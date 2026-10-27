Prezident 22 yoshli rejissyorni «Kelajak bunyodkori» medali bilan taqdirlashini aytdi (video)

·65·Madaniyat
Prezident 22 yoshli rejissyorni «Kelajak bunyodkori» medali bilan taqdirlashini aytdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev kinoijodkorlar bilan uchrashuvda yosh rejissyor Munisa Magametibragimovani «Kelajak bunyodkori» medali bilan taqdirlashini ma'lum qildi.
  • VGIK institutiga maksimal 300 ball bilan grant asosida kirgan Munisa Magametibragimova uchrashuv davomida kino sohasidagi gender stereotiplari va ayol rejissyorlar uchun subsidiya ajratish taklifi haqida so'z yuritdi.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning kinoijodkorlar bilan uchrashuvida yosh rejissyor Munisa Magametibragimova ham so‘zga chiqdi. U «Kelajak bunyodkori» medali bilan taqdirlanishini davlat rahbarining o‘zi ma’lum qildi.

Munisa Magametibragimova VGIK — Butunrossiya davlat kinematografiya institutiga 300 balldan 300 ball to‘plab, davlat granti asosida o‘qishga kirgan. Uning qisqa metrajli filmlari xalqaro maydonda ham e’tirof etilgan. Hozirda u tahsil olish bilan birga Bolalar kontentini rivojlantirish markazida faoliyat yuritadi.

Uchrashuvda yosh rejissyor kino sohasidagi gender stereotiplari haqida gapirdi. Uning ta’kidlashicha, o‘qishga hujjat topshirganida rejissyorlik ayollar uchun emas, erkaklar kasbi ekani haqida ko‘p bor eshitgan.

«Siz bu stereotiplarni sindirdingiz, hurmatli Prezident. Bugun biz, yoshlar, jumladan qizlar ham o‘z yurtimizda ta’lim olib, munosib hayot qurishimiz mumkin», — dedi u.

Munisa, shuningdek, ayol rejissyorlar nomidan ular ishlab chiqaradigan kino loyihalari uchun subsidiya ajratishda alohida kvota belgilash taklifini bildirdi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakat taraqqiyotida ilm-fan va ta’limning, xususan, qizlar ta’limining ahamiyatini ta’kidladi:

«Agar iqtisodiyot bilan bir qatorda ilm-fan va bilimni ham rivojlantirmasak, orqada qolamiz. Bugun oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotganlarning qariyb 60 foizini qizlar tashkil etadi. Dissertatsiya himoya qilganlarning esa 75 foizi — ayollar va qizlar.

Men bu haqda birinchi kundanoq aytib kelaman: bir oilada ilmli qiz bo‘lsa, o‘sha oiladagi muhit o‘zgaradi. U tarbiyalagan farzandlar esa butun millatning o‘zgarishiga hissa qo‘shadi.

Agar rozi bo‘lsangiz, bugun ishxonaga borib, Munisa qizimni “Kelajak bunyodkori” medali bilan taqdirlash to‘g‘risidagi hujjatga imzo qo‘yaman».

Davlat rahbari yosh rejissyorning tashabbuslarini e’tirof etib, uni «Kelajak bunyodkori» medali bilan taqdirlash to‘g‘risidagi hujjatni imzolashini aytdi.

Shavkat MirziyoyevMunisa MagametibragimovaKelajak bunyodkoriVGIK
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Ivan Vasilyevich kasbini o‘zgartiradi" filmidagi Nina Maslova bugun qanday yashamoqda?"Ivan Vasilyevich kasbini o‘zgartiradi" filmidagi Nina Maslova bugun qanday yashamoqda?10 avgust 05:23Ergashev Shoxruxbek “Kelajak bunyodkori” medali bilan taqdirlandiErgashev Shoxruxbek “Kelajak bunyodkori” medali bilan taqdirlandi29 may 22:47Kannda g‘olib bo‘lgan yosh kinoijodkorlar Prezident tomonidan mukofotlandiKannda g‘olib bo‘lgan yosh kinoijodkorlar Prezident tomonidan mukofotlandi20 may 11:33Prezident: «Kerak bo‘lsa, Gollivudga olib borib o‘qitib kelishga ham tayyorman» (video)Prezident: «Kerak bo‘lsa, Gollivudga olib borib o‘qitib kelishga ham tayyorman» (video)Bugun 12:04Shoxjahon Jo‘rayev muxlisasiga sahnada qo‘shiq kuylashga imkon berdi (video)Shoxjahon Jo‘rayev muxlisasiga sahnada qo‘shiq kuylashga imkon berdi (video)Kecha 22:42Shavkat Mirziyoyev “Husayn” tarixiy filmining suratga olish jarayonini ko‘zdan kechirdiShavkat Mirziyoyev “Husayn” tarixiy filmining suratga olish jarayonini ko‘zdan kechirdiKecha 22:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari