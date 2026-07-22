Al-Hilal Harry Kane transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi
Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi yozgi transfer oynasida navbatdagi shov-shuvli kelishuvni amalga oshirishga yaqin turibdi. Ar-Riyod giganti Angliya terma jamoasi sardori va Bavariya hujumchisi Harry Kane nomzodini oʻzining asosiy maqsadiga aylantirdi. Ushbu transfer nafaqat klub, balki butun Saudiya Pro-ligasining nufuzini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Al-Midan Al-Riyadi nashrining xabar berishicha, Al-Hilal texnik direktori Simon Francis ayni damda Londonga yetib borgan. Safardan koʻzlangan asosiy maqsad — Harry Kane transferi boʻyicha rasmiy muzokaralarni yakunlash va futbolchi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olishdan iborat. Klub rahbariyati 2025-2026-yilgi mavsumdagi natijalardan qoniqish hosil qilmagani sababli tarkibni tubdan yangilashga qaror qilgan.
Muzokaralar tafsiloti va klub rejalariSimon Francis Londonda Harry Kane va uning vakillari bilan uchrashib, hujumchining moliyaviy talablari hamda u istayotgan imtiyozlarni oʻrganadi. Al-Hilal rahbariyati ingliz yulduzini oʻz safiga qoʻshib olish uchun har qanday shartni bajarishga tayyor ekanini bildirgan. Hozirda transfer jarayonlarini Francis boshqarmoqda, biroq tez orada bu vazifa shotlandiyalik sport direktori Richard Hughes zimmasiga oʻtishi aytilmoqda.
Al-Hilal oʻtgan mavsumda faqatgina Ikki muqaddas masjid xodimi kubogi (Qirol kubogi) bilan cheklangani sababli, jamoa tarkibini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Harry Kane kabi tajribali va sermahsul hujumchining kelishi jamoaning ham ichki chempionatda, ham Osiyo Chempionlar ligasida gʻoliblik uchun imkoniyatlarini keskin oshiradi.
Harry Kane oʻtgan yili Londonning Tottenxem klubidan Germaniyaning Bavariya jamoasiga koʻchib oʻtgan edi. Myunxenliklar safida u ajoyib samaradorlik koʻrsatayotgan boʻlsa-da, Saudiya klubining moliyaviy jihatdan juda jozibador taklifi futbolchini oʻylantirib qoʻyishi mumkin. Hozircha Bavariya rahbariyatining ushbu ehtimoliy transferga munosabati maʼlum qilinmagan.
Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, Harry Kane Saudiya Arabistonida Neymar, Karim Benzema va Cristiano Ronaldo kabi yulduzlar safiga qoʻshiladi. Bu esa mintaqadagi futbol darajasining oʻsishiga va translyatsiyalar boʻyicha qiziqishning yanada ortishiga xizmat qiladi. Yaqin soatlar ichida Londondagi uchrashuv natijalari boʻyicha yangi maʼlumotlar chiqishi kutilmoqda.
…