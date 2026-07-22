Lamine Yamalning sevgilisi Ines Garcia ijtimoiy tarmoqlardagi hujumlarga javob qaytardi
Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal va uning sevgilisi Ines Garcia oʻrtasidagi munosabatlar soʻnggi kunlarda jahon sport matbuotining diqqat markazida boʻlib turibdi. 2026-yilgi Jahon chempionati finalidan soʻng boshlangan tanqidlar toʻlqini va ijtimoiy tarmoqlardagi nafrat kampaniyasi nihoyat Ines Garcianing rasmiy bayonot berishiga sabab boʻldi. Barselona klubi tarbiyalanuvchisi boʻlgan Yamalning yaqin insoni oʻziga nisbatan bildirilayotgan salbiy fikrlarga nisbatan jim qarab tura olmasligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Voqealar rivoji Ispaniya terma jamoasining Argentinaga qarshi kechgan final bahsidagi gʻalabasidan soʻng boshlandi. MetLife Stadium maydonida kechgan tantanali taqdirlash marosimida Ines Garcia Lamine Yamal bilan birga koʻrinish bergan edi. Biroq, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari juftlikning oʻzaro munosabatlarida sovuqchilik borligini, ular bir-biri bilan deyarli muloqot qilmaganini payqab, buni munosabatlar yakunlanayotgani haqidagi mish-mishlarga aylantirib yubordilar.
Nafrat kampaniyasi va ruhiy bosimMarca nashri xabariga koʻra, ushbu videolavhalar tarqalgach, Ines Garcia shafqatsiz haqoratlar va kiberbulling qurboniga aylangan. Minglab foydalanuvchilar uni yosh futbolchidan foydalanishda yoki unga nisbatan befarqlikda ayblab, haqoratli izohlar qoldirishgan. Bu holat shunchalik keskin tus oldiki, kontent-meyker sifatida tanilgan Garcia oʻzining ruhiy holatini himoya qilish uchun ommaviy chiqish qilishga majbur boʻldi.
"Men ham insonman", deya boshladi oʻz bayonotini Ines Garcia. U ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidlarni "nafratga toʻla kampaniya" deb atadi va odamlarni shaxsiy hayotga hurmat bilan qarashga chaqirdi. Uning soʻzlariga koʻra, kameraga tushib qolgan bir necha soniyali lavhalar asosida insonning butun hayoti va his-tuygʻulari haqida xulosa chiqarish mutlaqo notoʻgʻri va adolatsizdir.
Lamine Yamalning oʻzi hozircha ushbu vaziyat boʻyicha rasmiy munosabat bildirmadi. Yosh hujumchi ayni damda oʻz faoliyatidagi eng yuqori nuqtalardan birini boshdan kechirmoqda — u nafaqat Barselona, balki Ispaniya terma jamoasining ham ajralmas boʻlagiga aylanib ulgurdi. Futbolchining yaqinlari va muxlislari esa bunday shaxsiy mojarolar uning maydondagi oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatishidan xavotirda.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham bu kabi holatlar begona emas. Zamonaviy futbolda yosh yulduzlarning shaxsiy hayoti doimiy ravishda OAV va muxlislar nazoratida boʻladi. Lamine Yamal kabi 19 yoshli futbolchi uchun bunday bosim ostida qolish katta ruhiy chidamlilikni talab etadi. Ines Garcianing dadil javobi esa ijtimoiy tarmoqlardagi asossiz ayblovlarga qarshi oʻziga xos himoya boʻldi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Ispaniya terma jamoasining tarixiy gʻalabasi ortidan kelgan ushbu mojaro sport olamidagi mashhurlikning naqadar ogʻir yuk ekanligini yana bir bor isbotladi. Hozirda juftlikning munosabatlari saqlanib qoladimi yoki yoʻqmi, bu faqat vaqt hukmiga havola, biroq axloqiy chegaralarni buzmaslik har qanday muxlis uchun asosiy qoida boʻlib qolishi lozim.
…