Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

·9·Avto
Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi deb bilishadi. Biroq, bundan bir necha oʻn yillar avval vaziyat butunlay boshqacha boʻlgan. Avtomobil egalari oʻz hayotlarini osonlashtirish va sayohatlarini biroz boʻlsa-da shinam qilish uchun turli-tuman, baʼzan esa mantiqqa zid boʻlgan aksessuarlarga pul sarflashgan. Ushbu qurilmalarning koʻpchiligi vaqt sinovidan oʻta olmagan boʻlsa-da, ular avtosanoat evolyutsiyasining qiziqarli bosqichlarini aks ettiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Oʻtmishdagi eng gʻalati ixtirolardan biri bu Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette tirkamasi edi. Zamonaviy ixcham karvonlarning ajdodi hisoblangan ushbu plastik korpusli kichik uycha Mini kabi mitti mashinalar orqasiga tirkash uchun moʻljallangan. Qizigʻi shundaki, oʻsha davr uchun u ancha qimmat turgan — hozirgi pul qiymatida taxminan 2500 funt sterlingga teng. Garchi u juda sodda va hatto biroz qoʻrqinchli koʻrinsa-da, oʻsha paytdagi sayyohlar uchun haqiqiy hashamat hisoblangan.

Qulaylik va xavfsizlik yoʻlidagi noodatiy yechimlar

Yoʻl tirbandligida qolib ketgan haydovchilar uchun Brexton kompaniyasi maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Bu stolcha avtomobil saloniga oʻrnatilib, haydovchiga chinniguldan yasalgan finjonlarda bemalol choy ichish imkonini bergan. Bugungi kunda bu xavfsizlik nuqtai nazaridan mutlaqo notoʻgʻri koʻrinsa-da, oʻsha paytda bu odatiy hol edi. Shuningdek, quyosh koʻzoynaklariga muhtojlik sezmaslik uchun avtomobil tomiga oʻrnatiladigan ulkan qanot-soyabonlar ham urf boʻlgan. Masalan, Austin A35 modeliga oʻrnatilgan bunday moslama nafaqat koʻzni quyoshdan himoya qilgan, balki mashinaga qoʻshimcha tortish kuchini ham bergan.

Sayohat davomida yumshoq oʻrindiqni xush koʻruvchilar uchun Manchesterning Mosely kompaniyasi puflama yostiqlarni ishlab chiqargan. Ushbu aksessuar maksimal qulaylikni vaʼda qilgan, biroq uning bitta kamchiligi boʻlgan: agar choʻntagingizda oʻtkir narsa boʻlsa, bitta ehtiyotsiz harakat bilan barcha qulaylik havoga uchishi mumkin edi. Sportcha oʻrindiqlarni yoqtiradiganlar uchun esa zavod oʻrindiqlariga shunchaki qisqich bilan mahkamlanadigan qoʻshimcha tayanchlar sotilgan.

Mashhurlar tavsiyasi va texnik gadjetlar

Bugungi kunda Lewis Hamilton kabi yulduzlarning oddiy latta yoki tozalash vositalarini reklama qilishini tasavvur qilish qiyin. Ammo oʻtgan asrda Stirling Moss kabi afsonaviy poygachilar avtomobil moylaridan tortib, chang artadigan matolargacha reklama qilishgan. Moss hatto ushbu tozalash vositasini oʻzining Rojdestvo sovgʻalari roʻyxatida birinchi oʻringa qoʻyganini taʼkidlagan.

Texnik tomondan esa Bowmonk Dynometer kabi qurilmalar haydovchilarni hayratda qoldirgan. Asboblar paneliga shunchaki yopishtirib qoʻyiladigan ushbu moslama tormoz tizimining holati va yoqilgʻi sarfini koʻrsatishi kerak edi. Albatta, uning aniqligi katta shubha ostida boʻlgan. Xavfsizlik masalasiga kelsak, Triumph Herald kabi eshiklari oson yechiladigan mashinalar uchun Delaney Galley xavfsizlik kamarlari tavsiya etilgan — bu keskin burilishlarda haydovchining mashinadan tushib ketmasligini taʼminlagan.

Ushbu aksessuarlar bugungi kunda kulgili yoki gʻalati tuyulishi mumkin, biroq ular zamonaviy avtomobil texnologiyalari qanday mashaqqatli va tajribalarga boy yoʻlni bosib oʻtganini koʻrsatib beradi. Oʻzbekiston yollarida ham bir paytlar ommalashgan turli xil qoʻlbola bezaklar va moslamalar kabi, bu aksessuarlar ham avtomobil madaniyatining ajralmas qismidir.

AvtomobilTarixAksessuarlarStirling MossTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:59Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:26Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:57Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan