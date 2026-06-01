Rossiyada pedofil 5 yoshli qizchani zo‘rlamoqchi bo‘lganda, bolalar qutqarib qoldi

·566·Dunyo
Rossiyada pedofil 5 yoshli qizchani zo‘rlamoqchi bo‘lganda, bolalar qutqarib qoldi

Rossiyaning Tyumen shahrida 5 yoshli qizga nisbatan jinsiy tajovuz qilishga uringanlikda ayblanayotgan 44 yoshli erkak sudda aybini to‘liq tan oldi hamda qilgan ishidan pushaymon ekanini ma’lum qildi. Bu haqda viloyat sud tizimining yagona matbuot xizmati xabar tarqatdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 28 may kuni mazkur shaxs qizaloqqa nisbatan kuch ishlatib, uni ko‘p qavatli uyning kirish qismiga olib kirgan va jinsiy xarakterdagi zo‘ravonlik harakatlarini amalga oshirishga uringan.

Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Sud qarori bilan gumonlanuvchiga nisbatan ikki oy muddatga qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llanildi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kuzatuv kameralari yozuvlarida erkak qizchani ko‘targan holda kirish yo‘lagi tomon olib ketayotgani, qizaloq esa yordam so‘rab qarshilik ko‘rsatayotgani aks etgan.

Qayd etilishicha, erkakning jinoiy maqsadi amalga oshishiga ikki nafar o‘smirning hushyorligi to‘sqinlik qilgan. Ular voqeaga guvoh bo‘lib, yaqin atrofdagi ayolning diqqatini jalb qilgan. Ayol esa zudlik bilan kirish yo‘lagiga kirib, qizchani erkak qo‘lidan qutqarib qolgan.

Qizaloqni saqlab qolgan ayolning so‘zlariga ko‘ra, u tasodifan qo‘shni hovliga kirib qolgan va shu payt bolalarning baqirayotgan ovozini eshitgan. Ma’lum bo‘lishicha, o‘smirlar qo‘lida qizaloqni olib ketayotgan erkakni to‘xtatishga harakat qilayotgan bo‘lgan.

Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Sen aqldan ozgansan”. Tramp Netanyaxuni keskin haqoratladiBugun, 14:23AQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindiBugun, 14:13AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi