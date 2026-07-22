Lamine Yamalning sevgilisi Ines Garsiya ijtimoiy tarmoqlardagi hujumlarga javob qaytardi
Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining yosh yulduzi Lamine Yamalning hayoti nafaqat maydonda, balki uning tashqarisida ham jamoatchilik diqqat markazida boʻlib qolmoqda. 2026-yilgi Jahon chempionatidagi gʻalabadan soʻng, futbolchining sevgilisi Ines Garsiya ijtimoiy tarmoqlarda oʻziga nisbatan uyushtirilgan keng koʻlamli tanqidlar va haqoratli kampaniyalardan soʻng sukutni buzdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hamma voqea Ispaniya terma jamoasining finalda Argentina ustidan qozonilgan 1:0 hisobidagi gʻalabasidan keyin boshlandi. Bayram tantanalari vaqtida "MetLife" stadioni maydonida Lamine Yamal bilan birga koʻrinish bergan Ines Garsiya koʻplab muxlislarning eʼtiborini tortdi. Biroq, bayramdan soʻng tarqalgan videolar juftlik oʻrtasidagi munosabatlar sovuqlashgani haqidagi mish-mishlarga sabab boʻldi.
Ijtimoiy tarmoqlardagi bosim va tanqidlarIjtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tarqalgan videolarda Lamine Yamal va Ines oʻrtasida oʻzaro muloqotning kamligini payqashgan. Bu holat koʻplab muxlislar tomonidan juftlikning ajralish arafasida ekanligi haqidagi taxminlar bilan talqin qilindi. Ammo vaziyat oddiy taxminlardan oʻtib, Inesga nisbatan haqiqiy nafrat kampaniyasiga aylanib ketdi.
Marca nashri xabar berishicha, Ines Garsiya oʻziga nisbatan bildirilgan shafqatsiz izohlar va haqoratlarga javoban rasmiy bayonot bilan chiqdi. U oʻz murojaatida ruhiy bosim ostida qolganini va odamlarning shaxsiy hayotga bu qadar tajovuzkorona aralashishi asossiz ekanini taʼkidladi.
"Men ham insonman": Ines Garsiyaning javobi"Men ham insonman va his-tuygʻularim bor," – deya taʼkidladi Ines oʻz bayonotida. U ijtimoiy tarmoqlarda oʻziga nisbatan bildirilgan "nafrat" toʻlqinini keskin qoraladi. Yosh kontent yaratuvchisi sifatida u ommaviy eʼtiborga oʻrganayotgan boʻlsa-da, shaxsiy munosabatlarining har bir detali bunday darajada muhokama qilinishi unga ogʻir botganini yashirmadi.
Ushbu holat zamonaviy futbolda yosh yulduzlarning yaqinlari duch keladigan muammolarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Lamine Yamal kabi yosh va istiqbolli futbolchilarning har bir qadami nafaqat sport nashrlari, balki shou-biznes olami tomonidan ham sinchkovlik bilan kuzatib boriladi.
Hozircha Lamine Yamalning oʻzi ushbu vaziyatga nisbatan rasmiy munosabat bildirmadi. Biroq, Ispaniya futbol jamoatchiligi va muxlislar oʻrtasida futbolchilarning shaxsiy hayotiga hurmat bilan qarash lozimligi haqidagi chaqiriqlar koʻpaymoqda. Bu kabi holatlar yosh sportchilarning ruhiy holatiga va ularning maydondagi oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligi mutaxassislar tomonidan taʼkidlanmoqda.
…