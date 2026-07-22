Google sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga oʻtdi: Gemini 3.6 va Gemini 4 anons qilindi

·40·Texno
Google sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga oʻtdi: Gemini 3.6 va Gemini 4 anons qilindi

Texnologiya olami giganti Google oʻzining sunʼiy intellekt ekotizimini kengaytirishda davom etmoqda. Kompaniya Gemini oilasiga mansub uchta yangi modelni — Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite va ixtisoslashgan Gemini 3.5 Flash Cyber versiyalarini rasman taqdim etdi. Ushbu yangilanishlar nafaqat hisoblash tezligini oshirish, balki sunʼiy intellektni kundalik ish jarayonlariga yanada arzonroq va samaraliroq integratsiya qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi liniyaning flagmani hisoblangan Gemini 3.6 Flash modeli avvalgi avlodga qaraganda sezilarli darajada tejamkor boʻlib, chiqish tokenlarini 17 foizga kamroq sarflaydi. Artificial Analysis Index maʼlumotlariga koʻra, samaradorlikning oshishi sifatning pasayishiga olib kelmagan, aksincha, dasturlash, maʼlumotlarni tahlil qilish va multimodal kontent bilan ishlashda koʻrsatkichlar yaxshilangan. Google ushbu modelning narxini ham pasaytirib, 1 million kirish tokeni uchun 1,50 dollar, chiqish tokenlari uchun esa 7,50 dollar etib belgiladi.

Tezlik va kiberxavfsizlikdagi inqilob

Ikkinchi yangilik — Gemini 3.5 Flash-Lite modeli boʻlib, u yuqori tezlik va katta hajmdagi soʻrovlar bilan ishlash uchun maxsus ishlab chiqilgan. Sekundiga 350 tagacha token yaratish qobiliyatiga ega boʻlgan ushbu model oʻz klassidagi eng tezkor tizimga aylandi. Narxlarning biroz koʻtarilganiga qaramay, u murakkab agentli ssenariylarda va uzun matnli kontekstlar bilan ishlashda oʻzidan oldingi versiyalardan ancha ustun ekanini isbotladi.

Kompaniya kiberxavfsizlik sohasiga ham alohida eʼtibor qaratib, Gemini 3.5 Flash Cyber modelini taqdim etdi. Ushbu model dasturiy kodlardagi zaifliklarni topish va ularni bartaraf etish uchun optimallashtirilgan. U CodeMender agenti bilan hamkorlikda ishlaydi va murakkab xavfsizlik hisobotlarini tayyorlashda yuqori samaradorlik koʻrsatadi. Hozircha ushbu model faqat davlat tashkilotlari va ishonchli hamkorlar uchun cheklangan pilot dastur doirasida taqdim etilmoqda.

Google taqdim etgan test natijalari yangi modellarning salohiyatini yaqqol koʻrsatib turibdi. Masalan, Gemini 3.6 Flash dasturlash qobiliyatini baholovchi DeepSWE benchmarkida 49 foizlik natija qayd etdi, holbuki avvalgi versiya 37 foizni koʻrsatgan edi. Shuningdek, kompyuterni boshqarish qobiliyati OSWorld-Verified testida 83 foizga yetkazildi, bu esa sunʼiy intellektning operatsion tizimlar bilan ishlash imkoniyatlari kengayganidan dalolat beradi.

Kelajak sari qadam: Gemini 4 tayyorlanmoqda

Yangi modellarning chiqarilishi bilan bir qatorda, Google yanada yirik loyiha — Gemini 4 avlodi ustida ish boshlaganini eʼlon qildi. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, hozirda keyingi avlod modellarini oʻqitishning (pre-training) eng keng koʻlamli bosqichi ketmoqda. Bu Googleʻning OpenAI va boshqa raqobatchilari bilan kurashda yetakchilikni qoʻldan boy bermaslik niyatida ekanini tasdiqlaydi.

Oʻzbekistonlik dasturchilar va texnologik startaplar uchun ushbu yangiliklar muhim ahamiyatga ega, chunki Gemini 3.6 Flash va Gemini 3.5 Flash-Lite modellari allaqachon Gemini API, Google AI Studio va Android Studio platformalarida foydalanish uchun ochilgan. Bu esa mahalliy bozorda sunʼiy intellektga asoslangan tezkor va arzon ilovalarni yaratish imkonini beradi.

GoogleGeminiSunʼiy IntellektTexnologiyaKiberxavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob