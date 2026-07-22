Al-Hilal Harry Kane transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi

·49·Sport
Al-Hilal Harry Kane transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi

Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi yozgi transfer oynasida navbatdagi shov-shuvli kelishuvni amalga oshirishga yaqin turibdi. Ar-Riyod giganti Angliya terma jamoasi sardori va Bavariya hujumchisi Harry Kane nomzodini oʻzining asosiy maqsadiga aylantirdi. Ushbu transfer nafaqat klub, balki butun Saudiya Pro-ligasining nufuzini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Al-Midan Al-Riyadi nashrining xabar berishicha, Al-Hilal texnik direktori Simon Francis ayni damda Londonga yetib borgan. Safardan koʻzlangan asosiy maqsad — Harry Kane transferi boʻyicha rasmiy muzokaralarni yakunlash va futbolchi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olishdan iborat. Klub rahbariyati 2025-2026-yilgi mavsumdagi natijalardan qoniqish hosil qilmagani sababli tarkibni tubdan yangilashga qaror qilgan.

Muzokaralar tafsiloti va klub rejalari

Simon Francis Londonda Harry Kane va uning vakillari bilan uchrashib, hujumchining moliyaviy talablari hamda u istayotgan imtiyozlarni oʻrganadi. Al-Hilal rahbariyati ingliz yulduzini oʻz safiga qoʻshib olish uchun har qanday shartni bajarishga tayyor ekanini bildirgan. Hozirda transfer jarayonlarini Francis boshqarmoqda, biroq tez orada bu vazifa shotlandiyalik sport direktori Richard Hughes zimmasiga oʻtishi aytilmoqda.

Al-Hilal oʻtgan mavsumda faqatgina Ikki muqaddas masjid xodimi kubogi (Qirol kubogi) bilan cheklangani sababli, jamoa tarkibini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Harry Kane kabi tajribali va sermahsul hujumchining kelishi jamoaning ham ichki chempionatda, ham Osiyo Chempionlar ligasida gʻoliblik uchun imkoniyatlarini keskin oshiradi.

Harry Kane oʻtgan yili Londonning Tottenxem klubidan Germaniyaning Bavariya jamoasiga koʻchib oʻtgan edi. Myunxenliklar safida u ajoyib samaradorlik koʻrsatayotgan boʻlsa-da, Saudiya klubining moliyaviy jihatdan juda jozibador taklifi futbolchini oʻylantirib qoʻyishi mumkin. Hozircha Bavariya rahbariyatining ushbu ehtimoliy transferga munosabati maʼlum qilinmagan.

Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, Harry Kane Saudiya Arabistonida Neymar, Karim Benzema va Cristiano Ronaldo kabi yulduzlar safiga qoʻshiladi. Bu esa mintaqadagi futbol darajasining oʻsishiga va translyatsiyalar boʻyicha qiziqishning yanada ortishiga xizmat qiladi. Yaqin soatlar ichida Londondagi uchrashuv natijalari boʻyicha yangi maʼlumotlar chiqishi kutilmoqda.

Al-HilalHarry KaneBavariyaTransferlarSaudiya Arabistoni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...