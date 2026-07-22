Avgust oyida kutilayotgan ob-havo syurprizlari: Harorat keskin tushadimi?
Avgust oyi iqlimiy me’yorlardan chetlashishlar, haroratning keskin o‘zgarishi, jala, momaqaldiroq va kuchli shamollar bilan esda qolishi mumkin. Sinoptiklar ushbu oy uchun dastlabki va umumiy prognozlarni e’lon qildi.
Zamin.uz kutilayotgan ob-havo manzarasi va mutaxassislarning ogohlantirishlari haqidagi tafsilotlarni taqdim etadi.
Issiq kunlardan salqinlik sari: Oy davomidagi harorat dinamikasi
Moskva meteorologiya byurosi bosh mutaxassisi Tatyana Pozdnyakovaning so‘zlariga ko‘ra, avgust oyida o‘rtacha oylik harorat iqlimiy me’yordan taxminan 1 daraja yuqori bo‘lishi kutilmoqda. Biroq oy davomida havo bosqichma-bosqich salqinlashib boradi:
Birinchi o‘n kunlik: Oyning eng iliq davri. Kechalari +13...+18 daraja, kunduz kunlari esa +20...+25 daraja issiq bo‘ladi.
Ikkinchi o‘n kunlik: Havo sezilarli darajada salqinlashadi. Kechalari +11...+16 daraja, kunduzi esa termometr ko‘rsatkichlari +17...+22 darajadan yuqoriga ko‘tarilmaydi.
Uchinchi o‘n kunlik (Oy oxiri): Harorat pasayishda davom etadi. Kechalari +8...+13 daraja, kunduzi esa +15...+20 daraja iliq atrofida bo‘ladi.
Keskin o‘zgarishlar va tabiat injiqliklari
«Gismeteo» portalining yetakchi meteorologi Leonid Starkovning ta’kidlashicha, avgust oyida sutka davomida haroratning birdaniga bir necha darajaga tushib ketishi kabi keskin o‘zgarishlar ehtimoldan xoli emas.
Poytaxt (Moskva) mintaqasida vaziyat yanada murakkablashishi kutilmoqda:
Xavfli hodisalar: Jala, momaqaldiroq va kuchli shamol esishi xavfi yuqori.
Prognoz noaniqligi: Atmosfera jarayonlarining murakkabligi sababli, bunday anomal hodisalarning qanchalik kuchli yoki vayronkor bo‘lishini bir oy oldindan aniq bashorat qilish deyarli imkonsiz.
Nega uzoq muddatli bashoratlarga 100% ishonib bo‘lmaydi?
Mutaxassislarning tushuntirishicha, kutilayotgan keskin o‘zgarishlar va momaqaldiroq faolligini faqat hodisa boshlanishidan 3–5 kun oldin aniq baholash mumkin.
Tatyana Pozdnyakova: «Aynan shu 3-5 kunlik davrda ob-havo xususiyatini belgilovchi asosiy meteorologik jarayonlar, masalan, momaqaldiroq darakchisi bo‘lgan kuchli to‘p-to‘p bulutlarning shakllanishi aniq ko‘zga tashlanadi».
Shu sababli, sinoptiklar umumiy tendensiyalarni belgilab bersa-da, kundalik rejalarni tuzishda voqealar rivojiga yaqin kunlarda e’lon qilinadigan kunlik ob-havo ma’lumotlariga tayanish tavsiya etiladi.
Avgust oyidagi harorat prognozi
Avgust davri
Kechasi
Kunduzi
I o‘n kunlik (Oy boshi)
+13°C ... +18°C
+20°C ... +25°C
II o‘n kunlik (Oy o‘rtasi)
+11°C ... +16°C
+17°C ... +22°C
III o‘n kunlik (Oy oxiri)
+8°C ... +13°C
+15°C ... +20°C
…