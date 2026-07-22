Google sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga oʻtdi: Gemini 3.6 va Gemini 4 anons qilindi
Texnologiya olami giganti Google oʻzining sunʼiy intellekt ekotizimini kengaytirishda davom etmoqda. Kompaniya Gemini oilasiga mansub uchta yangi modelni — Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite va ixtisoslashgan Gemini 3.5 Flash Cyber versiyalarini rasman taqdim etdi. Ushbu yangilanishlar nafaqat hisoblash tezligini oshirish, balki sunʼiy intellektni kundalik ish jarayonlariga yanada arzonroq va samaraliroq integratsiya qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi liniyaning flagmani hisoblangan Gemini 3.6 Flash modeli avvalgi avlodga qaraganda sezilarli darajada tejamkor boʻlib, chiqish tokenlarini 17 foizga kamroq sarflaydi. Artificial Analysis Index maʼlumotlariga koʻra, samaradorlikning oshishi sifatning pasayishiga olib kelmagan, aksincha, dasturlash, maʼlumotlarni tahlil qilish va multimodal kontent bilan ishlashda koʻrsatkichlar yaxshilangan. Google ushbu modelning narxini ham pasaytirib, 1 million kirish tokeni uchun 1,50 dollar, chiqish tokenlari uchun esa 7,50 dollar etib belgiladi.
Tezlik va kiberxavfsizlikdagi inqilobIkkinchi yangilik — Gemini 3.5 Flash-Lite modeli boʻlib, u yuqori tezlik va katta hajmdagi soʻrovlar bilan ishlash uchun maxsus ishlab chiqilgan. Sekundiga 350 tagacha token yaratish qobiliyatiga ega boʻlgan ushbu model oʻz klassidagi eng tezkor tizimga aylandi. Narxlarning biroz koʻtarilganiga qaramay, u murakkab agentli ssenariylarda va uzun matnli kontekstlar bilan ishlashda oʻzidan oldingi versiyalardan ancha ustun ekanini isbotladi.
Kompaniya kiberxavfsizlik sohasiga ham alohida eʼtibor qaratib, Gemini 3.5 Flash Cyber modelini taqdim etdi. Ushbu model dasturiy kodlardagi zaifliklarni topish va ularni bartaraf etish uchun optimallashtirilgan. U CodeMender agenti bilan hamkorlikda ishlaydi va murakkab xavfsizlik hisobotlarini tayyorlashda yuqori samaradorlik koʻrsatadi. Hozircha ushbu model faqat davlat tashkilotlari va ishonchli hamkorlar uchun cheklangan pilot dastur doirasida taqdim etilmoqda.
Google taqdim etgan test natijalari yangi modellarning salohiyatini yaqqol koʻrsatib turibdi. Masalan, Gemini 3.6 Flash dasturlash qobiliyatini baholovchi DeepSWE benchmarkida 49 foizlik natija qayd etdi, holbuki avvalgi versiya 37 foizni koʻrsatgan edi. Shuningdek, kompyuterni boshqarish qobiliyati OSWorld-Verified testida 83 foizga yetkazildi, bu esa sunʼiy intellektning operatsion tizimlar bilan ishlash imkoniyatlari kengayganidan dalolat beradi.
Kelajak sari qadam: Gemini 4 tayyorlanmoqdaYangi modellarning chiqarilishi bilan bir qatorda, Google yanada yirik loyiha — Gemini 4 avlodi ustida ish boshlaganini eʼlon qildi. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, hozirda keyingi avlod modellarini oʻqitishning (pre-training) eng keng koʻlamli bosqichi ketmoqda. Bu Googleʻning OpenAI va boshqa raqobatchilari bilan kurashda yetakchilikni qoʻldan boy bermaslik niyatida ekanini tasdiqlaydi.
Oʻzbekistonlik dasturchilar va texnologik startaplar uchun ushbu yangiliklar muhim ahamiyatga ega, chunki Gemini 3.6 Flash va Gemini 3.5 Flash-Lite modellari allaqachon Gemini API, Google AI Studio va Android Studio platformalarida foydalanish uchun ochilgan. Bu esa mahalliy bozorda sunʼiy intellektga asoslangan tezkor va arzon ilovalarni yaratish imkonini beradi.
…