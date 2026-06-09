Uni 11 yil kutishdi: Butunlay yangi Audi Q7 taqdim etildi

·0·Avto
Uni 11 yil kutishdi: Butunlay yangi Audi Q7 taqdim etildi

Audi kompaniyasi rasman uchinchi avloddagi Q7 krossoverini namoyish etdi. Avtomobil tashqi va ichki koʻrinishdan butunlay yangilandi — avvalgi Audi Q7 modelidan deyarli hech qanday asar qolmadi. Krossover kattalashtirilgan radiator panjarasi, balandroq kapot, kengaytirilgan gʻildirak arkalari va ikki darajali svetodiodli optikaga ega boʻldi. Yangi intellektual faralar asosiy xususiyatlardan biri boʻlib, ular yoʻl yuzasiga ogohlantirishlarni proyeksiyalash, burilish signallarini yerda aks ettirish va eshiklar ochilishi haqida boshqa haydovchilarni ogohlantirish qobiliyatiga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Salon qismida asboblar paneli va multimedia tizimini birlashtirgan egilgan OLED-displey oʻrnatilgan, old yoʻlovchi uchun esa alohida ekran ajratilgan. Shuningdek, alohida seksiyalari shaffofligini sozlash mumkin boʻlgan va egasining sozlamalarini eslab qoluvchi panoramali tom koʻzda tutilgan. Koʻpgina mamlakatlarda Audi Q7 bazaviy komplektatsiyadanoq uch qatorli oʻrindiqlar bilan taklif etiladi. Yukxona hajmi salon konfiguratsiyasiga qarab 581 litrdan qariyb 2000 litrgacha yetadi.

Sotuvlar boshida Buyuk Britaniyada model 295 ot kuchiga ega, 3,0 litrli dizelli V6 dvigateli va "yumshoq" gibrid tizimi bilan jihozlanadi. Boshqa bozorlar uchun benzinli dvigatellar koʻzda tutilgan. Krossover pnevmopodveska, toʻliq boshqariladigan shassi, doimiy toʻliq uzatma va elektron boshqariladigan amortizatorlarni oldi. Podveska navigatsiya maʼlumotlari asosida yoʻl sharoitlariga, masalan, temir yoʻl kesishmalari yoki notekisliklarga oldindan moslashishga qodir.

Audi xavfsizlik tizimlariga alohida eʼtibor qaratdi. Yangi Q7 uzunligi 200 metrgacha boʻlgan beshtagacha toʻxtash (parkovka) marshrutini eslab qolishi, murakkab manyovrlarni mustaqil bajarishi va haydovchi ishtirokisiz orqaga harakatlanishi mumkin. Bundan tashqari, agar tizim haydovchi ogohlantirishlarga javob bermayotganini aniqlasa, avtomobil mustaqil ravishda yoʻl chetida toʻxtab, favqulodda xizmatlarni chaqira oladi. Yangi Audi Q7 sotuvlari iyul oyida boshlanadi va u BMW X5 hamda Mercedes-Benz GLE bilan raqobatlashadi.

AudiAudi Q7KrossoverAvtoNemis Avtomobillari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadiBYD Buyuk Britaniyada 1500 kW quvvatli Flash zaryadlash stansiyalarini oʻrnatadiBugun, 14:55Yangi Audi Q7 taqdim etildi: Keskin dizayn va quvvatli dizel dvigatelYangi Audi Q7 taqdim etildi: Keskin dizayn va quvvatli dizel dvigatelBugun, 12:51Boreham 300 ming funtlik yangi Ford Escort RS modelini taqdim etdiBoreham 300 ming funtlik yangi Ford Escort RS modelini taqdim etdiBugun, 10:59BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdiBMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdiBugun, 07:00Ford oʻzining ekstremal avtomobillarida faqat elektr dvigatellardan voz kechadiFord oʻzining ekstremal avtomobillarida faqat elektr dvigatellardan voz kechadiBugun, 05:51Yangi Volga modellari sotuvga chiqdi: 1500 ta avtomobil dilerlarga yetkazildiYangi Volga modellari sotuvga chiqdi: 1500 ta avtomobil dilerlarga yetkazildiBugun, 03:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi