Volkswagen inqiroz yoqasida: Avtogigant 100 mingga yaqin xodimini boʻshatishni rejalashtirmoqda

·30·Avto
Volkswagen inqiroz yoqasida: Avtogigant 100 mingga yaqin xodimini boʻshatishni rejalashtirmoqda

Germaniyaning Volkswagen Group konserni oʻz tarixidagi eng murakkab davrlardan birini boshdan kechirmoqda. Kompaniya xarajatlarni keskin kamaytirish va global bozorda, ayniqsa, Xitoyning elektromobil ishlab chiqaruvchilari bilan raqobatda omon qolish uchun radikal choralar koʻrishga majbur boʻlmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, avtogigant oʻzining 100 mingga yaqin xodimini ishdan boʻshatish masalasini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Kompaniya rahbari Oliver Blume oʻtgan haftada xodimlarga yoʻllagan murojaatida vaziyat jiddiyligini ochiq tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, avvalroq rejalashtirilganidan koʻra koʻproq ish oʻrinlarini qisqartirish zarurati tugʻilgan. Bu koʻrsatkich konsernning butun dunyo boʻylab mehnat qilayotgan jami ishchi kuchining deyarli yettidan bir qismini tashkil etadi. Bu haqda Autocar nashri tahliliy hisobotida maʼlum qildi.

Raqobat va iqtisodiy bosim

Volkswagen uchun asosiy xavf Xitoy bozoridan kelmoqda. BYD va boshqa mahalliy brendlar arzon va texnologik jihatdan ilgʻor elektromobillarni taklif qilayotgan bir paytda, nemis brendi oʻz pozitsiyalarini boy bermoqda. Germaniyadagi yuqori ishlab chiqarish xarajatlari va energiya narxlarining oshishi vaziyatni yanada ogʻirlashtirmoqda. Kompaniya uzoq yillar davomida tayanib kelgan anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillardan elektromobillarga oʻtish jarayoni kutilganidan koʻra qimmatroq va sekinroq kechmoqda.

Bundan tashqari, Volkswagen Germaniyadagi kuchli kasaba uyushmalari bilan ham murosaga kelishi kerak. Ishchilar huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar zavodlarning yopilishiga va ommaviy boʻshatishlarga keskin qarshilik koʻrsatmoqda. Biroq rahbariyat agar hozir qatʼiy choralar koʻrilmasa, butun boshli brendning kelajagi xavf ostida qolishidan ogohlantirmoqda.

Inqirozdan chiqish strategiyasi

Kompaniya nafaqat xodimlarni qisqartirish, balki ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish orqali ham mablagʻlarni tejashni maqsad qilgan. Bunga platformalarni unifikatsiya qilish va dasturiy taʼminot ustida ishlash xarajatlarini kamaytirish kiradi. Volkswagen oʻzining asosiy modellari, jumladan Volkswagen Golf va ID turkumidagi elektromobillar tannarxini tushirishga harakat qilmoqda.

Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Volkswagen brendi mamlakatimizda rasman taqdim etilgan va uning krossoverlari hamda elektromobillari xaridorlar orasida oʻz oʻrniga ega. Global miqyosdagi bunday oʻzgarishlar kelajakda modellarning narx siyosatiga va yangi texnologiyalarning kirib kelish tezligiga taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Ekspertlarning fikricha, Oliver Blume boshchiligidagi islohotlar kompaniyani yanada ixcham va moslashuvchan qilishga qaratilgan. Agar reja muvaffaqiyatli amalga oshsa, Volkswagen yana oʻzining yetakchilik mavqeini tiklab olishi mumkin, aks holda avtomobil sanoati tarixidagi eng yirik inqirozlardan biri davom etaveradi.

VolkswagenAvtomobilInqirozGermaniyaElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oila uchun eng yaxshi krossover: Kia Sportage, Volvo XC40 va Volkswagen T-Roc raqobatiOila uchun eng yaxshi krossover: Kia Sportage, Volvo XC40 va Volkswagen T-Roc raqobatiBugun, 08:59Avtoolamdagi maxfiy sovgʻalar: Jurnalistlar va brendlar oʻrtasidagi nozik aloqalarAvtoolamdagi maxfiy sovgʻalar: Jurnalistlar va brendlar oʻrtasidagi nozik aloqalarKecha, 19:26Lamborghini Diablo SV: 12 silindrli afsona bilan har qanday ob-havoda 20 ming kilometrLamborghini Diablo SV: 12 silindrli afsona bilan har qanday ob-havoda 20 ming kilometrKecha, 10:30Tezlik va adrenalin maskani: Santa Pod Raceway oʻzining 60 yilligini nishonlamoqdaTezlik va adrenalin maskani: Santa Pod Raceway oʻzining 60 yilligini nishonlamoqdaKecha, 08:26BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdiBYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi18.07, 18:55Ferrari Luce va avtomobil sanoatidagi yangi tendensiya: Hashamatning qadri pasaymoqdami?Ferrari Luce va avtomobil sanoatidagi yangi tendensiya: Hashamatning qadri pasaymoqdami?18.07, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi