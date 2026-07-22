Lamine Yamalning sevgilisi Ines Garcia ijtimoiy tarmoqlardagi hujumlarga javob qaytardi

·254·Sport
Lamine Yamalning sevgilisi Ines Garcia ijtimoiy tarmoqlardagi hujumlarga javob qaytardi

Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal va uning sevgilisi Ines Garcia oʻrtasidagi munosabatlar soʻnggi kunlarda jahon sport matbuotining diqqat markazida boʻlib turibdi. 2026-yilgi Jahon chempionati finalidan soʻng boshlangan tanqidlar toʻlqini va ijtimoiy tarmoqlardagi nafrat kampaniyasi nihoyat Ines Garcianing rasmiy bayonot berishiga sabab boʻldi. Barselona klubi tarbiyalanuvchisi boʻlgan Yamalning yaqin insoni oʻziga nisbatan bildirilayotgan salbiy fikrlarga nisbatan jim qarab tura olmasligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Voqealar rivoji Ispaniya terma jamoasining Argentinaga qarshi kechgan final bahsidagi gʻalabasidan soʻng boshlandi. MetLife Stadium maydonida kechgan tantanali taqdirlash marosimida Ines Garcia Lamine Yamal bilan birga koʻrinish bergan edi. Biroq, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari juftlikning oʻzaro munosabatlarida sovuqchilik borligini, ular bir-biri bilan deyarli muloqot qilmaganini payqab, buni munosabatlar yakunlanayotgani haqidagi mish-mishlarga aylantirib yubordilar.

Nafrat kampaniyasi va ruhiy bosim

Marca nashri xabariga koʻra, ushbu videolavhalar tarqalgach, Ines Garcia shafqatsiz haqoratlar va kiberbulling qurboniga aylangan. Minglab foydalanuvchilar uni yosh futbolchidan foydalanishda yoki unga nisbatan befarqlikda ayblab, haqoratli izohlar qoldirishgan. Bu holat shunchalik keskin tus oldiki, kontent-meyker sifatida tanilgan Garcia oʻzining ruhiy holatini himoya qilish uchun ommaviy chiqish qilishga majbur boʻldi.

"Men ham insonman", deya boshladi oʻz bayonotini Ines Garcia. U ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidlarni "nafratga toʻla kampaniya" deb atadi va odamlarni shaxsiy hayotga hurmat bilan qarashga chaqirdi. Uning soʻzlariga koʻra, kameraga tushib qolgan bir necha soniyali lavhalar asosida insonning butun hayoti va his-tuygʻulari haqida xulosa chiqarish mutlaqo notoʻgʻri va adolatsizdir.

Lamine Yamalning oʻzi hozircha ushbu vaziyat boʻyicha rasmiy munosabat bildirmadi. Yosh hujumchi ayni damda oʻz faoliyatidagi eng yuqori nuqtalardan birini boshdan kechirmoqda — u nafaqat Barselona, balki Ispaniya terma jamoasining ham ajralmas boʻlagiga aylanib ulgurdi. Futbolchining yaqinlari va muxlislari esa bunday shaxsiy mojarolar uning maydondagi oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatishidan xavotirda.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham bu kabi holatlar begona emas. Zamonaviy futbolda yosh yulduzlarning shaxsiy hayoti doimiy ravishda OAV va muxlislar nazoratida boʻladi. Lamine Yamal kabi 19 yoshli futbolchi uchun bunday bosim ostida qolish katta ruhiy chidamlilikni talab etadi. Ines Garcianing dadil javobi esa ijtimoiy tarmoqlardagi asossiz ayblovlarga qarshi oʻziga xos himoya boʻldi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Ispaniya terma jamoasining tarixiy gʻalabasi ortidan kelgan ushbu mojaro sport olamidagi mashhurlikning naqadar ogʻir yuk ekanligini yana bir bor isbotladi. Hozirda juftlikning munosabatlari saqlanib qoladimi yoki yoʻqmi, bu faqat vaqt hukmiga havola, biroq axloqiy chegaralarni buzmaslik har qanday muxlis uchun asosiy qoida boʻlib qolishi lozim.

Lamine YamalBarselonaIspaniyaFutbolInes Garcia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...