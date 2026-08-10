Seulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqda

·24·Avto
Seulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqda
Qisqacha

Seulda avtomashinalarni to'xtash joylariga mustaqil ravishda olib boradigan robotlashtirilgan tizim sinovdan o'tkazilmoqda. Hyundai Motor Group shaharning g'arbiy qismidagi turar-joy majmualaridan birida amalga oshirayotgan pilot loyiha Hyundai Motor, Hyundai WIA hamda Hyundai Construction kompaniyalari hamkorligida yo'lga qo'yilgan.

Janubiy Koreya poytaxti Seul shahrida avtomashinalarni toʻxtash joylariga mustaqil ravishda joylashtiruvchi robotlashtirilgan tizim sinovdan oʻtkazila boshlandi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu innovatsion loyiha Hyundai Motor Group tomonidan shaharning gʻarbiy qismidagi turar-joy majmualaridan birida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur pilot loyiha Hyundai Motor, Hyundai WIA hamda Hyundai Construction kompaniyalari hamkorligida, mamlakatning «aqlli shaharlar» dasturi doirasida yoʻlga qoʻyildi. Tizim Koreya Respublikasining Yer, infrastruktura va transport vazirligi tomonidan rasman maʼqullanib, davlat mablagʻlari hisobidan moliyalashtirilgan. Toʻliq koʻlamdagi ishga tushirish jarayoni kelgusi yilda majmuraga aholi koʻchib oʻtgach kutilmoqda.

Robotlashtirilgan toʻxtash tizimining ishlash mexanizmi

Yangi texnologiyani joriy etish uchun yer ostidagi avtoturargohda maxsus 53 ta joy ajratilib, ikkita guruhdan iborat maxsus robotlar oʻrnatildi. Haydovchilarga oʻz avtomobilini maxsus zonada qoldirib, terminal (Kiosk) yoki Wallpad paneli orqali tizimni chaqirish kifoya qiladi. Shundan soʻng robot mashinani oʻzi egallab, boʻsh joyga ehtiyotkorlik bilan olib borib qoʻyadi.

Avtomobil egasiga yana qaytadan kerak boʻlib qolganda, tizim xuddi shu tartibda transport vositasini haydovchiga qaytarib beradi. Hyundai mutaxassislarining hisob-kitoblariga koʻra, mazkur avtomatlashtirilgan yondashuv bir xil maydondagi anʼanaviy avtoturargohlarga nisbatan sigʻimni 20–50 foizga oshirish imkonini beradi hamda boʻsh joy qidirish vaqtini butunlay qisqartiradi.

Xavfsizlik va ekologik samaradorlik

Tizimning yana bir muhim afzalligi sifatida avtomashinalar va piyodalar harakat yoʻnalishlarining qatʼiy ravishda ajratib qoʻyilgani qayd etilgan. Bu esa turar-joy majmualaridagi toʻxtash joylarida xavfsizlik darajasini sezilarli darajada oshiradi. Sinov jarayonida kompaniya mutaxassislari bir qator muhim koʻrsatkichlarni baholaydi:

  • Avtomobillarning kirish va chiqish vaqti
  • Haydovchilarning kutish davomiyligi
  • Parkovka qilish jarayonining muvaffaqiyatliligi
  • Fazodan foydalanish samaradorligi
  • CO2 va qattiq zarrachalar chiqindilarining potensial kamayishi
Ushbu sinovlar yakuniga koʻra, Hyundai kelgusida yirik shaharlardagi tirbandliklar va joy yetishmovchiligi muammolarini hal qilishda mazkur texnologiyaning oʻrnini yanada kengaytirishni rejalashtirmoqda.

HyundaiRobototexnikaAvtoturargohSeulAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdiBritaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdiBugun, 18:21Kia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasiKia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasiBugun, 16:54Ikkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkinIkkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkinBugun, 12:25BMW ishlab chiqarmagan eng yaxshi universal avtomobil taqdiriBMW ishlab chiqarmagan eng yaxshi universal avtomobil taqdiriBugun, 10:27Geely kompaniyasi Cityray krossoverini bir yilda yangiladiGeely kompaniyasi Cityray krossoverini bir yilda yangiladiBugun, 08:27Geely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildiGeely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi