Lamine Yamalning sevgilisi Ines Garsiya ijtimoiy tarmoqlardagi hujumlarga javob qaytardi

·86·Sport
Lamine Yamalning sevgilisi Ines Garsiya ijtimoiy tarmoqlardagi hujumlarga javob qaytardi

Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining yosh yulduzi Lamine Yamalning hayoti nafaqat maydonda, balki uning tashqarisida ham jamoatchilik diqqat markazida boʻlib qolmoqda. 2026-yilgi Jahon chempionatidagi gʻalabadan soʻng, futbolchining sevgilisi Ines Garsiya ijtimoiy tarmoqlarda oʻziga nisbatan uyushtirilgan keng koʻlamli tanqidlar va haqoratli kampaniyalardan soʻng sukutni buzdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hamma voqea Ispaniya terma jamoasining finalda Argentina ustidan qozonilgan 1:0 hisobidagi gʻalabasidan keyin boshlandi. Bayram tantanalari vaqtida "MetLife" stadioni maydonida Lamine Yamal bilan birga koʻrinish bergan Ines Garsiya koʻplab muxlislarning eʼtiborini tortdi. Biroq, bayramdan soʻng tarqalgan videolar juftlik oʻrtasidagi munosabatlar sovuqlashgani haqidagi mish-mishlarga sabab boʻldi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi bosim va tanqidlar

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tarqalgan videolarda Lamine Yamal va Ines oʻrtasida oʻzaro muloqotning kamligini payqashgan. Bu holat koʻplab muxlislar tomonidan juftlikning ajralish arafasida ekanligi haqidagi taxminlar bilan talqin qilindi. Ammo vaziyat oddiy taxminlardan oʻtib, Inesga nisbatan haqiqiy nafrat kampaniyasiga aylanib ketdi.

Marca nashri xabar berishicha, Ines Garsiya oʻziga nisbatan bildirilgan shafqatsiz izohlar va haqoratlarga javoban rasmiy bayonot bilan chiqdi. U oʻz murojaatida ruhiy bosim ostida qolganini va odamlarning shaxsiy hayotga bu qadar tajovuzkorona aralashishi asossiz ekanini taʼkidladi.

"Men ham insonman": Ines Garsiyaning javobi

"Men ham insonman va his-tuygʻularim bor," – deya taʼkidladi Ines oʻz bayonotida. U ijtimoiy tarmoqlarda oʻziga nisbatan bildirilgan "nafrat" toʻlqinini keskin qoraladi. Yosh kontent yaratuvchisi sifatida u ommaviy eʼtiborga oʻrganayotgan boʻlsa-da, shaxsiy munosabatlarining har bir detali bunday darajada muhokama qilinishi unga ogʻir botganini yashirmadi.

Ushbu holat zamonaviy futbolda yosh yulduzlarning yaqinlari duch keladigan muammolarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Lamine Yamal kabi yosh va istiqbolli futbolchilarning har bir qadami nafaqat sport nashrlari, balki shou-biznes olami tomonidan ham sinchkovlik bilan kuzatib boriladi.

Hozircha Lamine Yamalning oʻzi ushbu vaziyatga nisbatan rasmiy munosabat bildirmadi. Biroq, Ispaniya futbol jamoatchiligi va muxlislar oʻrtasida futbolchilarning shaxsiy hayotiga hurmat bilan qarash lozimligi haqidagi chaqiriqlar koʻpaymoqda. Bu kabi holatlar yosh sportchilarning ruhiy holatiga va ularning maydondagi oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligi mutaxassislar tomonidan taʼkidlanmoqda.

Lamine YamalInes GarciaBarselonaIspaniyaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...