Jahon chempionatidan keyingi boʻshliq: Futbol muxlislarini oldinda nimalar kutmoqda?

·60·Sport
Jahon chempionatidan keyingi boʻshliq: Futbol muxlislarini oldinda nimalar kutmoqda?

2026-yilgi Jahon chempionati yakuniga yetishi bilan millionlab futbol ishqibozlari qalbida oʻziga xos boʻshliq paydo boʻldi. Bir oy davom etgan shiddatli bahslar, kutilmagan natijalar va hayajonli lahzalardan soʻng, muxlislar orasida "post-Jahon chempionati depressiyasi" deb ataluvchi holat kuzatilmoqda. Bu klinik tashxis emas, balki yirik turnirdan keyingi odatiy sogʻinch hisidir. Biroq, futbol olami toʻxtab qolgani yoʻq va yaqin haftalarda bizni qiziqarli voqealar kutmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yevropaning kuchli chempionatlari startiga qadar hali bir oycha vaqt bor boʻlsa-da, futbolsiz qolishga hojat yoʻq. Goal.com nashri maʼlumotlariga koʻra, muxlislar eʼtiborini tortadigan ilk yirik ligalar avgust oyining oʻrtalarida oʻz eshiklarini ochadi. Xususan, Ispaniya La Ligasi 15-avgustdan start olsa, Saudiya Arabistoni Roshn ligasi undan ham avvalroq, yaʼni 13-avgust kuni yangi mavsumni boshlaydi.

Klublar oʻrtasidagi oʻrtoqlik va nufuzli turnirlar

Yangi mavsumga tayyorgarlik doirasida koʻplab grand jamoalar oʻzaro oʻrtoqlik uchrashuvlarini oʻtkazishmoqda. Bu oʻyinlar nafaqat jismoniy holatni tiklash, balki yangi transferlarni sinovdan oʻtkazish uchun ham qulay imkoniyatdir. Ayniqsa, Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Arsenal jamoasi anʼanaviy tarzda oʻtkazib keladigan Emirates Cup turniri bu yil oʻzgacha ahamiyat kasb etadi.

9-avgust kuni Londonning Arsenal klubi Germaniyaning Borussiya Dortmund jamoasini oʻz maydonida qabul qiladi. Ushbu bahs Toshkent vaqti bilan kechki soatlarga toʻgʻri keladi va yangi mavsum oldidan jamoalarning qay darajada tayyor ekanligini koʻrsatib beradi. Lionel Messi va Muhammad Salah kabi yulduzlarning muxlislari uchun ham bu davr zerikarli kechmaydi, chunki ularning klublari turli xalqaro turnirlarda ishtirok etishni davom ettirmoqda.

Shuningdek, avgust oyi boshida Chempionlar ligasi va Yevropa ligasining saralash bosqichlari ham davom etadi. Garchi bu bosqichda grand jamoalar hali maydonga tushmasa-da, Yevropa futboli muhitini his qilishni istaganlar uchun bu ayni muddao. Kichikroq klublarning guruh bosqichiga chiqish yoʻlidagi kurashi har doim murosasiz kechishi bilan ajralib turadi.

Xulosa qilib aytganda, futbol muxlislari uchun tanaffus uzoq davom etmaydi. Quyidagi sanalarni eslab qolish tavsiya etiladi:

  • 9-avgust: Emirates Cup doirasida Arsenal va Borussiya Dortmund bahsi;
  • 13-avgust: Saudiya Arabistoni chempionati starti;
  • 15-avgust: Ispaniya La Ligasi yangi mavsumining ochilishi.

Ushbu musobaqalar orqali muxlislar Jahon chempionatidan keyingi sogʻinchini bosishlari va sevimli yulduzlarining yangi gʻalabalari guvohiga aylanishlari mumkin. Futbol mavsumi oʻzining eng qizgʻin pallasiga kirish arafasida turibdi.

FutbolJahon ChempionatiArsenalLionel MessiMuhammad Salah
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...