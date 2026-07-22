Al-Hilal Harry Kane transferi boʻyicha Londonda muzokaralarni boshladi
Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi yozgi transfer boʻlimida haqiqiy shov-shuv koʻtarishga tayyorlanmoqda. Riyodliklar Germaniyaning Bavariya jamoasi va Angliya terma jamoasi hujumchisi Harry Kane transferini amalga oshirish uchun jiddiy qadam tashladi. Ushbu transfer nafaqat Saudiya Pro ligasi, balki jahon futboli uchun ham yirik voqelikka aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Al-Midan Al-Riyadi nashrining xabar berishicha, Al-Hilal texnik direktori Simon Francis ayni damda Londonga yetib borgan. Uning asosiy maqsadi Harry Kane va uning vakillari bilan uchrashib, futbolchining shaxsiy shartlari hamda moliyaviy talablarini muhokama qilishdan iborat. Francis hozirda klubning transfer siyosatini boshqarib turgan asosiy shaxs hisoblanadi.
Tarkibni yangilash va katta ambitsiyalarAl-Hilal rahbariyati oʻtgan mavsumdagi natijalardan toʻliq qoniqish hosil qilmagan. Jamoa 2025-2026-yilgi mavsumda faqatgina Ikki muqaddas masjid qoʻriqchisi kubogini qoʻlga kiritish bilan cheklandi. Shu sababli klub rahbariyati tarkibni tubdan yangilash va hujum chizigʻini jahon darajasidagi yulduz bilan kuchaytirishni rejalashtirgan.
Muzokaralarning birinchi bosqichida Simon Francis futbolchining agentlari bilan uchrashib, Kane uchun taklif qilinadigan maosh va boshqa bonuslar paketini taqdim etadi. Agar tomonlar oʻzaro kelishuvga erishsa, navbatdagi qadam Bavariya klubi bilan rasmiy muzokaralar oʻtkazish boʻladi. Maʼlumot uchun, ingliz hujumchisining Myunxen klubi bilan shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi.
Yangi sport direktori va kelajak rejalariKlub boshqaruvida ham oʻzgarishlar kutilmoqda. Xabarlarga koʻra, yaqin haftalarda shotlandiyalik mutaxassis Richard Hughes Al-Hilal sport direktori lavozimini egallashi kutilmoqda. Biroq, Harry Kane bilan bogʻliq transfer jarayonini aynan Simon Francis yakuniga yetkazishi belgilangan.
Harry Kane oʻtgan mavsumda Bavariya tarkibida sermahsul oʻyin koʻrsatgan boʻlsa-da, jamoaviy sovrinlar borasida omadi chopmadi. Al-Hilal esa unga nafaqat ulkan moliyaviy imkoniyatlar, balki Osiyo Chempionlar ligasi va ichki chempionatda gʻoliblik uchun kurashadigan loyihani taklif qilmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, u Saudiya Arabistonida Cristiano Ronaldo va Karim Benzema kabi yulduzlar qatoriga qoʻshiladi.
Hozircha Bavariya rahbariyati oʻzining eng yaxshi toʻpurarini qoʻyib yuborish borasida rasmiy bayonot bermagan. Biroq, Al-Hilalning moliyaviy qudrati va futbolchining oʻzi uchun taklif qilinadigan shartlar vaziyatni keskin oʻzgartirib yuborishi mumkin. Yaqin soatlar ichida Londondagi uchrashuv tafsilotlari oydinlashishi kutilmoqda.
…