Toyota nima uchun gibrid Hilux ishlab chiqarishdan bosh tortmoqda
Dunyoning eng mashhur pikaplaridan biri boʻlgan Toyota Hilux yaqin orada gibrid (PHEV) dvigatelga ega boʻlmaydi. Toyota kompaniyasi ushbu modelning gibrid versiyasini ishlab chiqarish rejalarini hozircha toʻxtatib turishga qaror qildi, chunki mavjud texnologiyalar pikapning asosiy ishchi xususiyatlariga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Toyota Australia mahsulotlarni rejalashtirish boʻlimi rahbari Rey Mandeyning soʻzlariga koʻra, kompaniya raqobatchilarning gibrid pikaplar bozoridagi harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Biroq, Toyota oʻz mijozlari kutgan talablarga toʻliq javob bermaydigan mahsulotni bozorga chiqarishni istamayapti. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, asosiy toʻsiq sifatida gibrid tizimining ogʻirligi koʻrsatilmoqda.
Ogʻirlik va yuk koʻtarish qobiliyati oʻrtasidagi muvozanatGibrid qurilmalar, ayniqsa, qoʻshimcha akkumulyatorlar va elektr motorlar avtomobilning umumiy vaznini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa pikaplar uchun eng muhim koʻrsatkichlar — yuk koʻtarish va ogʻir tirkamalarni shatakka olish qobiliyatiga bevosita zarba beradi. Hozirgi dizel dvigatelli Toyota Hilux 1 tonnagacha yuk tashish va 3500 kg gacha boʻlgan tirkamani tortish imkoniyatiga ega.
Rey Mandeyning taʼkidlashicha, hozirgi PHEV tizimlari ogʻir yuk tashishga moʻljallangan avtomobillar uchun hali mukammal emas. Agarda avtomobilga ogʻir batareyalar oʻrnatilsa, uning foydali yuk koʻtarish hajmi kamayadi, bu esa Hilux egalari uchun qabul qilib boʻlmas holatdir. Kompaniya muhandislari avtomobilning ishchi xususiyatlarini qurbon qilmagan holda elektrlashtirish yoʻllarini izlamoqda.
Ziddiyatli yondashuv: Hilux BEV tajribasiQizigʻi shundaki, Toyota allaqachon toʻliq elektr quvvati bilan ishlaydigan Hilux BEV prototipini taqdim etgan. Ushbu model gibrid versiyadan ham ogʻirroq boʻlishiga qaramay, u ishlab chiqarishga tayyorlanmoqda. Biroq, elektr versiyaning imkoniyatlari cheklangan: u shatakka olishi mumkin boʻlgan vazn atigi 2000 kg ni tashkil etadi, bu esa anʼanaviy dizel versiyasidan deyarli ikki baravar kamdir.
Oʻzbekiston bozorida ham Toyota Hilux oʻzining chidamliligi va yoʻlsiz sharoitlardagi imkoniyatlari bilan qadrlanadi. Mahalliy isteʼmolchilar uchun pikapning tejamkorligidan koʻra, uning ogʻir yuklarni koʻtara olishi va servis xizmatining soddaligi muhimroq hisoblanadi. Shu sababli, Toyotaʼning konservativ yondashuvi mintaqaviy bozorlar uchun mantiqiy koʻrinadi.
Raqobatchilarning harakatiToyota ehtiyotkorlik qilayotgan bir paytda, boshqa ishlab chiqaruvchilar gibrid pikaplar segmentini faol egallashga urinmoqda. Bugungi kunda Hiluxʼning asosiy raqobatchilari allaqachon oʻz gibrid modellarini taqdim etgan yoki anons qilgan:
- Ford Ranger PHEV
- BYD Shark 6
- GWM Cannon Alpha
- Nissan Frontier Pro
- Chery Stockman
…