Shelby Cobra Daytona Amerika avtomobillari rekordini yangiladi
1964 yilda ishlab chiqarilgan Shelby Cobra Daytona Coupe kimoshdi savdosida sotilgan eng qimmat Amerika avtomobiliga aylandi. Gooding & Company'ning 2026 yilgi Pebble Beach auksionida namoyish etilgan noyob avtomobil 42,905 million dollarga sotildi.
Avtomobil savdoga 25 million dollardan yuqori narxda qo‘yilgan edi. Yakuniy narx dastlabki bahodan qariyb 18 million dollarga oshib, avvalgi rekordni ham yangiladi. Bunga qadar rekord 1935 yilda ishlab chiqarilgan Duesenberg SSJ avtomobiliga tegishli bo‘lib, u 2018 yilda 22 million dollarga sotilgan.
Auksionda sotilgan avtomobil CSX2300 shassi raqamiga ega. U Shelby Cobra'ning poyga imkoniyatlarini oshirish va o‘sha davrning eng kuchli poyga avtomobillaridan biri bo‘lgan Ferrari 250 GTO bilan raqobatlashish maqsadida yaratilgan olti dona Daytona Coupe'dan biridir.
Modelning aerodinamik kuzovi amerikalik muhandis va dizayner Piter Brok tomonidan ishlab chiqilgan. CSX2300 1964 yilgi Tour de France Automobile musobaqasida debyut qilgan va keyinchalik Daytona, Sebring hamda Nyurburgring kabi mashhur trassalardagi poygalarda ishtirok etgan.
Shuningdek, mazkur avtomobil 1975–1998 yillarda Shelby kompaniyasi asoschisi Carroll Shelbyning shaxsiy kolleksiyasida saqlangan. Uning noyobligi, boy poyga tarixi va Shelby nomi bilan bog‘liqligi avtomobil qiymatini yanada oshirgan.
Umuman, Shelby Cobra Daytona Coupe modelidan bor-yo‘g‘i olti dona ishlab chiqarilgan. Auksionda sotilgan mazkur nusxa esa ular orasida tarixiy ahamiyati eng yuqori avtomobillardan biri hisoblanadi.
…