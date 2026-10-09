UzAuto Motorsni kim sotib oladi? Uchta davlatdan qiziqish bor

·74·Avto
UzAuto Motorsni kim sotib oladi? Uchta davlatdan qiziqish bor
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UzAuto Motors'ni xususiylashtirish jarayonida AQSH, Janubiy Koreya va Xitoydan investorlar qiziqish bildirgan.
  • Kompaniyani sotib olish bo‘yicha yakuniy qaror qabul qilinmagan va savdo ochiq xalqaro savdo orqali amalga oshiriladi.
  • Xususiylashtirish jarayoniga xalqaro maslahatchi Alvarez & Marsal jalb qilingan bo‘lib, kompaniyaning moliyaviy holati o‘rganilmoqda.

O‘zbekiston avtomobil bozoridagi eng yirik kompaniyalardan biri — UzAuto Motors xususiylashtirishga tayyorlanmoqda. Kompaniyani sotib olish imkoniyatiga AQSH, Janubiy Koreya va Xitoydan investorlar qiziqish bildirgan. Biroq hozircha hech bir xaridorga ustunlik berilmagan va yakuniy qaror qabul qilinmagan.

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi rahbari Sohibjon Murodovning ma’lum qilishicha, UzAuto Motors'ni xususiylashtirish ochiq xalqaro savdo orqali amalga oshiriladi. Bu esa kompaniya taqdiri bo‘yicha hal qiluvchi bosqich hali oldinda ekanini anglatadi.

AQSH, Janubiy Koreya va Xitoy kompaniyalari qiziqish bildirgan

8 oktyabr kuni o‘tkazilgan matbuot anjumanida Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktori Sohibjon Murodov UzAuto Motors'ni xususiylashtirishga xorijiy investorlar qiziqish bildirayotganini ma’lum qildi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, qiziqish bildirgan investorlar orasida AQSH, Janubiy Koreya va Xitoy kompaniyalari bor. Shuningdek, UzAuto Motors bilan bir qatorda UzAuto Motors Powertrain korxonasini sotib olish bo‘yicha ham takliflar kelib tushmoqda.

Biroq bu xabar kompaniyalardan biri allaqachon xaridor sifatida tanlanganini anglatmaydi. Agentlik rahbari xususiylashtirish jarayoni muayyan investor manfaatlariga moslashtirilmasligini alohida ta’kidlagan.

Kompaniya kimga sotiladi? Hozircha aniq javob yo‘q

UzAuto Motors xususiylashtirilishida asosiy tamoyil — ochiqlik va raqobat.

Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga ko‘ra, muayyan kompaniyaning xaridga qiziqish bildirishi unga aktivni sotish haqida qaror qabul qilinganini anglatmaydi. Barcha talablarga javob beradigan investorlar belgilangan tartibda savdoda qatnashishi mumkin.

Shu sababli AQSH, Janubiy Koreya yoki Xitoy kompaniyalaridan qaysi biri yakunda g‘olib bo‘lishini hozirdan aytishga asos yo‘q. Bu savolga javob xalqaro savdo natijalari va belgilangan tartib-taomillardan keyin ma’lum bo‘ladi.

Xususiylashtirishga tayyorgarlik qanday kechmoqda?

UzAuto Motors'ni xususiylashtirish jarayoni bir necha bosqichni o‘z ichiga oladi. Tayyorgarlik ishlari doirasida xalqaro maslahatchi Alvarez & Marsal tanlov asosida jalb qilingan.

Kompaniyaning moliyaviy va iqtisodiy holatini o‘rganish, tahliliy materiallar tayyorlash hamda xususiylashtirishga tayyorlash ishlari olib borilmoqda. Keyingi bosqichlarda savdolarni tashkil etish uchun xalqaro maslahatchi tanlanishi, aktivlar xalqaro miqyosda baholanishi va kompleks tekshiruv — due diligence o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Shundan so‘ng investorlar uchun takliflar mahalliy va xalqaro ommaviy axborot vositalari orqali e’lon qilinishi kutilmoqda.

UzAuto Motors'ning xususiylashtirilishi nima uchun muhim?

UzAuto Motors O‘zbekiston avtomobil sanoatining asosiy korxonalaridan biri hisoblanadi. Kompaniya yengil avtomobillar ishlab chiqarish bilan shug‘ullanadi, uning faoliyati esa mahalliy bozor, ehtiyot qismlar yetkazib beruvchilar va sanoatdagi ko‘plab ish o‘rinlari bilan bog‘liq.

Shuning uchun xususiylashtirish natijasi nafaqat kompaniyaning kelgusi boshqaruviga, balki investitsiyalar, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va raqobat muhitiga ham ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Biroq bu natijalar qanday bo‘lishi yangi investorning rejalari, bitim shartlari va davlat tomonidan belgilanadigan talablarga bog‘liq bo‘ladi.

Endi qanday jarayonlar kutilmoqda?

Hozircha eng muhim yangilik — uchta davlatdan investorlar qiziqish bildirgani. Ammo kompaniyaning kelgusi egasi kim bo‘lishi, savdo qachon o‘tkazilishi va aktivning yakuniy qiymati qancha bo‘lishi hali ma’lum emas.

Xususiylashtirish jarayonida aktivni baholash, audit, investorlar uchun talablarni belgilash va ochiq xalqaro savdoni tashkil etish kabi bosqichlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Demak, hozirgi bosqichda «UzAuto Motors kimga sotiladi?» degan savol ochiq qolmoqda. AQSH, Janubiy Koreya va Xitoy kompaniyalarining qiziqishi esa bo‘lajak savdoga xalqaro e’tibor borligini ko‘rsatadi. Kompaniyaning taqdiriga oydinlik kiritadigan asosiy voqea — ochiq xalqaro savdo natijalari bo‘ladi.

UzAuto MotorsDavlat aktivlarini boshqarish agentligiSohibjon MurodovAlvarez & Marsal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mobiuz $351 mln evaziga sotildiMobiuz $351 mln evaziga sotildi4 iyun 12:50Damas avtomobilini 50 foizini to‘lab, qolganini 24 oyda foizsiz berish mumkinDamas avtomobilini 50 foizini to‘lab, qolganini 24 oyda foizsiz berish mumkin24 sentabr 10:29“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)30 sentabr 09:26UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydiUzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi6 oktabr 22:35UzAuto Motors tarixdagi eng qimmat Chevrolet modelini taqdim qildiUzAuto Motors tarixdagi eng qimmat Chevrolet modelini taqdim qildi7 iyul 19:17UzAuto Motors Cobalt uchun onlayn shartnomalarni ochishini maʼlum qildiUzAuto Motors Cobalt uchun onlayn shartnomalarni ochishini maʼlum qildi25 aprel 21:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin