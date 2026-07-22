Kiberxavfsizlikda yangi davr: Glow startapi 1,2 milliard dollar qiymat bilan bozorga chiqdi

·42·Texno
Kiberxavfsizlikda yangi davr: Glow startapi 1,2 milliard dollar qiymat bilan bozorga chiqdi

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi kiberxavfsizlik sohasida yangi tahdidlarni yuzaga keltirmoqda. Shu fonda Meta va Snowflake kompaniyalarining sobiq rahbarlari tomonidan asos solingan Glow startapi oʻz faoliyatini ommaga eʼlon qildi. Kompaniya hali daromad koʻrsatkichlarini ochiqlamasdanoq, investorlar tomonidan 1,2 milliard dollarga baholanib, kiberxavfsizlik olamidagi yangi “yunorn”ga (qiymati 1 milliard dollardan oshgan startap) aylandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Palo-Alto shahrida joylashgan mazkur startap A seriyasidagi investitsiya raundida 180 million dollar mablagʻ jalb etishga muvaffaq boʻldi. Moliyalashtirish jarayonida Sequoia Capital, Cyberstarts, Greenoaks va Redpoint Ventures kabi nufuzli venchur jamgʻarmalari ishtirok etgan. ixbt.com ma’lumotiga ko’ra, ushbu sarmoya korxonalarning xodimlar foydalanadigan qurilmalarini (endpoint) himoya qilish tizimini tubdan oʻzgartirishga yoʻnaltiriladi.

Sun’iy intellekt davrida xavfsizlik muammolari

Bugungi kunda xakerlar fishing hujumlarini avtomatlashtirish, zararli dasturlarni ishlab chiqish va murakkab kiberhujumlarni amalga oshirishda generativ sunʼiy intellektdan keng foydalanmoqda. Ayniqsa, Anthropic kompaniyasi oʻzining Mythos AI modelini taqdim etgach, dasturiy taʼminotdagi zaifliklarni topish va ulardan foydalanish imkoniyatlari kengaygani haqidagi xavotirlar kuchaydi. Glow aynan mana shu yangi turdagi xavflarga qarshi turishni maqsad qilgan.

Glow platformasi kompaniya xodimlarining noutbuklari, serverlari va boshqa ulangan qurilmalarida ishlayotgan dasturiy taʼminotlar, AI-agentlar hamda ishlab chiquvchilar asboblarini nazorat qiladi. Tizim maxsus sunʼiy intellekt agentlari yordamida korporativ muhitni doimiy ravishda xaritaga tushiradi, real vaqt rejimida xavflarni baholaydi va xavfsizlik siyosatini qat’iy nazorat qiladi.

Tajribali jamoa va innovatsion yondashuv

Startapga Meta kompaniyasining sobiq vitse-prezidenti Roi Tiger, Snowflake kiberxavfsizlik strategiyasi rahbari Omer Singer va Claroty tadqiqotlar boʻlimi rahbari Ophir Arie asos solishgan. Roi Tigerning ta’kidlashicha, soʻnggi oʻn yillikda barcha ma’lumotlar bulutli texnologiyalarga koʻchgan boʻlsa, endilikda sunʼiy intellekt bevosita foydalanuvchi qurilmalariga (endpoint) kirib kelmoqda. Bu esa himoya usullarini yangilashni talab etadi.

Hozirda Glow oʻz platformasini quvvatlantirish uchun Anthropic va Google tomonidan taqdim etilgan Gemini modellaridan foydalanmoqda. Shuningdek, startap ushbu modellarning ishonchliligini oshirish va ularni korporativ kontekstga moslashtirish uchun oʻz xususiy dasturiy taʼminotini ishlab chiqqan. Hozirda tizim quyidagi vazifalarni muvaffaqiyatli bajarmoqda:

  • Zararli npm paketlarining oʻrnatilishini toʻxtatish;
  • Shubhali dasturlarni yuklab olishga urinayotgan AI-agentlarni aniqlash;
  • Xavfsizlik vositalari ishlamayotgan yoki cheklangan qurilmalarni topish.
Glow bozorda CrowdStrike, Microsoft va SentinelOne kabi gigantlar bilan raqobatlashishiga toʻgʻri keladi. Biroq, an’anaviy tizimlar asosan xavf yuzaga kelganidan keyin uni aniqlashga e’tibor qaratsa, Glow xavfli dasturiy ta’minot va AI-agentlarning korporativ muhitga kirishining oldini olishga (preventiv himoya) urgʻu beradi. Hozirda startapning sogʻliqni saqlash, chakana savdo va moliya sohalarida oʻn minglab qurilmalarni qamrab olgan yirik mijozlari mavjud.

GlowKiberxavfsizlikSun’iy IntellektStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob