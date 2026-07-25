O‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradi
O‘zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov Qozog‘iston tashqi ishlar vaziri Yermek Kosherbayev bilan uchrashib, ikki mamlakat o‘rtasidagi strategik sheriklikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qildi.
Muloqot davomida oliy darajada erishilgan kelishuvlarni o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirishga alohida e’tibor qaratildi. Vazirlar mintaqaviy hamda xalqaro kun tartibidagi dolzarb mavzular yuzasidan ham fikr almashdi.
Ittifoqchilik munosabatlarining yuqori darajasi qayd etildi
Baxtiyor Saidovning ma’lum qilishicha, uchrashuvda O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘rtasidagi strategik sheriklik hamda ittifoqchilik munosabatlarining bugungi darajasi yuqori baholandi.
Tomonlar ikki mamlakat o‘rtasidagi aloqalar izchil rivojlanayotgani va hamkorlik ko‘lami kengayib borayotganini ta’kidladi.
O‘zbekiston va Qozog‘iston yetakchilari o‘rtasidagi yaqin va ishonchli muloqot barcha sohalardagi munosabatlarni yanada rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratmoqda.
Asosiy e’tibor kelishuvlar ijrosiga qaratildi
Vazirlar ikki tomonlama kun tartibidagi dolzarb masalalarni batafsil ko‘rib chiqdi.
Xususan, davlat rahbarlari darajasida erishilgan kelishuvlarni:
belgilangan muddatlarda bajarish;
ijro sifatini ta’minlash;
mas’ul idoralar o‘rtasidagi muvofiqlashuvni kuchaytirish;
amaliy natijalarga erishish muhimligi ta’kidlandi.
Uchrashuvda aniq loyihalar yoki yangi hujjatlar haqida batafsil ma’lumot berilmagan. Biroq muloqotning asosiy mazmuni mavjud kelishuvlarni hayotga tatbiq etishni jadallashtirishga qaratilgan.
Mintaqaviy hamkorlik masalalari ham muhokama qilindi
Baxtiyor Saidov va Yermek Kosherbayev Markaziy Osiyodagi hamkorlikni yanada mustahkamlash masalalari yuzasidan fikr almashdi.
O‘zbekiston va Qozog‘iston mintaqadagi yirik davlatlar sifatida savdo, transport, xavfsizlik, ekologiya va transchegaraviy masalalarda yaqin hamkorlik qilib kelmoqda.
Vazirlar mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb mavzularni ham muhokama qilgan.
SHHT doirasidagi aloqalar ko‘rib chiqildi
Uchrashuv kun tartibidan Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasidagi hamkorlik ham o‘rin oldi.
Tomonlar tashkilot maydonidagi o‘zaro muvofiqlashuv, umumiy tashabbuslar va mintaqaviy barqarorlikka oid masalalar yuzasidan fikr almashdi.
SHHT doirasidagi hamkorlik O‘zbekiston va Qozog‘iston uchun xavfsizlik, iqtisodiy aloqalar va transport yo‘laklarini rivojlantirish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi.
Toshkent va Ostona muloqotni davom ettiradi
Uchrashuv natijalari ikki mamlakat tashqi siyosat idoralari o‘rtasidagi muloqot faol davom etayotganini ko‘rsatdi.
Endi asosiy vazifa — yuqori darajada qabul qilingan qarorlarni amaliy loyihalar va aholiga seziladigan natijalarga aylantirishdan iborat.
Sizningcha, O‘zbekiston va Qozog‘iston hamkorligida qaysi yo‘nalishga ustuvor ahamiyat berish kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…