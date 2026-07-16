Rossiya va Ukraina yana harbiylar jasadlarini almashdi
Bugun, 16 iyul kuni Rossiya va Ukraina o‘rtasida urushda halok bo‘lgan harbiylarning jasadlarini navbatdagi almashish jarayoni amalga oshirildi. Bu haqda The Moscow Times nashri xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, Rossiya Ukrainaga 501 nafar halok bo‘lgan harbiyning jasadini topshirgan. O‘z navbatida, Ukraina Rossiyaga 31 nafar harbiyning jasadini qaytargan. Jasadlar almashinuvi Belarus bilan chegaraga yaqin hududda tashkil etilgan.
Hozircha Ukraina rasmiylari ushbu almashinuv yuzasidan rasmiy bayonot bermagan. Shu bilan birga, Rossiya tomoni bu jarayon 2026 yil boshidan buyon amalga oshirilgan 13-gumanitar almashinuv ekanini ma’lum qilgan.
Eslatib o‘tamiz, 2022 yilda Rossiyaning Ukrainaga keng ko‘lamli harbiy amaliyot boshlaganidan buyon halok bo‘lgan harbiylarning jasadlarini qaytarish hamda harbiy asirlarni almashish ikki davlat o‘rtasida saqlanib qolgan kam sonli gumanitar hamkorlik yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday almashinuvlar urush davom etayotganiga qaramay, halok bo‘lganlarning jasadlarini yaqinlariga topshirish va insonparvarlik tamoyillariga rioya etish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyat kasb etmoqda.
…