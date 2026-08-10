Seulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqda
Seulda avtomashinalarni to'xtash joylariga mustaqil ravishda olib boradigan robotlashtirilgan tizim sinovdan o'tkazilmoqda. Hyundai Motor Group shaharning g'arbiy qismidagi turar-joy majmualaridan birida amalga oshirayotgan pilot loyiha Hyundai Motor, Hyundai WIA hamda Hyundai Construction kompaniyalari hamkorligida yo'lga qo'yilgan.
Janubiy Koreya poytaxti Seul shahrida avtomashinalarni toʻxtash joylariga mustaqil ravishda joylashtiruvchi robotlashtirilgan tizim sinovdan oʻtkazila boshlandi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu innovatsion loyiha Hyundai Motor Group tomonidan shaharning gʻarbiy qismidagi turar-joy majmualaridan birida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur pilot loyiha Hyundai Motor, Hyundai WIA hamda Hyundai Construction kompaniyalari hamkorligida, mamlakatning «aqlli shaharlar» dasturi doirasida yoʻlga qoʻyildi. Tizim Koreya Respublikasining Yer, infrastruktura va transport vazirligi tomonidan rasman maʼqullanib, davlat mablagʻlari hisobidan moliyalashtirilgan. Toʻliq koʻlamdagi ishga tushirish jarayoni kelgusi yilda majmuraga aholi koʻchib oʻtgach kutilmoqda.
Robotlashtirilgan toʻxtash tizimining ishlash mexanizmiYangi texnologiyani joriy etish uchun yer ostidagi avtoturargohda maxsus 53 ta joy ajratilib, ikkita guruhdan iborat maxsus robotlar oʻrnatildi. Haydovchilarga oʻz avtomobilini maxsus zonada qoldirib, terminal (Kiosk) yoki Wallpad paneli orqali tizimni chaqirish kifoya qiladi. Shundan soʻng robot mashinani oʻzi egallab, boʻsh joyga ehtiyotkorlik bilan olib borib qoʻyadi.
Avtomobil egasiga yana qaytadan kerak boʻlib qolganda, tizim xuddi shu tartibda transport vositasini haydovchiga qaytarib beradi. Hyundai mutaxassislarining hisob-kitoblariga koʻra, mazkur avtomatlashtirilgan yondashuv bir xil maydondagi anʼanaviy avtoturargohlarga nisbatan sigʻimni 20–50 foizga oshirish imkonini beradi hamda boʻsh joy qidirish vaqtini butunlay qisqartiradi.
Xavfsizlik va ekologik samaradorlikTizimning yana bir muhim afzalligi sifatida avtomashinalar va piyodalar harakat yoʻnalishlarining qatʼiy ravishda ajratib qoʻyilgani qayd etilgan. Bu esa turar-joy majmualaridagi toʻxtash joylarida xavfsizlik darajasini sezilarli darajada oshiradi. Sinov jarayonida kompaniya mutaxassislari bir qator muhim koʻrsatkichlarni baholaydi:
- Avtomobillarning kirish va chiqish vaqti
- Haydovchilarning kutish davomiyligi
- Parkovka qilish jarayonining muvaffaqiyatliligi
- Fazodan foydalanish samaradorligi
- CO2 va qattiq zarrachalar chiqindilarining potensial kamayishi
…