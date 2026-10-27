IMAN Invest kompaniyasi faoliyatida jiddiy shubhalarmi yoki shaxsiy adovat?

·53·Jamiyat
IMAN Invest kompaniyasi faoliyatida jiddiy shubhalarmi yoki shaxsiy adovat?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Islom moliyasini muvofiqlashtirish kengashi (IFCB)
  • 2025–2026 yillar mobaynida qoidabuzarliklarga yo‘l qo‘yilgani sababli IMAN Invest platformasi bilan hamkorlikni bir tomonlama to‘xtatdi.
  • Kengash ekspertlari Mahmud Usmon va Husayn Rajabov kompaniyani g‘arar, foydani noto‘g‘ri taqsimlash hamda millionlab dollarlik moliyaviy kamomadlarda aybladi.

O‘zbekiston va mintaqaning taniqli islomiy fintex platformalaridan biri bo‘lgan IMAN Invest atrofida kutilmagan va jiddiy bahsli vaziyat yuzaga keldi. Islom moliyasini muvofiqlashtirish kengashi (IFCB) 2025–2026 yillar mobaynida platforma faoliyatida qator qo‘pol qoidabuzarliklar yuz berganini ta’kidlab, kompaniya bilan har qanday hamkorlikni to‘liq va bir tomonlama to‘xtatganini e’lon qildi.

O‘z navbatida, IMAN Invest ta’sischisi qo‘yilgan ayblovlarni keskin rad etib, buni shaxsiy manfaatlar va ulush talab qilinishi ortidan kelib chiqqan bosim sifatida baholadi. Mazkur holat millionlab dollarlik investorlar mablag‘lari aylanayotgan bozorda keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo‘ldi.

IFCB da’volari: G‘arar, foyda taqsimoti va millionlab dollarlik kamomad

Kengash vakillari — ekspertlar Mahmud Usmon va Husayn Rajabov tomonidan o‘tkazilgan ichki o‘rganishlar xulosasiga ko‘ra, kompaniyaga bir qancha og‘ir ayblovlar ilgari surildi:

  • Shariat mezonlarining buzilishi: Kengash fikricha, platformada investorlarning sarmoyalarini tasarruf etishda islomiy moliya tamoyillariga zid ravishda g‘arar (noaniqlik va xatar) holatlariga yo‘l qo‘yilgan;

  • Foydani noto‘g‘ri taqsimlash: Hisobotlarda daromad va foydani ishtirokchilar o‘rtasida taqsimlash mexanizmida jiddiy shar’iy xatoliklarga yo‘l qo‘yilgani iddao qilingan;

  • Moliyaviy tafovut shubhasi: Eng asosiy da’volardan biri sifatida hisob-kitoblarda millionlab dollarni tashkil etuvchi tushunarsiz moliyaviy tafovut va kamomad aniqlangani ta’kidlanmoqda.

IMAN rahbarining munosabati: «Bu — ulush berishdan bosh tortganimiz oqibati»

Kompaniya asoschisi va rahbari Rustam Rahmatov tarqatilgan bayonotlarni asossiz deb atadi va vaziyatning orqasida boshqa omillar turganini bildirdi:

  • Moliyaviy manfaatlar to‘qnashuvi: Rahmatovning ta’kidlashicha, kelishmovchiliklar ekspert Mahmud Usmonga to‘lanadigan xizmat haqi miqdori qisqartirilgani hamda unga kompaniyaning ta’sischilik aksiyalaridan ulush berish rad etilganidan so‘ng ataylab boshlangan;

  • Huquqiy baho: Kompaniya rahbariyati o‘z obro‘si va faoliyatiga putur yetkazuvchi bu kabi chiqishlarga qonuniy maydonda, sud orqali javob berishga to‘liq tayyorligini ma’lum qildi.

Qanday favqulodda choralar ko‘rildi?

Yuzaga kelgan ishonchsizlik va xavotirlarni bartaraf etish maqsadida platforma faoliyatida bir qator o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda:

  • Xalqaro shariat auditi: Kompaniyadagi barcha jarayonlarning haqiqiy shaffofligini aniqlash maqsadida xalqaro miqyosda tan olingan Usmani's mustaqil auditorlik kompaniyasi jalb etildi;

  • Yangi shariat kengashi: Avvalgi vakillar bilan hamkorlik to‘xtatilgani bois, hozirda platformaning yangi, mustaqil ichki shariat kengashi tuzilmoqda;

  • Yangi mahsulotlar muzlatildi: Yangi kengash shakllanib, audit o‘z xulosalarini taqdim etguniga qadar kompaniya tomonidan yangi moliyaviy mahsulotlarni ishga tushirish vaqtincha to‘xtatildi.

IMAN Invest va IFCB nizosining asosiy tafsilotlari

Yo‘nalish

IFCB bayonoti va da’volari

IMAN Invest rahbariyatining pozitsiyasi

Hamkorlik maqomi

Hamkorlik to‘liq va bir tomonlama to‘xtatilgan

Nizo sud orqali ko‘rib chiqiladigan huquqiy bosqichda

Asosiy ayblovlar

G‘arar (noaniqlik), foydani noto‘g‘ri bo‘lish, yirik moliyaviy tafovut

Ayblovlar rad etiladi; sabab — xizmat haqi qisqargani va aksiya berilmagani

Shaffoflikni tekshirish

Tekshiruv xulosasi Kengash tomonidan e’lon qilingan

Mustaqil xalqaro Usmani's shariat auditi tayinlangan

Joriy faoliyat

Platforma qoidabuzarliklarda ayblanmoqda

Yangi mahsulotlar vaqtincha to‘xtatilgan, yangi shariat kengashi tuzilmoqda

Tomonlar o‘rtasidagi bahs va mustaqil audit xulosalari mintaqada tez rivojlanayotgan islomiy fintex tarmog‘ining huquqiy va shar’iy nazorati uchun muhim sinovga aylanmoqda.

IMAN InvestIFCBRustam RahmatovIslom moliyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bank asoschisi xalqaro qidiruvda!»: Mo‘minjon Yo‘ldashevga ochilgan jinoyat ishi«Bank asoschisi xalqaro qidiruvda!»: Mo‘minjon Yo‘ldashevga ochilgan jinoyat ishi20 sentabr 17:55Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?Bugun 08:19Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga xushxabar: 15 foiz ustama olish uchun nima qilish kerak?Kecha 23:18Prezident propiska sabab uy ololmagani, bu tizimni birinchi bo‘lib bekor qilganini aytdiPrezident propiska sabab uy ololmagani, bu tizimni birinchi bo‘lib bekor qilganini aytdiKecha 21:58Namanganda 104 yoshni qarshi olgan Ahmadjon ota 130 dan ziyod avlodlari ardog‘ida (video)Namanganda 104 yoshni qarshi olgan Ahmadjon ota 130 dan ziyod avlodlari ardog‘ida (video)Kecha 21:31Rossiyaga ishlash uchun kirgan o‘zbekistonliklar soni ma’lum bo‘ldiRossiyaga ishlash uchun kirgan o‘zbekistonliklar soni ma’lum bo‘ldiKecha 20:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi