Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

·19·Avto
Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi deb bilishadi. Biroq, avtomobilsozlikning ilk oʻn yilliklarida vaziyat butunlay boshqacha edi. Oʻsha paytlarda avtomobil egalari hayotini osonlashtirish va safarlarni biroz boʻlsa-da shinamroq qilish uchun turli-tuman, baʼzan esa gʻayritabiiy gadjetlar va aksessuarlarga katta mablagʻ sarflashgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobil olamidagi oʻtmishga nazar tashlansa, bugungi kunda kulgili yoki mantiqsiz boʻlib tuyulgan, ammo oʻz davrida innovatsiya hisoblangan koʻplab qurilmalarni uchratish mumkin. Ushbu aksessuarlarning aksariyati vaqt sinovidan oʻta olmadi, biroq ular avtomobil madaniyatining shakllanishida oʻziga xos oʻrin tutgan.

Sayohat va qulaylik uchun kutilmagan yechimlar

Oʻtgan asrning oʻrtalarida Berkeley kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan Caravette tirkamasi zamonaviy kemperlarning ilk ajdodi hisoblanadi. Mini kabi kichik avtomobillar uchun moʻljallangan ushbu ixcham tirkama oʻsha davr uchun ancha qimmat boʻlib, hozirgi kursda taxminan 2500 funt sterlingga tushar edi. Shuningdek, Brexton kompaniyasi haydovchilar tirbandlikda qolganda choy ichishlari uchun moʻljallangan, rulga yoki panelga mahkamlanadigan maxsus stollarni taklif qilgan.

Qulaylik borasida Manchesterning Mosely kompaniyasi yanada uzoqroqqa borgan. Ular avtomobil oʻrindiqlari uchun maxsus dam beriladigan yostiqlarni ishlab chiqarishgan. Bu oʻrindiqni yumshoqroq qilishning eng arzon yoʻli boʻlgan, ammo bitta oʻtkir buyum butun qulaylikni yoʻqqa chiqarishi mumkin edi. Sportcha oʻrindiqlarni xush koʻruvchilar uchun esa zavod oʻrindiqlariga qoʻshimcha ravishda oʻrnatiladigan maxsus qisqichli suyanchiqlar sotilgan.

Xavfsizlik va vizual gʻoyalar

Bugungi kunda quyoshdan himoyalanish uchun qoraytirilgan oynalar yoki koʻzoynaklardan foydalanish odatiy hol. Biroq, oʻtmishda Austin A35 kabi mashinalarning tomiga oʻrnatiladigan ulkan quyosh soyabonlari (vizorlar) urf boʻlgan. Ushbu qurilma nafaqat koʻzni quyoshdan himoya qilgan, balki avtomobilga qoʻshimcha bosish kuchini (downforce) berishi bilan ham reklama qilingan.

Xavfsizlik masalasida esa Delaney Galley xavfsizlik kamarlarini alohida taʼkidlash joiz. Masalan, Triumph Herald kabi eshiklari oson yechiladigan avtomobillarda keskin burilishlar paytida haydovchi yiqilib tushmasligi uchun aynan shu kamarlar yagona chora hisoblangan. Shuningdek, asboblar paneliga yopishtirib qoʻyiladigan Bowmonk Dynometer qurilmasi tormoz tizimining holatini va yoqilgʻi sarfini oʻlchashga xizmat qilgan, garchi uning aniqligi katta shubha ostida boʻlsa-da.

  • Berkeley Caravette — ixcham sayohat tirkamasi;
  • Brexton clip-on table — salon ichidagi choy stoli;
  • Mosely inflatable cushions — dam beriladigan oʻrindiq yostiqlari;
  • Monsall holdall — zamonaviy tom yukxonalarining (box) ilk koʻrinishi;
  • Bowmonk Dynometer — tormoz va yoqilgʻi oʻlchagich qurilmasi.
Maʼlumotlarga koʻra, hatto mashhur poygachi Stirling Moss ham oʻz davrida avtomobil tozalash uchun moʻljallangan maxsus chang artgichlarni reklama qilgan. Bugungi kunda Lewis Hamilton kabi yulduzlarning oddiy latta reklamasida chiqishini tasavvur qilish qiyin, ammo oʻsha paytlarda bu odatiy hol edi. Ushbu unutilgan aksessuarlar avtomobil sanoati qanchalik uzoq va murakkab yoʻlni bosib oʻtganini yana bir bor isbotlaydi.

AvtomobilTarixAksessuarlarGadjetlarRetro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:59Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:26Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:24Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan