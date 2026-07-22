«Istanbul Bashakshehir» mavsumni g‘alaba bilan boshlay oladimi?
22 iyul kuni UYEFA Konferensiyalar ligasi ikkinchi saralash bosqichining dastlabki uchrashuvida «Istanbul Bashakshehir» Finlyandiyaning «Inter Turku» klubini qabul qiladi.
«Bashakshehir Fotih Terim» stadionida o‘tadigan bahs Toshkent vaqti bilan soat 22:45 da boshlanadi. Turkiya klubi uchrashuv favoriti sifatida ko‘rilmoqda, biroq mehmonlarning 16 o‘yinlik mag‘lubiyatsiz seriyasi mezbonlarga oson g‘alaba va’da qilmaydi.
«Bashakshehir» tayyorgarlikda tezlikni oshirdi
Turkiya klubi yangi mavsumdagi ilk rasmiy o‘yiniga yig‘inlar orqali tayyorgarlik ko‘rdi. Jamoa so‘nggi nazorat uchrashuvlarida ishonchli natijalar qayd etdi.
«Bashakshehir» Avstriyaning «Zalsburg» klubini 2:1, Vengriyaning «Pushkash akademiyasi» jamoasini esa 2:0 hisobida mag‘lub qildi.
O‘rtoqlik uchrashuvlari natijalari jamoaning haqiqiy kuchini to‘liq ko‘rsatib bermasa-da, Nuri Shaxin shogirdlarining hujumdagi faolligi va yaratilgan vaziyatlardan foydalanishi ijobiy taassurot qoldirdi.
Istanbuldagi so‘nggi natijalar raqibni ogohlantiradi
«Bashakshehir»ning o‘tgan chempionat yakunida o‘z maydonida ko‘rsatgan natijalari ham jamoaning kuchli tomonini namoyon qiladi.
Istanbulliklar uydagi so‘nggi uchrashuvlarda:
«Genchlerbirligi»ni 3:0;
«Qosimposhsha»ni 4:0;
«Samsunspor»ni 3:0 hisobida mag‘lub etgan.
Turkiya klubi o‘z maydonida yuqori bosim o‘rnatish, raqibni jarima maydoni atrofiga siqib qo‘yish va qarshi hujumlar uchun bo‘sh hudud qoldirmaslikni yaxshi biladi.
Shu jihatdan «Inter Turku»ni Istanbulda Finlyandiya chempionatidagidan ancha yuqori sur’at va bosim kutib turibdi.
Finlyandiya klubi 16 o‘yindan beri yutqazmayapti
Mehmonlarni ham kamsitish mumkin emas. «Inter Turku» Konferensiyalar ligasining avvalgi bosqichida «Sarayevo»ni ikki uchrashuv natijasiga ko‘ra 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
Shu tariqa, jamoa o‘z tarixida ilk bor turnirning ikkinchi saralash bosqichiga chiqdi.
«Yaro»ga qarshi golsiz durangdan keyin «Inter»ning barcha musobaqalardagi mag‘lubiyatsiz seriyasi 16 ta uchrashuvga yetdi. Finlyandiya klubi tarkibida rotatsiya imkoniyati borligi sabab futbolchilarning ortiqcha charchaganiga ishonish ham qiyin.
Biroq ichki chempionatda o‘yinni nazorat qilish va Istanbulda kuchli bosim ostida himoyalanish — ikki xil sinov.
Mehmonlar qanday taktika tanlashi mumkin?
«Inter Turku»ning dastlabki daqiqalardan himoyaga ko‘proq e’tibor qaratishi kutilmoqda. Finlar chiziqlarni bir-biriga yaqin joylashtirib, mezbonlarga markazdan o‘tish imkonini bermaslikka harakat qilishi mumkin.
Mehmonlarning asosiy maqsadi javob uchrashuvi oldidan maqbul hisobni saqlab qolish bo‘ladi. Shu sabab hatto birinchi golni o‘tkazib yuborgan taqdirda ham ularning keskin ochilib ketishi ehtimoli past.
«Bashakshehir» esa to‘pni nazorat qilishi, raqib mudofaasini qanotlar orqali kengaytirishi va himoyadagi bo‘shliqlarni sabr bilan izlashi kerak bo‘ladi.
Eng ehtimoliy ssenariy qanday?
Kuchlar nisbati, maydon omili va «Bashakshehir»ning so‘nggi natijalarini hisobga olganda, Turkiya klubi uchrashuv favoriti hisoblanadi.
Mezbonlar tashabbusni qo‘lga olib, mehmonlarni asosan o‘z jarima maydoni atrofida himoyalanishga majbur qilishi kutilmoqda. «Inter» esa kam sonli qarshi hujumlar va standart vaziyatlardan imkoniyat izlaydi.
Uchrashuvning ehtimoliy ssenariylaridan biri — «Bashakshehir»ning 2:0 hisobidagi g‘alabasi. Biroq finlyandiyaliklarning uzoq davom etayotgan mag‘lubiyatsiz seriyasi bahsdagi intrigani saqlab turibdi.
…