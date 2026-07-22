Chelsi rekord oʻrnatdi: Morgan Rogers tarixdagi eng qimmat britaniyalik futbolchiga aylandi
Londonning Chelsi klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishni amalga oshirdi. Jamoa Aston Villa hujumchisi Morgan Rogers transferini rasman yakunlaganini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv nafaqat klub, balki butun Britaniya futboli uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, transfer summasi rekord darajadagi 117 million funt sterlingni (taxminan 157 million dollar) tashkil etdi. Bu koʻrsatkich bilan 23 yoshli Rogers futbol tarixidagi eng qimmat britaniyalik oʻyinchi unvonini qoʻlga kiritdi. U bungacha Jek Grilish, Deklan Rays va Elliot Anderson kabi yulduzlarga tegishli boʻlgan rekordlarni yangiladi.
Xabi Alonso tizimidagi yangi kuchUshbu transfer Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso uchun strategik ahamiyatga ega. Ispaniyalik mutaxassis 2026-27-yilgi mavsum oldidan jamoaning hujum chizigʻini kuchaytirishni maqsad qilgan edi. Rogersning dinamik oʻyin uslubi va yuqori intensivlikdagi taktik tizimga tez moslashuvchanligi uni London klubi uchun asosiy nishonga aylantirdi.
Morgan Rogers Aston Villa safida Unai Emery qoʻl ostida haqiqiy yulduz darajasiga koʻtarildi. U Birmingem klubi safida Angliya Premer-ligasida 85 ta uchrashuvda maydonga tushib, 21 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Uning jismoniy holati va taktik intellekti uni ligadagi eng xavfli hujumchilardan biriga aylantirgan edi.
"Men juda hayajondaman. Men uchun Chelsi — Londondagi eng buyuk klub. Bolaligimdan bu jamoaga havas bilan qaraganman", — deya taʼkidladi Rogers transferdan soʻng oʻzining ilk intervyusida. Klub rahbariyati ham ijtimoiy tarmoqlar orqali ushbu transferni katta tantana bilan eʼlon qildi.
Ekspertlarning fikricha, bunday ulkan mablagʻning sarflanishi Chelsi rahbariyatining Rogersning kelajagiga boʻlgan yuksak ishonchidan dalolat beradi. Endilikda hujumchi Stamford Bridjda oʻzining eng yuqori darajasini namoyish etishi va jamoani yangi choʻqqilarga olib chiqishi kutilmoqda.
…