Al-Hilal Harry Kane transferi boʻyicha Londonda muzokaralarni boshladi

·59·Sport
Al-Hilal Harry Kane transferi boʻyicha Londonda muzokaralarni boshladi

Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi yozgi transfer boʻlimida haqiqiy shov-shuv koʻtarishga tayyorlanmoqda. Riyodliklar Germaniyaning Bavariya jamoasi va Angliya terma jamoasi hujumchisi Harry Kane transferini amalga oshirish uchun jiddiy qadam tashladi. Ushbu transfer nafaqat Saudiya Pro ligasi, balki jahon futboli uchun ham yirik voqelikka aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Al-Midan Al-Riyadi nashrining xabar berishicha, Al-Hilal texnik direktori Simon Francis ayni damda Londonga yetib borgan. Uning asosiy maqsadi Harry Kane va uning vakillari bilan uchrashib, futbolchining shaxsiy shartlari hamda moliyaviy talablarini muhokama qilishdan iborat. Francis hozirda klubning transfer siyosatini boshqarib turgan asosiy shaxs hisoblanadi.

Tarkibni yangilash va katta ambitsiyalar

Al-Hilal rahbariyati oʻtgan mavsumdagi natijalardan toʻliq qoniqish hosil qilmagan. Jamoa 2025-2026-yilgi mavsumda faqatgina Ikki muqaddas masjid qoʻriqchisi kubogini qoʻlga kiritish bilan cheklandi. Shu sababli klub rahbariyati tarkibni tubdan yangilash va hujum chizigʻini jahon darajasidagi yulduz bilan kuchaytirishni rejalashtirgan.

Muzokaralarning birinchi bosqichida Simon Francis futbolchining agentlari bilan uchrashib, Kane uchun taklif qilinadigan maosh va boshqa bonuslar paketini taqdim etadi. Agar tomonlar oʻzaro kelishuvga erishsa, navbatdagi qadam Bavariya klubi bilan rasmiy muzokaralar oʻtkazish boʻladi. Maʼlumot uchun, ingliz hujumchisining Myunxen klubi bilan shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi.

Yangi sport direktori va kelajak rejalari

Klub boshqaruvida ham oʻzgarishlar kutilmoqda. Xabarlarga koʻra, yaqin haftalarda shotlandiyalik mutaxassis Richard Hughes Al-Hilal sport direktori lavozimini egallashi kutilmoqda. Biroq, Harry Kane bilan bogʻliq transfer jarayonini aynan Simon Francis yakuniga yetkazishi belgilangan.

Harry Kane oʻtgan mavsumda Bavariya tarkibida sermahsul oʻyin koʻrsatgan boʻlsa-da, jamoaviy sovrinlar borasida omadi chopmadi. Al-Hilal esa unga nafaqat ulkan moliyaviy imkoniyatlar, balki Osiyo Chempionlar ligasi va ichki chempionatda gʻoliblik uchun kurashadigan loyihani taklif qilmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, u Saudiya Arabistonida Cristiano Ronaldo va Karim Benzema kabi yulduzlar qatoriga qoʻshiladi.

Hozircha Bavariya rahbariyati oʻzining eng yaxshi toʻpurarini qoʻyib yuborish borasida rasmiy bayonot bermagan. Biroq, Al-Hilalning moliyaviy qudrati va futbolchining oʻzi uchun taklif qilinadigan shartlar vaziyatni keskin oʻzgartirib yuborishi mumkin. Yaqin soatlar ichida Londondagi uchrashuv tafsilotlari oydinlashishi kutilmoqda.

Al-HilalHarry KaneBavariyaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...