Shelby Cobra Daytona Amerika avtomobillari rekordini yangiladi

·9·Avto
Shelby Cobra Daytona Amerika avtomobillari rekordini yangiladi

1964 yilda ishlab chiqarilgan Shelby Cobra Daytona Coupe kimoshdi savdosida sotilgan eng qimmat Amerika avtomobiliga aylandi. Gooding & Company'ning 2026 yilgi Pebble Beach auksionida namoyish etilgan noyob avtomobil 42,905 million dollarga sotildi.

Avtomobil savdoga 25 million dollardan yuqori narxda qo‘yilgan edi. Yakuniy narx dastlabki bahodan qariyb 18 million dollarga oshib, avvalgi rekordni ham yangiladi. Bunga qadar rekord 1935 yilda ishlab chiqarilgan Duesenberg SSJ avtomobiliga tegishli bo‘lib, u 2018 yilda 22 million dollarga sotilgan.

Auksionda sotilgan avtomobil CSX2300 shassi raqamiga ega. U Shelby Cobra'ning poyga imkoniyatlarini oshirish va o‘sha davrning eng kuchli poyga avtomobillaridan biri bo‘lgan Ferrari 250 GTO bilan raqobatlashish maqsadida yaratilgan olti dona Daytona Coupe'dan biridir.

Modelning aerodinamik kuzovi amerikalik muhandis va dizayner Piter Brok tomonidan ishlab chiqilgan. CSX2300 1964 yilgi Tour de France Automobile musobaqasida debyut qilgan va keyinchalik Daytona, Sebring hamda Nyurburgring kabi mashhur trassalardagi poygalarda ishtirok etgan.

Shuningdek, mazkur avtomobil 1975–1998 yillarda Shelby kompaniyasi asoschisi Carroll Shelbyning shaxsiy kolleksiyasida saqlangan. Uning noyobligi, boy poyga tarixi va Shelby nomi bilan bog‘liqligi avtomobil qiymatini yanada oshirgan.

Umuman, Shelby Cobra Daytona Coupe modelidan bor-yo‘g‘i olti dona ishlab chiqarilgan. Auksionda sotilgan mazkur nusxa esa ular orasida tarixiy ahamiyati eng yuqori avtomobillardan biri hisoblanadi.

Yog‘och bino oldida 12 raqamli ko‘k Shelby Daytona Coupe poyga avtomobili turibdi.
Shelby Cobra DaytonaFerrari 250 GTOCarroll ShelbyDuesenberg SSJPiter Brok
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqdaAvtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqdaBugun, 15:23Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?Bugun, 13:20Zamonaviy avtomobillar xavfsizlik tizimlari nima uchun haydovchilarni choʻchitmoqdaZamonaviy avtomobillar xavfsizlik tizimlari nima uchun haydovchilarni choʻchitmoqdaBugun, 10:22Mercedes-Benz Buyuk Britaniya hashamatli minivenlar bozorini jonlantirmoqchiMercedes-Benz Buyuk Britaniya hashamatli minivenlar bozorini jonlantirmoqchiBugun, 09:28Geely Monjaro krossoverining yangi gibrid versiyasi xalqaro bozorga chiqadiGeely Monjaro krossoverining yangi gibrid versiyasi xalqaro bozorga chiqadiKecha, 20:29Afrikani zabt etgan afsonaviy MG ZR avtomobili poygalarni davom ettirmoqdaAfrikani zabt etgan afsonaviy MG ZR avtomobili poygalarni davom ettirmoqdaKecha, 17:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi