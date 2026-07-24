Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar
Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi deb bilishadi. Biroq, avtomobilsozlikning ilk oʻn yilliklarida vaziyat butunlay boshqacha edi. Oʻsha paytlarda avtomobil egalari hayotini osonlashtirish va safarlarni biroz boʻlsa-da shinamroq qilish uchun turli-tuman, baʼzan esa gʻayritabiiy gadjetlar va aksessuarlarga katta mablagʻ sarflashgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobil olamidagi oʻtmishga nazar tashlansa, bugungi kunda kulgili yoki mantiqsiz boʻlib tuyulgan, ammo oʻz davrida innovatsiya hisoblangan koʻplab qurilmalarni uchratish mumkin. Ushbu aksessuarlarning aksariyati vaqt sinovidan oʻta olmadi, biroq ular avtomobil madaniyatining shakllanishida oʻziga xos oʻrin tutgan.
Sayohat va qulaylik uchun kutilmagan yechimlarOʻtgan asrning oʻrtalarida Berkeley kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan Caravette tirkamasi zamonaviy kemperlarning ilk ajdodi hisoblanadi. Mini kabi kichik avtomobillar uchun moʻljallangan ushbu ixcham tirkama oʻsha davr uchun ancha qimmat boʻlib, hozirgi kursda taxminan 2500 funt sterlingga tushar edi. Shuningdek, Brexton kompaniyasi haydovchilar tirbandlikda qolganda choy ichishlari uchun moʻljallangan, rulga yoki panelga mahkamlanadigan maxsus stollarni taklif qilgan.
Qulaylik borasida Manchesterning Mosely kompaniyasi yanada uzoqroqqa borgan. Ular avtomobil oʻrindiqlari uchun maxsus dam beriladigan yostiqlarni ishlab chiqarishgan. Bu oʻrindiqni yumshoqroq qilishning eng arzon yoʻli boʻlgan, ammo bitta oʻtkir buyum butun qulaylikni yoʻqqa chiqarishi mumkin edi. Sportcha oʻrindiqlarni xush koʻruvchilar uchun esa zavod oʻrindiqlariga qoʻshimcha ravishda oʻrnatiladigan maxsus qisqichli suyanchiqlar sotilgan.
Xavfsizlik va vizual gʻoyalarBugungi kunda quyoshdan himoyalanish uchun qoraytirilgan oynalar yoki koʻzoynaklardan foydalanish odatiy hol. Biroq, oʻtmishda Austin A35 kabi mashinalarning tomiga oʻrnatiladigan ulkan quyosh soyabonlari (vizorlar) urf boʻlgan. Ushbu qurilma nafaqat koʻzni quyoshdan himoya qilgan, balki avtomobilga qoʻshimcha bosish kuchini (downforce) berishi bilan ham reklama qilingan.
Xavfsizlik masalasida esa Delaney Galley xavfsizlik kamarlarini alohida taʼkidlash joiz. Masalan, Triumph Herald kabi eshiklari oson yechiladigan avtomobillarda keskin burilishlar paytida haydovchi yiqilib tushmasligi uchun aynan shu kamarlar yagona chora hisoblangan. Shuningdek, asboblar paneliga yopishtirib qoʻyiladigan Bowmonk Dynometer qurilmasi tormoz tizimining holatini va yoqilgʻi sarfini oʻlchashga xizmat qilgan, garchi uning aniqligi katta shubha ostida boʻlsa-da.
- Berkeley Caravette — ixcham sayohat tirkamasi;
- Brexton clip-on table — salon ichidagi choy stoli;
- Mosely inflatable cushions — dam beriladigan oʻrindiq yostiqlari;
- Monsall holdall — zamonaviy tom yukxonalarining (box) ilk koʻrinishi;
- Bowmonk Dynometer — tormoz va yoqilgʻi oʻlchagich qurilmasi.
…