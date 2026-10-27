IMAN Invest kompaniyasi faoliyatida jiddiy shubhalarmi yoki shaxsiy adovat?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Islom moliyasini muvofiqlashtirish kengashi (IFCB)
- 2025–2026 yillar mobaynida qoidabuzarliklarga yo‘l qo‘yilgani sababli IMAN Invest platformasi bilan hamkorlikni bir tomonlama to‘xtatdi.
- Kengash ekspertlari Mahmud Usmon va Husayn Rajabov kompaniyani g‘arar, foydani noto‘g‘ri taqsimlash hamda millionlab dollarlik moliyaviy kamomadlarda aybladi.
O‘zbekiston va mintaqaning taniqli islomiy fintex platformalaridan biri bo‘lgan IMAN Invest atrofida kutilmagan va jiddiy bahsli vaziyat yuzaga keldi. Islom moliyasini muvofiqlashtirish kengashi (IFCB) 2025–2026 yillar mobaynida platforma faoliyatida qator qo‘pol qoidabuzarliklar yuz berganini ta’kidlab, kompaniya bilan har qanday hamkorlikni to‘liq va bir tomonlama to‘xtatganini e’lon qildi.
O‘z navbatida, IMAN Invest ta’sischisi qo‘yilgan ayblovlarni keskin rad etib, buni shaxsiy manfaatlar va ulush talab qilinishi ortidan kelib chiqqan bosim sifatida baholadi. Mazkur holat millionlab dollarlik investorlar mablag‘lari aylanayotgan bozorda keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo‘ldi.
IFCB da’volari: G‘arar, foyda taqsimoti va millionlab dollarlik kamomad
Kengash vakillari — ekspertlar Mahmud Usmon va Husayn Rajabov tomonidan o‘tkazilgan ichki o‘rganishlar xulosasiga ko‘ra, kompaniyaga bir qancha og‘ir ayblovlar ilgari surildi:
Shariat mezonlarining buzilishi: Kengash fikricha, platformada investorlarning sarmoyalarini tasarruf etishda islomiy moliya tamoyillariga zid ravishda g‘arar (noaniqlik va xatar) holatlariga yo‘l qo‘yilgan;
Foydani noto‘g‘ri taqsimlash: Hisobotlarda daromad va foydani ishtirokchilar o‘rtasida taqsimlash mexanizmida jiddiy shar’iy xatoliklarga yo‘l qo‘yilgani iddao qilingan;
Moliyaviy tafovut shubhasi: Eng asosiy da’volardan biri sifatida hisob-kitoblarda millionlab dollarni tashkil etuvchi tushunarsiz moliyaviy tafovut va kamomad aniqlangani ta’kidlanmoqda.
IMAN rahbarining munosabati: «Bu — ulush berishdan bosh tortganimiz oqibati»
Kompaniya asoschisi va rahbari Rustam Rahmatov tarqatilgan bayonotlarni asossiz deb atadi va vaziyatning orqasida boshqa omillar turganini bildirdi:
Moliyaviy manfaatlar to‘qnashuvi: Rahmatovning ta’kidlashicha, kelishmovchiliklar ekspert Mahmud Usmonga to‘lanadigan xizmat haqi miqdori qisqartirilgani hamda unga kompaniyaning ta’sischilik aksiyalaridan ulush berish rad etilganidan so‘ng ataylab boshlangan;
Huquqiy baho: Kompaniya rahbariyati o‘z obro‘si va faoliyatiga putur yetkazuvchi bu kabi chiqishlarga qonuniy maydonda, sud orqali javob berishga to‘liq tayyorligini ma’lum qildi.
Qanday favqulodda choralar ko‘rildi?
Yuzaga kelgan ishonchsizlik va xavotirlarni bartaraf etish maqsadida platforma faoliyatida bir qator o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda:
Xalqaro shariat auditi: Kompaniyadagi barcha jarayonlarning haqiqiy shaffofligini aniqlash maqsadida xalqaro miqyosda tan olingan Usmani's mustaqil auditorlik kompaniyasi jalb etildi;
Yangi shariat kengashi: Avvalgi vakillar bilan hamkorlik to‘xtatilgani bois, hozirda platformaning yangi, mustaqil ichki shariat kengashi tuzilmoqda;
Yangi mahsulotlar muzlatildi: Yangi kengash shakllanib, audit o‘z xulosalarini taqdim etguniga qadar kompaniya tomonidan yangi moliyaviy mahsulotlarni ishga tushirish vaqtincha to‘xtatildi.
IMAN Invest va IFCB nizosining asosiy tafsilotlari
Yo‘nalish
IFCB bayonoti va da’volari
IMAN Invest rahbariyatining pozitsiyasi
Hamkorlik maqomi
Hamkorlik to‘liq va bir tomonlama to‘xtatilgan
Nizo sud orqali ko‘rib chiqiladigan huquqiy bosqichda
Asosiy ayblovlar
G‘arar (noaniqlik), foydani noto‘g‘ri bo‘lish, yirik moliyaviy tafovut
Ayblovlar rad etiladi; sabab — xizmat haqi qisqargani va aksiya berilmagani
Shaffoflikni tekshirish
Tekshiruv xulosasi Kengash tomonidan e’lon qilingan
Mustaqil xalqaro Usmani's shariat auditi tayinlangan
Joriy faoliyat
Platforma qoidabuzarliklarda ayblanmoqda
Yangi mahsulotlar vaqtincha to‘xtatilgan, yangi shariat kengashi tuzilmoqda
Tomonlar o‘rtasidagi bahs va mustaqil audit xulosalari mintaqada tez rivojlanayotgan islomiy fintex tarmog‘ining huquqiy va shar’iy nazorati uchun muhim sinovga aylanmoqda.
Izohlar 0
…