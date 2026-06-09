ASML monopoliyasiga yakunmi? Xitoy litografiyasiz chip ishlab chiqarishni boshladi

·0·Avto
ASML monopoliyasiga yakunmi? Xitoy litografiyasiz chip ishlab chiqarishni boshladi

Xitoyning Prinano startapi fotonli mikrosxemalar ishlab chiqarish sohasida muhim yutuqqa erishganini e’lon qildi. Kompaniya Shenzhen Litra Technology bilan hamkorlikda, bugungi kunda yarimoʻtkazgichlar sanoatining asosi hisoblangan an’anaviy litografiya uskunalarisiz 8 dyuymli kremniy plastinalarda optik chiplar chiqarishni yoʻlga qoʻydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha doirasida DUV-litografiya (chuqur ultrabinafsha) texnologiyasidan butunlay voz kechilgan. Bu juda muhim, chunki bunday tizimlarni ishlab chiqaruvchi Niderlandiyaning ASML kompaniyasi sanksiyalar tufayli Xitoyga uskunalar yetkazib berishni cheklab qoʻygan edi. Prinano buning oʻrniga oʻzining vakuumli nanoimprinting texnologiyasini qoʻlladi.

An’anaviy jarayonda sxemalar murakkab optika va yorugʻlik manbalari yordamida kremniy plastinaga proyeksiyalansa, yangi usulda nanostrukturalar maxsus shablon yordamida plastina yuzasiga xuddi bosmaxona shtampi kabi toʻgʻridan-toʻgʻri tushiriladi. Kompaniya ta’kidlashicha, bu yondashuv ishlab chiqarish xarajatlarini DUV-jarayonlariga nisbatan taxminan oʻn baravarga qisqartiradi.

Ta’kidlash joizki, ushbu texnologiya hozircha smartfon protsessorlari yoki NVIDIA kabi sun’iy intellekt tezlatkichlari uchun moʻljallanmagan. Prinano fotonli chiplarga — elektr signallari oʻrniga yorugʻlik bilan ishlaydigan ixtisoslashgan mikrosxemalarga e’tibor qaratmoqda. Bunday komponentlar optik tolali aloqa, ma’lumotlar markazlari va lidar tizimlarida keng qoʻllaniladi.

8 dyuymli plastinalardan foydalanish loyiha laboratoriya tajribalaridan chiqib, sanoat darajasiga koʻtarilganini anglatadi. Biroq, toʻliq tijoriy muvaffaqiyat haqida gapirishga hali erta, chunki Prinano hozircha mahsulotning yaroqlilik darajasi va aniq buyurtmachilar haqidagi ma’lumotlarni ochiqlamagan.

XitoyYarimoʻtkazgichlarASMLTexnologiyaPrinano
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada yangi Esteo MX yoʻltanlamasiga buyurtmalar qabul qilinishi boshlanadiRossiyada yangi Esteo MX yoʻltanlamasiga buyurtmalar qabul qilinishi boshlanadiKecha, 16:27Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdiToyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdiKecha, 15:22Monjaro emas, yangi Volga: Rossiyada oʻnlab salonlar sotuvga tayyorMonjaro emas, yangi Volga: Rossiyada oʻnlab salonlar sotuvga tayyorKecha, 09:58Porsche GT boʻlimi rahbari virtual uzatmalar qutisini maʼqulladiPorsche GT boʻlimi rahbari virtual uzatmalar qutisini maʼqulladiKecha, 07:53Endi cheklov yo‘q: avtomobil importi erkinlashdi, narxlar o‘zgaradimi?Endi cheklov yo‘q: avtomobil importi erkinlashdi, narxlar o‘zgaradimi?Kecha, 07:01Yangi Hyundai Kona 2027: Nissan Qashqai va Kia Seltos’ga jiddiy raqibYangi Hyundai Kona 2027: Nissan Qashqai va Kia Seltos’ga jiddiy raqibKecha, 05:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi