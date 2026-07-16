Rossiya va Ukraina yana harbiylar jasadlarini almashdi

·0·Dunyo
Rossiya va Ukraina yana harbiylar jasadlarini almashdi

Bugun, 16 iyul kuni Rossiya va Ukraina o‘rtasida urushda halok bo‘lgan harbiylarning jasadlarini navbatdagi almashish jarayoni amalga oshirildi. Bu haqda The Moscow Times nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Rossiya Ukrainaga 501 nafar halok bo‘lgan harbiyning jasadini topshirgan. O‘z navbatida, Ukraina Rossiyaga 31 nafar harbiyning jasadini qaytargan. Jasadlar almashinuvi Belarus bilan chegaraga yaqin hududda tashkil etilgan.

Hozircha Ukraina rasmiylari ushbu almashinuv yuzasidan rasmiy bayonot bermagan. Shu bilan birga, Rossiya tomoni bu jarayon 2026 yil boshidan buyon amalga oshirilgan 13-gumanitar almashinuv ekanini ma’lum qilgan.

Eslatib o‘tamiz, 2022 yilda Rossiyaning Ukrainaga keng ko‘lamli harbiy amaliyot boshlaganidan buyon halok bo‘lgan harbiylarning jasadlarini qaytarish hamda harbiy asirlarni almashish ikki davlat o‘rtasida saqlanib qolgan kam sonli gumanitar hamkorlik yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday almashinuvlar urush davom etayotganiga qaramay, halok bo‘lganlarning jasadlarini yaqinlariga topshirish va insonparvarlik tamoyillariga rioya etish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukrainada yangi bosh vazir: Koretskiyni 289 deputat qo‘lladiUkrainada yangi bosh vazir: Koretskiyni 289 deputat qo‘lladiBugun, 21:55Grin-karta olishga $100 minglik to‘siq: Tramp yangi moliyaviy talab joriy etmoqchiGrin-karta olishga $100 minglik to‘siq: Tramp yangi moliyaviy talab joriy etmoqchiBugun, 21:49Qirg‘izistonda kutilmagan siyosiy bayonot: Qamchibek Tashiyev poygadan chiqdiQirg‘izistonda kutilmagan siyosiy bayonot: Qamchibek Tashiyev poygadan chiqdiBugun, 21:41Messi cho‘miltirgan chaqaloq endi unga qarshi maydonga tushadiMessi cho‘miltirgan chaqaloq endi unga qarshi maydonga tushadiBugun, 21:29Jazoirdagi bolalar uyi yong‘inida 11 kishi halok bo‘ldiJazoirdagi bolalar uyi yong‘inida 11 kishi halok bo‘ldiBugun, 20:41Belarusda o‘zbeklar uchun «yashil yo‘lak»: 5 ming ishchiga uy-joy, maktab va bog‘chalar va’da qilindiBelarusda o‘zbeklar uchun «yashil yo‘lak»: 5 ming ishchiga uy-joy, maktab va bog‘chalar va’da qilindiBugun, 20:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi