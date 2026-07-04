Kaliforniyada Tesla kafega borib urildi: qurbonlar va jarohatlanganlar bor

·13·Avto
Kaliforniyada Tesla kafega borib urildi: qurbonlar va jarohatlanganlar bor

AQSHning Kaliforniya shtatida Tesla elektromobili ishtirokida mudhish yoʻl-transport hodisasi yuz berdi. Avtomobil savdo markazi hududidagi ochiq terasali kafega bostirib kirishi natijasida bir kishi halok boʻldi, bir necha kishi turli darajadagi tan jarohatlarini oldi. Mazkur voqea elektromobillarning xavfsizlik tizimlari va haydovchi masʼuliyati masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hodisa Simi-Velli shahridagi savdo majmualaridan birining avtoturargohida sodir boʻlgan. Politsiya maʼlumotlariga koʻra, 64 yoshli ayol boshqaruvidagi Tesla shimoliy yoʻnalishda harakatlanib, sharqiy chiqish yoʻliga oʻngga burilmoqchi boʻlgan. Biroq manyovr vaqtida haydovchi boshqaruvni yoʻqotgan, natijada mashina yoʻl chetiga chiqib, piyodalar yoʻlagini kesib oʻtgan va Urbane Cafe restoranining ochiq ayvoniga borib urilgan.

Jabrlanganlar va voqea tafsilotlari

ABC News xabariga koʻra, zarba oqibatida kafeda boʻlgan ayollardan biri voqea joyida vafot etgan. Avtomobil haydovchisi yengil jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan. Maʼlum boʻlishicha, mashina salonida toʻrt nafar voyaga yetmagan yoʻlovchi ham boʻlgan, ulardan biri tibbiy yordam koʻrsatish uchun kasalxonaga olib ketilgan. Shuningdek, kafeda boʻlgan yana kamida besh kishi turli darajadagi jarohatlar olgani aytilmoqda.

Hozirda mahalliy huquq-tartibot idoralari hodisa sabablarini sinchiklab oʻrganmoqda. Dastlabki taxminlarga koʻra, avtoturargoh hududida tezlik meʼyori oshirilgan boʻlishi mumkin. Politsiya xodimlari avtomobilning texnik holati va haydovchining harakatlarini tahlil qilmoqda, biroq boshqaruv yoʻqolishining aniq sababi hozircha rasman tasdiqlanmagan.

Autopilot tizimi tekshirilmoqda

Ekspertlarni eng koʻp qiziqtirayotgan masala — toʻqnashuv vaqtida Tesla kompaniyasining mashhur Autopilot yoki Full Self-Driving (FSD) tizimlari yoqilgan boʻlganmi-yoʻqmi degan savoldir. Ushbu tizimlar haydovchiga yordam berish, boʻlakni saqlash va tezlikni nazorat qilish funksiyalarini bajarsa-da, ishlab chiqaruvchi har doim haydovchining doimiy nazorati zarurligini taʼkidlab keladi.

Soʻnggi paytlarda AQSH va boshqa mamlakatlarda Tesla avtomobillari ishtirokidagi avariyalarda aynan yordamchi tizimlarning roli tez-tez muhokama qilinmoqda. Shunga qaramay, mazkur holatda aqlli tizimlarning nosozligi yoki ularning faol boʻlgani haqida hozircha aniq dalillar yoʻq. Tergov jarayoni yakuniga koʻra, fojianing asl sababchisi — inson omili yoki texnik nosozlik ekaniga oydinlik kiritiladi.

Oʻzbekiston bozorida ham Tesla va boshqa elektromobillarning ommaviylashib borayotganini hisobga olsak, bunday hodisalar haydovchilardan yuqori texnologiyali transport vositalarini boshqarishda yanada ehtiyotkor boʻlishni talab etadi. Avtopilot funksiyasi mavjud boʻlishiga qaramay, shahar sharoitida va odamlar gavjum joylarda toʻliq nazoratni mashinaga topshirib qoʻyish xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin.

TeslaKaliforniyaYTHAutopilotElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zoox robotaksilari yangi muammoga duch keldi: Yoʻlovchilar haydovchisiz salonda oʻzini tuta olmayaptiZoox robotaksilari yangi muammoga duch keldi: Yoʻlovchilar haydovchisiz salonda oʻzini tuta olmayaptiBugun, 22:59Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildiCobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildiBugun, 20:00Elektromobillar poygasi: BYD kompaniyasi Teslaʼni ortda qoldirib, yetakchilikni saqlab qoldiElektromobillar poygasi: BYD kompaniyasi Teslaʼni ortda qoldirib, yetakchilikni saqlab qoldiBugun, 16:55Gunther Werks kompaniyasi 1067 ot kuchiga ega Porsche 911 Slantnose modelini taqdim etdiGunther Werks kompaniyasi 1067 ot kuchiga ega Porsche 911 Slantnose modelini taqdim etdiBugun, 15:50Mercedes-Benz yangi elektr C-Class modeli bilan BMW i3’ga jiddiy raqib tayyorlamoqdaMercedes-Benz yangi elektr C-Class modeli bilan BMW i3’ga jiddiy raqib tayyorlamoqdaBugun, 09:50Ford yangilangan Explorer modelini taqdim etdi: 27 dyuymli ekran va quvvatli dvigatelFord yangilangan Explorer modelini taqdim etdi: 27 dyuymli ekran va quvvatli dvigatelBugun, 04:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi