Kaliforniyada Tesla kafega borib urildi: qurbonlar va jarohatlanganlar bor
AQSHning Kaliforniya shtatida Tesla elektromobili ishtirokida mudhish yoʻl-transport hodisasi yuz berdi. Avtomobil savdo markazi hududidagi ochiq terasali kafega bostirib kirishi natijasida bir kishi halok boʻldi, bir necha kishi turli darajadagi tan jarohatlarini oldi. Mazkur voqea elektromobillarning xavfsizlik tizimlari va haydovchi masʼuliyati masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hodisa Simi-Velli shahridagi savdo majmualaridan birining avtoturargohida sodir boʻlgan. Politsiya maʼlumotlariga koʻra, 64 yoshli ayol boshqaruvidagi Tesla shimoliy yoʻnalishda harakatlanib, sharqiy chiqish yoʻliga oʻngga burilmoqchi boʻlgan. Biroq manyovr vaqtida haydovchi boshqaruvni yoʻqotgan, natijada mashina yoʻl chetiga chiqib, piyodalar yoʻlagini kesib oʻtgan va Urbane Cafe restoranining ochiq ayvoniga borib urilgan.
Jabrlanganlar va voqea tafsilotlariABC News xabariga koʻra, zarba oqibatida kafeda boʻlgan ayollardan biri voqea joyida vafot etgan. Avtomobil haydovchisi yengil jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan. Maʼlum boʻlishicha, mashina salonida toʻrt nafar voyaga yetmagan yoʻlovchi ham boʻlgan, ulardan biri tibbiy yordam koʻrsatish uchun kasalxonaga olib ketilgan. Shuningdek, kafeda boʻlgan yana kamida besh kishi turli darajadagi jarohatlar olgani aytilmoqda.
Hozirda mahalliy huquq-tartibot idoralari hodisa sabablarini sinchiklab oʻrganmoqda. Dastlabki taxminlarga koʻra, avtoturargoh hududida tezlik meʼyori oshirilgan boʻlishi mumkin. Politsiya xodimlari avtomobilning texnik holati va haydovchining harakatlarini tahlil qilmoqda, biroq boshqaruv yoʻqolishining aniq sababi hozircha rasman tasdiqlanmagan.
Autopilot tizimi tekshirilmoqdaEkspertlarni eng koʻp qiziqtirayotgan masala — toʻqnashuv vaqtida Tesla kompaniyasining mashhur Autopilot yoki Full Self-Driving (FSD) tizimlari yoqilgan boʻlganmi-yoʻqmi degan savoldir. Ushbu tizimlar haydovchiga yordam berish, boʻlakni saqlash va tezlikni nazorat qilish funksiyalarini bajarsa-da, ishlab chiqaruvchi har doim haydovchining doimiy nazorati zarurligini taʼkidlab keladi.
Soʻnggi paytlarda AQSH va boshqa mamlakatlarda Tesla avtomobillari ishtirokidagi avariyalarda aynan yordamchi tizimlarning roli tez-tez muhokama qilinmoqda. Shunga qaramay, mazkur holatda aqlli tizimlarning nosozligi yoki ularning faol boʻlgani haqida hozircha aniq dalillar yoʻq. Tergov jarayoni yakuniga koʻra, fojianing asl sababchisi — inson omili yoki texnik nosozlik ekaniga oydinlik kiritiladi.
Oʻzbekiston bozorida ham Tesla va boshqa elektromobillarning ommaviylashib borayotganini hisobga olsak, bunday hodisalar haydovchilardan yuqori texnologiyali transport vositalarini boshqarishda yanada ehtiyotkor boʻlishni talab etadi. Avtopilot funksiyasi mavjud boʻlishiga qaramay, shahar sharoitida va odamlar gavjum joylarda toʻliq nazoratni mashinaga topshirib qoʻyish xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin.
…