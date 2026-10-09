UzAuto Motorsni kim sotib oladi? Uchta davlatdan qiziqish bor
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UzAuto Motors'ni xususiylashtirish jarayonida AQSH, Janubiy Koreya va Xitoydan investorlar qiziqish bildirgan.
- Kompaniyani sotib olish bo‘yicha yakuniy qaror qabul qilinmagan va savdo ochiq xalqaro savdo orqali amalga oshiriladi.
- Xususiylashtirish jarayoniga xalqaro maslahatchi Alvarez & Marsal jalb qilingan bo‘lib, kompaniyaning moliyaviy holati o‘rganilmoqda.
O‘zbekiston avtomobil bozoridagi eng yirik kompaniyalardan biri — UzAuto Motors xususiylashtirishga tayyorlanmoqda. Kompaniyani sotib olish imkoniyatiga AQSH, Janubiy Koreya va Xitoydan investorlar qiziqish bildirgan. Biroq hozircha hech bir xaridorga ustunlik berilmagan va yakuniy qaror qabul qilinmagan.
Davlat aktivlarini boshqarish agentligi rahbari Sohibjon Murodovning ma’lum qilishicha, UzAuto Motors'ni xususiylashtirish ochiq xalqaro savdo orqali amalga oshiriladi. Bu esa kompaniya taqdiri bo‘yicha hal qiluvchi bosqich hali oldinda ekanini anglatadi.
AQSH, Janubiy Koreya va Xitoy kompaniyalari qiziqish bildirgan
8 oktyabr kuni o‘tkazilgan matbuot anjumanida Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktori Sohibjon Murodov UzAuto Motors'ni xususiylashtirishga xorijiy investorlar qiziqish bildirayotganini ma’lum qildi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, qiziqish bildirgan investorlar orasida AQSH, Janubiy Koreya va Xitoy kompaniyalari bor. Shuningdek, UzAuto Motors bilan bir qatorda UzAuto Motors Powertrain korxonasini sotib olish bo‘yicha ham takliflar kelib tushmoqda.
Biroq bu xabar kompaniyalardan biri allaqachon xaridor sifatida tanlanganini anglatmaydi. Agentlik rahbari xususiylashtirish jarayoni muayyan investor manfaatlariga moslashtirilmasligini alohida ta’kidlagan.
Kompaniya kimga sotiladi? Hozircha aniq javob yo‘q
UzAuto Motors xususiylashtirilishida asosiy tamoyil — ochiqlik va raqobat.
Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga ko‘ra, muayyan kompaniyaning xaridga qiziqish bildirishi unga aktivni sotish haqida qaror qabul qilinganini anglatmaydi. Barcha talablarga javob beradigan investorlar belgilangan tartibda savdoda qatnashishi mumkin.
Shu sababli AQSH, Janubiy Koreya yoki Xitoy kompaniyalaridan qaysi biri yakunda g‘olib bo‘lishini hozirdan aytishga asos yo‘q. Bu savolga javob xalqaro savdo natijalari va belgilangan tartib-taomillardan keyin ma’lum bo‘ladi.
Xususiylashtirishga tayyorgarlik qanday kechmoqda?
UzAuto Motors'ni xususiylashtirish jarayoni bir necha bosqichni o‘z ichiga oladi. Tayyorgarlik ishlari doirasida xalqaro maslahatchi Alvarez & Marsal tanlov asosida jalb qilingan.
Kompaniyaning moliyaviy va iqtisodiy holatini o‘rganish, tahliliy materiallar tayyorlash hamda xususiylashtirishga tayyorlash ishlari olib borilmoqda. Keyingi bosqichlarda savdolarni tashkil etish uchun xalqaro maslahatchi tanlanishi, aktivlar xalqaro miqyosda baholanishi va kompleks tekshiruv — due diligence o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
Shundan so‘ng investorlar uchun takliflar mahalliy va xalqaro ommaviy axborot vositalari orqali e’lon qilinishi kutilmoqda.
UzAuto Motors'ning xususiylashtirilishi nima uchun muhim?
UzAuto Motors O‘zbekiston avtomobil sanoatining asosiy korxonalaridan biri hisoblanadi. Kompaniya yengil avtomobillar ishlab chiqarish bilan shug‘ullanadi, uning faoliyati esa mahalliy bozor, ehtiyot qismlar yetkazib beruvchilar va sanoatdagi ko‘plab ish o‘rinlari bilan bog‘liq.
Shuning uchun xususiylashtirish natijasi nafaqat kompaniyaning kelgusi boshqaruviga, balki investitsiyalar, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va raqobat muhitiga ham ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Biroq bu natijalar qanday bo‘lishi yangi investorning rejalari, bitim shartlari va davlat tomonidan belgilanadigan talablarga bog‘liq bo‘ladi.
Endi qanday jarayonlar kutilmoqda?
Hozircha eng muhim yangilik — uchta davlatdan investorlar qiziqish bildirgani. Ammo kompaniyaning kelgusi egasi kim bo‘lishi, savdo qachon o‘tkazilishi va aktivning yakuniy qiymati qancha bo‘lishi hali ma’lum emas.
Xususiylashtirish jarayonida aktivni baholash, audit, investorlar uchun talablarni belgilash va ochiq xalqaro savdoni tashkil etish kabi bosqichlar muhim ahamiyat kasb etadi.
Demak, hozirgi bosqichda «UzAuto Motors kimga sotiladi?» degan savol ochiq qolmoqda. AQSH, Janubiy Koreya va Xitoy kompaniyalarining qiziqishi esa bo‘lajak savdoga xalqaro e’tibor borligini ko‘rsatadi. Kompaniyaning taqdiriga oydinlik kiritadigan asosiy voqea — ochiq xalqaro savdo natijalari bo‘ladi.
Izohlar 0
…