Toyota nima uchun gibrid Hilux ishlab chiqarishdan bosh tortmoqda

·16·Avto
Toyota nima uchun gibrid Hilux ishlab chiqarishdan bosh tortmoqda

Dunyoning eng mashhur pikaplaridan biri boʻlgan Toyota Hilux yaqin orada gibrid (PHEV) dvigatelga ega boʻlmaydi. Toyota kompaniyasi ushbu modelning gibrid versiyasini ishlab chiqarish rejalarini hozircha toʻxtatib turishga qaror qildi, chunki mavjud texnologiyalar pikapning asosiy ishchi xususiyatlariga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Toyota Australia mahsulotlarni rejalashtirish boʻlimi rahbari Rey Mandeyning soʻzlariga koʻra, kompaniya raqobatchilarning gibrid pikaplar bozoridagi harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Biroq, Toyota oʻz mijozlari kutgan talablarga toʻliq javob bermaydigan mahsulotni bozorga chiqarishni istamayapti. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, asosiy toʻsiq sifatida gibrid tizimining ogʻirligi koʻrsatilmoqda.

Ogʻirlik va yuk koʻtarish qobiliyati oʻrtasidagi muvozanat

Gibrid qurilmalar, ayniqsa, qoʻshimcha akkumulyatorlar va elektr motorlar avtomobilning umumiy vaznini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa pikaplar uchun eng muhim koʻrsatkichlar — yuk koʻtarish va ogʻir tirkamalarni shatakka olish qobiliyatiga bevosita zarba beradi. Hozirgi dizel dvigatelli Toyota Hilux 1 tonnagacha yuk tashish va 3500 kg gacha boʻlgan tirkamani tortish imkoniyatiga ega.

Rey Mandeyning taʼkidlashicha, hozirgi PHEV tizimlari ogʻir yuk tashishga moʻljallangan avtomobillar uchun hali mukammal emas. Agarda avtomobilga ogʻir batareyalar oʻrnatilsa, uning foydali yuk koʻtarish hajmi kamayadi, bu esa Hilux egalari uchun qabul qilib boʻlmas holatdir. Kompaniya muhandislari avtomobilning ishchi xususiyatlarini qurbon qilmagan holda elektrlashtirish yoʻllarini izlamoqda.

Ziddiyatli yondashuv: Hilux BEV tajribasi

Qizigʻi shundaki, Toyota allaqachon toʻliq elektr quvvati bilan ishlaydigan Hilux BEV prototipini taqdim etgan. Ushbu model gibrid versiyadan ham ogʻirroq boʻlishiga qaramay, u ishlab chiqarishga tayyorlanmoqda. Biroq, elektr versiyaning imkoniyatlari cheklangan: u shatakka olishi mumkin boʻlgan vazn atigi 2000 kg ni tashkil etadi, bu esa anʼanaviy dizel versiyasidan deyarli ikki baravar kamdir.

Oʻzbekiston bozorida ham Toyota Hilux oʻzining chidamliligi va yoʻlsiz sharoitlardagi imkoniyatlari bilan qadrlanadi. Mahalliy isteʼmolchilar uchun pikapning tejamkorligidan koʻra, uning ogʻir yuklarni koʻtara olishi va servis xizmatining soddaligi muhimroq hisoblanadi. Shu sababli, Toyotaʼning konservativ yondashuvi mintaqaviy bozorlar uchun mantiqiy koʻrinadi.

Raqobatchilarning harakati

Toyota ehtiyotkorlik qilayotgan bir paytda, boshqa ishlab chiqaruvchilar gibrid pikaplar segmentini faol egallashga urinmoqda. Bugungi kunda Hiluxʼning asosiy raqobatchilari allaqachon oʻz gibrid modellarini taqdim etgan yoki anons qilgan:

  • Ford Ranger PHEV
  • BYD Shark 6
  • GWM Cannon Alpha
  • Nissan Frontier Pro
  • Chery Stockman
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Toyota brendi uchun Hilux modelining "ishchi ot" sifatidagi obroʻsi har qanday ekologik trendlardan ustun turadi. Kompaniya texnologiyalar avtomobilning yuk koʻtarish qobiliyatiga zarar yetkazmaydigan darajaga yetishini kutishni afzal koʻrmoqda.

ToyotaHiluxPikapAvtoGibrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavfsizlikda yangi davr: Zeekr 7GT kutilmaganda BMW iX3 modelidan oʻzib ketdiXavfsizlikda yangi davr: Zeekr 7GT kutilmaganda BMW iX3 modelidan oʻzib ketdiBugun, 13:28O‘zbekistonda Cobalt avtomobili bozorda avvalgi o‘rnini yo‘qotyaptiO‘zbekistonda Cobalt avtomobili bozorda avvalgi o‘rnini yo‘qotyaptiBugun, 12:56O‘zbekistonda yarim yilda eng ko‘p qaysi avtomobil modeli sotildi?O‘zbekistonda yarim yilda eng ko‘p qaysi avtomobil modeli sotildi?Bugun, 11:45Le Mans koʻchalarida Ferrari 296 Speciale: Afsonaviy poyga oldidan oʻziga xos paradLe Mans koʻchalarida Ferrari 296 Speciale: Afsonaviy poyga oldidan oʻziga xos paradBugun, 10:27Yaponiya 500 km/soat tezlikdagi maglev poyezdi loyihasini qayta tiklamoqdaYaponiya 500 km/soat tezlikdagi maglev poyezdi loyihasini qayta tiklamoqdaBugun, 04:50Dacia brendi Striker universalini taqdim etdi: Skoda Octavia uchun yangi raqibDacia brendi Striker universalini taqdim etdi: Skoda Octavia uchun yangi raqibBugun, 01:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?