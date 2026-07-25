O‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradi

·17·O‘zbekiston
O‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradi

O‘zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov Qozog‘iston tashqi ishlar vaziri Yermek Kosherbayev bilan uchrashib, ikki mamlakat o‘rtasidagi strategik sheriklikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qildi.

Muloqot davomida oliy darajada erishilgan kelishuvlarni o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirishga alohida e’tibor qaratildi. Vazirlar mintaqaviy hamda xalqaro kun tartibidagi dolzarb mavzular yuzasidan ham fikr almashdi.

Ittifoqchilik munosabatlarining yuqori darajasi qayd etildi

Baxtiyor Saidovning ma’lum qilishicha, uchrashuvda O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘rtasidagi strategik sheriklik hamda ittifoqchilik munosabatlarining bugungi darajasi yuqori baholandi.

Tomonlar ikki mamlakat o‘rtasidagi aloqalar izchil rivojlanayotgani va hamkorlik ko‘lami kengayib borayotganini ta’kidladi.

O‘zbekiston va Qozog‘iston yetakchilari o‘rtasidagi yaqin va ishonchli muloqot barcha sohalardagi munosabatlarni yanada rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratmoqda.

Asosiy e’tibor kelishuvlar ijrosiga qaratildi

Vazirlar ikki tomonlama kun tartibidagi dolzarb masalalarni batafsil ko‘rib chiqdi.

Xususan, davlat rahbarlari darajasida erishilgan kelishuvlarni:

  • belgilangan muddatlarda bajarish;

  • ijro sifatini ta’minlash;

  • mas’ul idoralar o‘rtasidagi muvofiqlashuvni kuchaytirish;

  • amaliy natijalarga erishish muhimligi ta’kidlandi.

Uchrashuvda aniq loyihalar yoki yangi hujjatlar haqida batafsil ma’lumot berilmagan. Biroq muloqotning asosiy mazmuni mavjud kelishuvlarni hayotga tatbiq etishni jadallashtirishga qaratilgan.

Mintaqaviy hamkorlik masalalari ham muhokama qilindi

Baxtiyor Saidov va Yermek Kosherbayev Markaziy Osiyodagi hamkorlikni yanada mustahkamlash masalalari yuzasidan fikr almashdi.

O‘zbekiston va Qozog‘iston mintaqadagi yirik davlatlar sifatida savdo, transport, xavfsizlik, ekologiya va transchegaraviy masalalarda yaqin hamkorlik qilib kelmoqda.

Vazirlar mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb mavzularni ham muhokama qilgan.

SHHT doirasidagi aloqalar ko‘rib chiqildi

Uchrashuv kun tartibidan Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasidagi hamkorlik ham o‘rin oldi.

Tomonlar tashkilot maydonidagi o‘zaro muvofiqlashuv, umumiy tashabbuslar va mintaqaviy barqarorlikka oid masalalar yuzasidan fikr almashdi.

SHHT doirasidagi hamkorlik O‘zbekiston va Qozog‘iston uchun xavfsizlik, iqtisodiy aloqalar va transport yo‘laklarini rivojlantirish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi.

Toshkent va Ostona muloqotni davom ettiradi

Uchrashuv natijalari ikki mamlakat tashqi siyosat idoralari o‘rtasidagi muloqot faol davom etayotganini ko‘rsatdi.

Endi asosiy vazifa — yuqori darajada qabul qilingan qarorlarni amaliy loyihalar va aholiga seziladigan natijalarga aylantirishdan iborat.

Sizningcha, O‘zbekiston va Qozog‘iston hamkorligida qaysi yo‘nalishga ustuvor ahamiyat berish kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring.

O'zbekistonQozog'istonBaxtiyor SaidovYermek Kosherbayev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiO‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiKecha, 23:03Toshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiToshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiKecha, 22:11Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Kecha, 20:18O‘zbekiston sog‘liqni saqlash sifati bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandiO‘zbekiston sog‘liqni saqlash sifati bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandiKecha, 19:44Toshkentdagi eng serqatnov yo‘l 40 kunga yopiladiToshkentdagi eng serqatnov yo‘l 40 kunga yopiladiKecha, 16:35Anomal issiqda ishlatilgan xodimlar uchun rahbar jazolandiAnomal issiqda ishlatilgan xodimlar uchun rahbar jazolandiKecha, 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi