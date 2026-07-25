Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar
Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi deb bilishadi. Biroq, bundan bir necha oʻn yillar avval vaziyat butunlay boshqacha boʻlgan. Avtomobil egalari oʻz hayotlarini osonlashtirish va sayohatlarini biroz boʻlsa-da shinam qilish uchun turli-tuman, baʼzan esa mantiqqa zid boʻlgan aksessuarlarga pul sarflashgan. Ushbu qurilmalarning koʻpchiligi vaqt sinovidan oʻta olmagan boʻlsa-da, ular avtosanoat evolyutsiyasining qiziqarli bosqichlarini aks ettiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Oʻtmishdagi eng gʻalati ixtirolardan biri bu Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette tirkamasi edi. Zamonaviy ixcham karvonlarning ajdodi hisoblangan ushbu plastik korpusli kichik uycha Mini kabi mitti mashinalar orqasiga tirkash uchun moʻljallangan. Qizigʻi shundaki, oʻsha davr uchun u ancha qimmat turgan — hozirgi pul qiymatida taxminan 2500 funt sterlingga teng. Garchi u juda sodda va hatto biroz qoʻrqinchli koʻrinsa-da, oʻsha paytdagi sayyohlar uchun haqiqiy hashamat hisoblangan.
Qulaylik va xavfsizlik yoʻlidagi noodatiy yechimlarYoʻl tirbandligida qolib ketgan haydovchilar uchun Brexton kompaniyasi maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Bu stolcha avtomobil saloniga oʻrnatilib, haydovchiga chinniguldan yasalgan finjonlarda bemalol choy ichish imkonini bergan. Bugungi kunda bu xavfsizlik nuqtai nazaridan mutlaqo notoʻgʻri koʻrinsa-da, oʻsha paytda bu odatiy hol edi. Shuningdek, quyosh koʻzoynaklariga muhtojlik sezmaslik uchun avtomobil tomiga oʻrnatiladigan ulkan qanot-soyabonlar ham urf boʻlgan. Masalan, Austin A35 modeliga oʻrnatilgan bunday moslama nafaqat koʻzni quyoshdan himoya qilgan, balki mashinaga qoʻshimcha tortish kuchini ham bergan.
Sayohat davomida yumshoq oʻrindiqni xush koʻruvchilar uchun Manchesterning Mosely kompaniyasi puflama yostiqlarni ishlab chiqargan. Ushbu aksessuar maksimal qulaylikni vaʼda qilgan, biroq uning bitta kamchiligi boʻlgan: agar choʻntagingizda oʻtkir narsa boʻlsa, bitta ehtiyotsiz harakat bilan barcha qulaylik havoga uchishi mumkin edi. Sportcha oʻrindiqlarni yoqtiradiganlar uchun esa zavod oʻrindiqlariga shunchaki qisqich bilan mahkamlanadigan qoʻshimcha tayanchlar sotilgan.
Mashhurlar tavsiyasi va texnik gadjetlarBugungi kunda Lewis Hamilton kabi yulduzlarning oddiy latta yoki tozalash vositalarini reklama qilishini tasavvur qilish qiyin. Ammo oʻtgan asrda Stirling Moss kabi afsonaviy poygachilar avtomobil moylaridan tortib, chang artadigan matolargacha reklama qilishgan. Moss hatto ushbu tozalash vositasini oʻzining Rojdestvo sovgʻalari roʻyxatida birinchi oʻringa qoʻyganini taʼkidlagan.
Texnik tomondan esa Bowmonk Dynometer kabi qurilmalar haydovchilarni hayratda qoldirgan. Asboblar paneliga shunchaki yopishtirib qoʻyiladigan ushbu moslama tormoz tizimining holati va yoqilgʻi sarfini koʻrsatishi kerak edi. Albatta, uning aniqligi katta shubha ostida boʻlgan. Xavfsizlik masalasiga kelsak, Triumph Herald kabi eshiklari oson yechiladigan mashinalar uchun Delaney Galley xavfsizlik kamarlari tavsiya etilgan — bu keskin burilishlarda haydovchining mashinadan tushib ketmasligini taʼminlagan.
Ushbu aksessuarlar bugungi kunda kulgili yoki gʻalati tuyulishi mumkin, biroq ular zamonaviy avtomobil texnologiyalari qanday mashaqqatli va tajribalarga boy yoʻlni bosib oʻtganini koʻrsatib beradi. Oʻzbekiston yollarida ham bir paytlar ommalashgan turli xil qoʻlbola bezaklar va moslamalar kabi, bu aksessuarlar ham avtomobil madaniyatining ajralmas qismidir.
…