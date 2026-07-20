Volkswagen inqiroz yoqasida: Avtogigant 100 mingga yaqin xodimini boʻshatishni rejalashtirmoqda
Germaniyaning Volkswagen Group konserni oʻz tarixidagi eng murakkab davrlardan birini boshdan kechirmoqda. Kompaniya xarajatlarni keskin kamaytirish va global bozorda, ayniqsa, Xitoyning elektromobil ishlab chiqaruvchilari bilan raqobatda omon qolish uchun radikal choralar koʻrishga majbur boʻlmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, avtogigant oʻzining 100 mingga yaqin xodimini ishdan boʻshatish masalasini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Kompaniya rahbari Oliver Blume oʻtgan haftada xodimlarga yoʻllagan murojaatida vaziyat jiddiyligini ochiq tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, avvalroq rejalashtirilganidan koʻra koʻproq ish oʻrinlarini qisqartirish zarurati tugʻilgan. Bu koʻrsatkich konsernning butun dunyo boʻylab mehnat qilayotgan jami ishchi kuchining deyarli yettidan bir qismini tashkil etadi. Bu haqda Autocar nashri tahliliy hisobotida maʼlum qildi.
Raqobat va iqtisodiy bosimVolkswagen uchun asosiy xavf Xitoy bozoridan kelmoqda. BYD va boshqa mahalliy brendlar arzon va texnologik jihatdan ilgʻor elektromobillarni taklif qilayotgan bir paytda, nemis brendi oʻz pozitsiyalarini boy bermoqda. Germaniyadagi yuqori ishlab chiqarish xarajatlari va energiya narxlarining oshishi vaziyatni yanada ogʻirlashtirmoqda. Kompaniya uzoq yillar davomida tayanib kelgan anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillardan elektromobillarga oʻtish jarayoni kutilganidan koʻra qimmatroq va sekinroq kechmoqda.
Bundan tashqari, Volkswagen Germaniyadagi kuchli kasaba uyushmalari bilan ham murosaga kelishi kerak. Ishchilar huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar zavodlarning yopilishiga va ommaviy boʻshatishlarga keskin qarshilik koʻrsatmoqda. Biroq rahbariyat agar hozir qatʼiy choralar koʻrilmasa, butun boshli brendning kelajagi xavf ostida qolishidan ogohlantirmoqda.
Inqirozdan chiqish strategiyasiKompaniya nafaqat xodimlarni qisqartirish, balki ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish orqali ham mablagʻlarni tejashni maqsad qilgan. Bunga platformalarni unifikatsiya qilish va dasturiy taʼminot ustida ishlash xarajatlarini kamaytirish kiradi. Volkswagen oʻzining asosiy modellari, jumladan Volkswagen Golf va ID turkumidagi elektromobillar tannarxini tushirishga harakat qilmoqda.
Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Volkswagen brendi mamlakatimizda rasman taqdim etilgan va uning krossoverlari hamda elektromobillari xaridorlar orasida oʻz oʻrniga ega. Global miqyosdagi bunday oʻzgarishlar kelajakda modellarning narx siyosatiga va yangi texnologiyalarning kirib kelish tezligiga taʼsir koʻrsatishi mumkin.
Ekspertlarning fikricha, Oliver Blume boshchiligidagi islohotlar kompaniyani yanada ixcham va moslashuvchan qilishga qaratilgan. Agar reja muvaffaqiyatli amalga oshsa, Volkswagen yana oʻzining yetakchilik mavqeini tiklab olishi mumkin, aks holda avtomobil sanoati tarixidagi eng yirik inqirozlardan biri davom etaveradi.
…