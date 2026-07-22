Jahon chempionatidan keyingi boʻshliq: Futbol muxlislarini oldinda nimalar kutmoqda?
2026-yilgi Jahon chempionati yakuniga yetishi bilan millionlab futbol ishqibozlari qalbida oʻziga xos boʻshliq paydo boʻldi. Bir oy davom etgan shiddatli bahslar, kutilmagan natijalar va hayajonli lahzalardan soʻng, muxlislar orasida "post-Jahon chempionati depressiyasi" deb ataluvchi holat kuzatilmoqda. Bu klinik tashxis emas, balki yirik turnirdan keyingi odatiy sogʻinch hisidir. Biroq, futbol olami toʻxtab qolgani yoʻq va yaqin haftalarda bizni qiziqarli voqealar kutmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yevropaning kuchli chempionatlari startiga qadar hali bir oycha vaqt bor boʻlsa-da, futbolsiz qolishga hojat yoʻq. Goal.com nashri maʼlumotlariga koʻra, muxlislar eʼtiborini tortadigan ilk yirik ligalar avgust oyining oʻrtalarida oʻz eshiklarini ochadi. Xususan, Ispaniya La Ligasi 15-avgustdan start olsa, Saudiya Arabistoni Roshn ligasi undan ham avvalroq, yaʼni 13-avgust kuni yangi mavsumni boshlaydi.
Klublar oʻrtasidagi oʻrtoqlik va nufuzli turnirlarYangi mavsumga tayyorgarlik doirasida koʻplab grand jamoalar oʻzaro oʻrtoqlik uchrashuvlarini oʻtkazishmoqda. Bu oʻyinlar nafaqat jismoniy holatni tiklash, balki yangi transferlarni sinovdan oʻtkazish uchun ham qulay imkoniyatdir. Ayniqsa, Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Arsenal jamoasi anʼanaviy tarzda oʻtkazib keladigan Emirates Cup turniri bu yil oʻzgacha ahamiyat kasb etadi.
9-avgust kuni Londonning Arsenal klubi Germaniyaning Borussiya Dortmund jamoasini oʻz maydonida qabul qiladi. Ushbu bahs Toshkent vaqti bilan kechki soatlarga toʻgʻri keladi va yangi mavsum oldidan jamoalarning qay darajada tayyor ekanligini koʻrsatib beradi. Lionel Messi va Muhammad Salah kabi yulduzlarning muxlislari uchun ham bu davr zerikarli kechmaydi, chunki ularning klublari turli xalqaro turnirlarda ishtirok etishni davom ettirmoqda.
Shuningdek, avgust oyi boshida Chempionlar ligasi va Yevropa ligasining saralash bosqichlari ham davom etadi. Garchi bu bosqichda grand jamoalar hali maydonga tushmasa-da, Yevropa futboli muhitini his qilishni istaganlar uchun bu ayni muddao. Kichikroq klublarning guruh bosqichiga chiqish yoʻlidagi kurashi har doim murosasiz kechishi bilan ajralib turadi.
Xulosa qilib aytganda, futbol muxlislari uchun tanaffus uzoq davom etmaydi. Quyidagi sanalarni eslab qolish tavsiya etiladi:
- 9-avgust: Emirates Cup doirasida Arsenal va Borussiya Dortmund bahsi;
- 13-avgust: Saudiya Arabistoni chempionati starti;
- 15-avgust: Ispaniya La Ligasi yangi mavsumining ochilishi.
Ushbu musobaqalar orqali muxlislar Jahon chempionatidan keyingi sogʻinchini bosishlari va sevimli yulduzlarining yangi gʻalabalari guvohiga aylanishlari mumkin. Futbol mavsumi oʻzining eng qizgʻin pallasiga kirish arafasida turibdi.
…