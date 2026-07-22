Dunyo yoʻllarida oʻlim xavfi: Kambagʻal davlatlarda koʻrsatkich 6 baravar yuqori

·51·Texno
Dunyo yoʻllarida oʻlim xavfi: Kambagʻal davlatlarda koʻrsatkich 6 baravar yuqori

Dunyo miqyosida yoʻl-transport hodisalari oqibatida jarohatlanish va oʻlim holatlari kamayib borayotgan boʻlsa-da, bu ijobiy oʻzgarishlar barcha mamlakatlarda bir xil kechmayapti. Lancet Public Health nashrida eʼlon qilingan yangi tadqiqot natijalariga koʻra, kam daromadli mamlakatlarda yoʻllardagi oʻlim xavfi boy davlatlarga qaraganda olti baravar yuqori ekani aniqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, 1990-yildan 2023-yilgacha boʻlgan davrda yoʻl-transport hodisalari bilan bogʻliq jarohatlar 38,3 foizga, oʻlim holatlari esa 32,3 foizga kamaygan. Biroq soʻnggi oʻn yillikda AQSH va Gana kabi bir qator mamlakatlarda vaziyat aksincha yomonlashgan. 2023-yilning oʻzida dunyo boʻylab 50,9 millionta jarohatlanish holati qayd etilgan boʻlib, ularning 1,34 millioni fojiali yakunlangan.

Daromad darajasi va xavfsizlik oʻrtasidagi bogʻliqlik

Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, eng katta tafovut mamlakatlarning iqtisodiy holati bilan bogʻliq. Garchi yuqori daromadli davlatlarda avariyalar soni koʻp boʻlsa-da, barcha oʻlim holatlarining deyarli 90 foizi kambagʻal mamlakatlar hissasiga toʻgʻri kelmoqda. Bunday hududlarda har 100 ming kishiga 43,8 ta oʻlim holati toʻgʻri keladi, rivojlangan davlatlarda esa bu koʻrsatkich bor-yoʻgʻi 7,5 tani tashkil etadi.

Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham ushbu muammo dolzarb boʻlib qolmoqda. Avtomobillar sonining keskin ortishi va urbanizatsiya surʼatlari yoʻl infratuzilmasi hamda xavfsizlik choralaridan oʻzib ketayotgani asosiy xavf omillaridan biridir. Lancet hisobotiga koʻra, kambagʻal davlatlarda xavfsizlik kamarlaridan foydalanish ustidan nazoratning sustligi va tez tibbiy yordam tizimidagi kamchiliklar oʻlim darajasi yuqoriligiga sabab boʻlmoqda.

Yoʻl-transport hodisalari, ayniqsa, yosh avlod uchun jiddiy xavf tugʻdirmoqda. 10 yoshdan 39 yoshgacha boʻlgan erkaklar orasida avariyalar asosiy oʻlim sababi boʻlib qolmoqda. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (JSST) maʼlumotlariga koʻra, yoʻllardagi fojialar 5 yoshdan 29 yoshgacha boʻlgan bolalar va yoshlar hayotiga nuqta qoʻyuvchi birinchi raqamli omildir.

Zamonaviy xavf omillari: Smartfonlar va yirik avtomobillar

Ekspertlar yoʻllardagi xavfsizlikka salbiy taʼsir koʻrsatayotgan yangi tendensiyalarni ham sanab oʻtishdi. Quyidagi omillar bugungi kunda asosiy muammolar sifatida koʻrilmoqda:

  • Haydovchilarning avtomobil boshqarish vaqtida mobil telefonlarga chalgʻishi;
  • Kapoti baland boʻlgan yirik avtomobillarning (SUV va pkaplar) koʻpayishi, bu piyodalar uchun ogʻirroq jarohatlar xavfini tugʻdiradi;
  • Yoʻl infratuzilmasining piyodalar va velosipedchilar ehtiyojlariga moslashtirilmagani;
  • Avtomobillarning xavfsizlik standartlariga javob bermasligi.
JSST hisob-kitoblariga koʻra, 2011-yildan 2025-yilgacha yoʻllarda oʻlim darajasini 21 foizga tushirishga erishilgan. Shunga qaramay, xalqaro hamjamiyat oldida katta vazifalar turibdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuqori darajadagi yigʻilishida 2030-yilga borib yoʻllardagi oʻlim va ogʻir jarohatlar sonini 50 foizga qisqartirish maqsad qilib olingan.

Ushbu maqsadga erishish uchun nafaqat texnik choralar, balki haydovchilar madaniyatini yuksaltirish va qonun ustuvorligini taʼminlash hal qiluvchi ahamiyatga ega ekani taʼkidlanmoqda.

Yoʻl-transport HodisasiXavfsizlikStatistikaJSSTLancet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob