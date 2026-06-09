BYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadi

·0·Avto
BYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadi

Xitoyning BYD kompaniyasi kelasi yilning oxiriga qadar Buyuk Britaniyada 300 ta ultra-tezkor 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatishni rejalashtirmoqda. Ushbu loyiha Tesla Supercharger tarmogʻiga raqobatchi sifatida ishlab chiqilgan boʻlib, 2027-yilga borib butun Yevropa boʻylab 3000 ta shunday qurilma oʻrnatilishi koʻzda tutilgan. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, stansiyalar asosan magistral yoʻllarda har 50 kilometrda joylashadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Flash zaryadlovchi qurilmalari Tesla qurilmalaridan uch baravar kuchliroq boʻlsa-da, barcha CCS portli elektromobillarga mos keladi. Biroq, maksimal 1500 kW quvvatdan faqat ikkita zaryadlash portiga ega boʻlgan maxsus BYD modellari, xususan, sentyabr oyida debyut qiladigan Denza Z9 GT foydalana oladi. Yangi avlod Blade battery texnologiyasi tufayli ushbu elektromobil 10 foizdan 70 foizgacha atigi besh daqiqada quvvat oladi.

BYD kompaniyasining Britaniyadagi rahbari Bono Ge soʻzlariga koʻra, Flash stansiyalarida energiya narxi raqobatchilardan ancha arzon boʻlishi kutilmoqda. Ideal holatda bir kW/soat uchun narx 50 pensdan past boʻlishi maqsad qilingan. Bu Ionity va Gridserve kabi provayderlar narxidan sezilarli darajada pastdir. Arzon narxga stansiya qoshidagi akkumulyatorlarni tungi vaqtda arzon tarifda quvvatlantirish orqali erishiladi.

Denza brendining ilk mijozlari uchun 18 oylik bepul zaryadlash imkoniyati taqdim etiladi. Kelajakda Denza B5 va Denza D9 kabi modellar ham ushbu texnologiyani qoʻllab-quvvatlaydi. Hozircha ushbu oʻta tezkor quvvatlash tizimi BYD brendining hamyonbop modellariga qachon joriy etilishi haqida aniq maʼlumotlar yoʻq.

BYDElektromobilFlash ChargingDenza Z9 GTTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Audi Q7 taqdim etildi: Keskin dizayn va quvvatli dizel dvigatelYangi Audi Q7 taqdim etildi: Keskin dizayn va quvvatli dizel dvigatelBugun, 12:51Boreham 300 ming funtlik yangi Ford Escort RS modelini taqdim etdiBoreham 300 ming funtlik yangi Ford Escort RS modelini taqdim etdiBugun, 10:59BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdiBMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdiBugun, 07:00Ford oʻzining ekstremal avtomobillarida faqat elektr dvigatellardan voz kechadiFord oʻzining ekstremal avtomobillarida faqat elektr dvigatellardan voz kechadiBugun, 05:51Yangi Volga modellari sotuvga chiqdi: 1500 ta avtomobil dilerlarga yetkazildiYangi Volga modellari sotuvga chiqdi: 1500 ta avtomobil dilerlarga yetkazildiBugun, 03:55ASML monopoliyasiga yakunmi? Xitoy litografiyasiz chip ishlab chiqarishni boshladiASML monopoliyasiga yakunmi? Xitoy litografiyasiz chip ishlab chiqarishni boshladiBugun, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi