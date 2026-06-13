Superkarlarni unuting: Morgan Supersport haqiqiy orzular avtomobili
Morgan Supersport avtomobilini muayyan bir toifaga kiritish mushkul. Biz ushbu model yilning eng sevimli mashinalaridan biri boʻlishini boshidanoq bilgan edik, biroq unga qaysi nominatsiya boʻyicha mukofot berish masalasi uzoq oʻylantirdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Uni shunchaki "eng yaxshi kam nusxali eksponat" deb atash juda tor doiradagi va yetarsiz baho boʻlib tuyuldi. Chunki Morgan Supersport oʻzidan oldingi koʻplab modellardan farqli oʻlaroq, haqiqiy sportkar sifatida qaralishi uchun yetarli texnik imkoniyat va quvvatga ega.
Ushbu avtomobil klassik dizayn va zamonaviy muhandislikning noyob uygʻunligini oʻzida mujassam etgan. Morgan Supersport nafaqat tashqi koʻrinishi bilan hayratda qoldiradi, balki yoʻlda oʻzini tutishi va dinamikasi bilan eng talabchan haydovchilarni ham befarq qoldirmaydi.
…