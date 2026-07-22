Chelsi rekord oʻrnatdi: Morgan Rogers tarixdagi eng qimmat britaniyalik futbolchiga aylandi

·41·Sport
Chelsi rekord oʻrnatdi: Morgan Rogers tarixdagi eng qimmat britaniyalik futbolchiga aylandi

Londonning Chelsi klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishni amalga oshirdi. Jamoa Aston Villa hujumchisi Morgan Rogers transferini rasman yakunlaganini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv nafaqat klub, balki butun Britaniya futboli uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, transfer summasi rekord darajadagi 117 million funt sterlingni (taxminan 157 million dollar) tashkil etdi. Bu koʻrsatkich bilan 23 yoshli Rogers futbol tarixidagi eng qimmat britaniyalik oʻyinchi unvonini qoʻlga kiritdi. U bungacha Jek Grilish, Deklan Rays va Elliot Anderson kabi yulduzlarga tegishli boʻlgan rekordlarni yangiladi.

Xabi Alonso tizimidagi yangi kuch

Ushbu transfer Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso uchun strategik ahamiyatga ega. Ispaniyalik mutaxassis 2026-27-yilgi mavsum oldidan jamoaning hujum chizigʻini kuchaytirishni maqsad qilgan edi. Rogersning dinamik oʻyin uslubi va yuqori intensivlikdagi taktik tizimga tez moslashuvchanligi uni London klubi uchun asosiy nishonga aylantirdi.

Morgan Rogers Aston Villa safida Unai Emery qoʻl ostida haqiqiy yulduz darajasiga koʻtarildi. U Birmingem klubi safida Angliya Premer-ligasida 85 ta uchrashuvda maydonga tushib, 21 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Uning jismoniy holati va taktik intellekti uni ligadagi eng xavfli hujumchilardan biriga aylantirgan edi.

"Men juda hayajondaman. Men uchun Chelsi — Londondagi eng buyuk klub. Bolaligimdan bu jamoaga havas bilan qaraganman", — deya taʼkidladi Rogers transferdan soʻng oʻzining ilk intervyusida. Klub rahbariyati ham ijtimoiy tarmoqlar orqali ushbu transferni katta tantana bilan eʼlon qildi.

Ekspertlarning fikricha, bunday ulkan mablagʻning sarflanishi Chelsi rahbariyatining Rogersning kelajagiga boʻlgan yuksak ishonchidan dalolat beradi. Endilikda hujumchi Stamford Bridjda oʻzining eng yuqori darajasini namoyish etishi va jamoani yangi choʻqqilarga olib chiqishi kutilmoqda.

ChelsiMorgan RogersAston VillaTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...