzgi iliqlikka qarab yengil kiyinib chiqmaslik va tungi sovuqni hisobga olish tavsiya etiladi.
…