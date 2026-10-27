Xersonda o‘t ochish to‘xtatildi: Oleshki qamalidagi 2 ming aholi qanday evakuatsiya qilinadi?

·101·Dunyo
Xersonda o‘t ochish to‘xtatildi: Oleshki qamalidagi 2 ming aholi qanday evakuatsiya qilinadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya nazoratidagi Oleshki shahrida 2026 yil 27 oktyabrdan boshlab qamal sharoitida qolgan 2 mingga yaqin tinch aholini evakuatsiya qilish uchun vaqtincha o‘t ochishni to‘xtatish rejimi joriy etildi.
  • AQSH ma’muriyati va Melaniya Tramp vositachiligida erishilgan ushbu kelishuvga ko‘ra, 29 oktyabrdan gumanitar missiya boshlanib, aholiga Ukraina yoki Rossiya hududlariga o‘tish imkoniyati yaratiladi.

Rossiya qo‘shinlari nazorati ostida qolayotgan Xerson viloyatining Oleshki shahri atrofida 2026 yil 27 oktyabrdan boshlab vaqtincha o‘t ochishni to‘xtatish rejimi kuchga kirdi. Ukraina Qurolli kuchlari Bosh shtabi hamda Rossiya Mudofaa vazirligi tomonidan rasman tasdiqlangan mazkur kelishuv og‘ir qamal sharoitida qolgan tinch aholiga shoshilinch gumanitar yordam yetkazish va ularni xavfsiz evakuatsiya qilishga tayyorgarlik ko‘rishni nazarda tutadi.

O‘t ochish Kiyev vaqti bilan soat 03:00, Moskva vaqti bilan esa 04:00 dan e’tiboran to‘xtatildi.

AQSH taklifi va Melaniya Tramp vositachiligi

Ushbu noyob insonparvarlik kelishuviga erishishda rasmiy Vashington va AQSHning birinchi xonimi muhim rol o‘ynadi:

  • Sanalarni belgilash: Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy o‘t ochishni to‘xtatish (27 oktyabr) va gumanitar missiyani boshlash (29 oktyabr) muddatlarini AQSH tomoni taklif qilganini ma’lum qildi;

  • Melaniya Trampning diplomatik ko‘magi: Sulhga erishish va jarayonlarni muvofiqlashtirishda AQSHning birinchi xonimi Melaniya Tramp va uning jamoasi faol vositachilik qildi, bu haqda Oq uy ham maxsus bayonot berdi;

  • Vazifalar taqsimoti: Sulh qoidalariga ko‘ra, Rossiya tomoni belgilangan yo‘nalishlarni minalardan tozalashi, Ukraina esa shahar aholisini xavfsiz qabul qilib olish choralarini ko‘rishi belgilangan.

Uyma-uy o‘rganish va evakuatsiya mexanizmi

Og‘ir sharoitdagi aholi uchun yordam ko‘rsatish va ko‘chirish jarayoni quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

  • Birgalikdagi fuqarolik guruhlari: Melaniya Trampning ma’lum qilishicha, Ukraina va Rossiyaning fuqarolik vakillari Oleshkidagi xonadonlarga birgalikda kirib, aholining real ehtiyojlarini aniqlaydi;

  • Tanlov erkinligi: Shaharni tark etishni xohlovchilarga o‘z xohishlariga ko‘ra Ukraina nazoratidagi hududlarga yoki Rossiya tomon yo‘l olish imkoniyati hamda transport ko‘magi yaratib beriladi;

  • Xalqaro monitoring: Jarayonlarning shaffof kechishi va qayd etilishini ta’minlash maqsadida guruhlarga AQSH mustaqil media tashkilotlari vakillari hamrohlik qiladi.

Falokatlar markazidagi 2 ming aholi fojiasi

Dniproning chap sohilida, ozod qilingan Xerson shahridan atigi 9 kilometr narida joylashgan Oleshki uzoq vaqtdan beri qamal va tabiiy ofatlar girdobida qolib kelmoqda:

  • Aholi soni keskin kamaygan: Urushga qadar 24 ming aholi istiqomat qilgan shaharda bugungi kunda taxminan 1700–2000 kishi, jumladan, bir necha o‘n nafar yosh bola og‘ir sharoitda kun kechirmoqda;

  • Suv toshqini va infratuzilma halokati: 2023 yil iyunida Kaxovka GESining portlatilishi natijasida Oleshki deyarli butunlay suv ostida qolgan, bu esa ichimlik suvi, elektr va uy-joy ta’minotini izdan chiqargan;

  • Dronlar orqali ta’minot va mina to‘siqlari: Shahar atrofi to‘liq minalashtirilgani bois tinch aholi chiqib keta olmagan, Ukraina tomoni esa so‘nggi oylarda dori va oziq-ovqatni og‘ir dronlar vositasida tashlab kelayotgan edi.

Oleshki gumanitar operatsiyasi raqamlarda

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Hudud

Oleshki shahri (Xerson viloyati, Dniproning chap sohili)

O‘t ochishni to‘xtatish sanasi

2026 yil 27 oktyabr (soat 03:00/04:00 dan)

Gumanitar missiya boshlanishi

2026 yil 29 oktyabr

Asosiy vositachi

AQSH ma’muriyati va Melaniya Tramp jamoasi

Qamaldagi aholi soni

1 700 – 2 000 nafar atrofida (bolalar ham bor)

Xerson shahrigacha masofa

9 kilometr (hudud to‘liq minalashtirilgan)

Monitoring

Mustaqil Amerika OAV xodimlari nazoratida

OleshkiXerson viloyatiMelaniya Trampgumanitar operatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kaliforniyada yong‘inlar kuchaydi: 150 mingdan ortiq abonent elektrsiz qoldi (video)Kaliforniyada yong‘inlar kuchaydi: 150 mingdan ortiq abonent elektrsiz qoldi (video)16 oktabr 22:54“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdi“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdi27 sentabr 11:09Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!10 sentabr 08:32Ukrainaga navbatdagi yopirilma zarbalar: Odessada odamlar halok bo‘ldiUkrainaga navbatdagi yopirilma zarbalar: Odessada odamlar halok bo‘ldi21 iyul 13:52Ozon'dan favqulodda qaror: Marketpleys inqirozli vaziyatdan qanday chiqmoqda?Ozon'dan favqulodda qaror: Marketpleys inqirozli vaziyatdan qanday chiqmoqda?25 avgust 17:57«Delfin» tayfuni Xitoyga urildi: 1 mlndan ortiq odam evakuatsiya qilindi«Delfin» tayfuni Xitoyga urildi: 1 mlndan ortiq odam evakuatsiya qilindi10 avgust 08:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda