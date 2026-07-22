«Istanbul Bashakshehir» mavsumni g‘alaba bilan boshlay oladimi?

·130·Sport
«Istanbul Bashakshehir» mavsumni g‘alaba bilan boshlay oladimi?

22 iyul kuni UYEFA Konferensiyalar ligasi ikkinchi saralash bosqichining dastlabki uchrashuvida «Istanbul Bashakshehir» Finlyandiyaning «Inter Turku» klubini qabul qiladi.

«Bashakshehir Fotih Terim» stadionida o‘tadigan bahs Toshkent vaqti bilan soat 22:45 da boshlanadi. Turkiya klubi uchrashuv favoriti sifatida ko‘rilmoqda, biroq mehmonlarning 16 o‘yinlik mag‘lubiyatsiz seriyasi mezbonlarga oson g‘alaba va’da qilmaydi.

«Bashakshehir» tayyorgarlikda tezlikni oshirdi

Turkiya klubi yangi mavsumdagi ilk rasmiy o‘yiniga yig‘inlar orqali tayyorgarlik ko‘rdi. Jamoa so‘nggi nazorat uchrashuvlarida ishonchli natijalar qayd etdi.

«Bashakshehir» Avstriyaning «Zalsburg» klubini 2:1, Vengriyaning «Pushkash akademiyasi» jamoasini esa 2:0 hisobida mag‘lub qildi.

O‘rtoqlik uchrashuvlari natijalari jamoaning haqiqiy kuchini to‘liq ko‘rsatib bermasa-da, Nuri Shaxin shogirdlarining hujumdagi faolligi va yaratilgan vaziyatlardan foydalanishi ijobiy taassurot qoldirdi.

Istanbuldagi so‘nggi natijalar raqibni ogohlantiradi

«Bashakshehir»ning o‘tgan chempionat yakunida o‘z maydonida ko‘rsatgan natijalari ham jamoaning kuchli tomonini namoyon qiladi.

Istanbulliklar uydagi so‘nggi uchrashuvlarda:

  • «Genchlerbirligi»ni 3:0;

  • «Qosimposhsha»ni 4:0;

  • «Samsunspor»ni 3:0 hisobida mag‘lub etgan.

Turkiya klubi o‘z maydonida yuqori bosim o‘rnatish, raqibni jarima maydoni atrofiga siqib qo‘yish va qarshi hujumlar uchun bo‘sh hudud qoldirmaslikni yaxshi biladi.

Shu jihatdan «Inter Turku»ni Istanbulda Finlyandiya chempionatidagidan ancha yuqori sur’at va bosim kutib turibdi.

Finlyandiya klubi 16 o‘yindan beri yutqazmayapti

Mehmonlarni ham kamsitish mumkin emas. «Inter Turku» Konferensiyalar ligasining avvalgi bosqichida «Sarayevo»ni ikki uchrashuv natijasiga ko‘ra 3:2 hisobida mag‘lub etdi.

Shu tariqa, jamoa o‘z tarixida ilk bor turnirning ikkinchi saralash bosqichiga chiqdi.

«Yaro»ga qarshi golsiz durangdan keyin «Inter»ning barcha musobaqalardagi mag‘lubiyatsiz seriyasi 16 ta uchrashuvga yetdi. Finlyandiya klubi tarkibida rotatsiya imkoniyati borligi sabab futbolchilarning ortiqcha charchaganiga ishonish ham qiyin.

Biroq ichki chempionatda o‘yinni nazorat qilish va Istanbulda kuchli bosim ostida himoyalanish — ikki xil sinov.

Mehmonlar qanday taktika tanlashi mumkin?

«Inter Turku»ning dastlabki daqiqalardan himoyaga ko‘proq e’tibor qaratishi kutilmoqda. Finlar chiziqlarni bir-biriga yaqin joylashtirib, mezbonlarga markazdan o‘tish imkonini bermaslikka harakat qilishi mumkin.

Mehmonlarning asosiy maqsadi javob uchrashuvi oldidan maqbul hisobni saqlab qolish bo‘ladi. Shu sabab hatto birinchi golni o‘tkazib yuborgan taqdirda ham ularning keskin ochilib ketishi ehtimoli past.

«Bashakshehir» esa to‘pni nazorat qilishi, raqib mudofaasini qanotlar orqali kengaytirishi va himoyadagi bo‘shliqlarni sabr bilan izlashi kerak bo‘ladi.

Eng ehtimoliy ssenariy qanday?

Kuchlar nisbati, maydon omili va «Bashakshehir»ning so‘nggi natijalarini hisobga olganda, Turkiya klubi uchrashuv favoriti hisoblanadi.

Mezbonlar tashabbusni qo‘lga olib, mehmonlarni asosan o‘z jarima maydoni atrofida himoyalanishga majbur qilishi kutilmoqda. «Inter» esa kam sonli qarshi hujumlar va standart vaziyatlardan imkoniyat izlaydi.

Uchrashuvning ehtimoliy ssenariylaridan biri — «Bashakshehir»ning 2:0 hisobidagi g‘alabasi. Biroq finlyandiyaliklarning uzoq davom etayotgan mag‘lubiyatsiz seriyasi bahsdagi intrigani saqlab turibdi.

Istanbul BasaksehirInter TurkuUEFANuri SahinSalzburg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...