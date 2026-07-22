Hurmuzdagi inqiroz: Hindistonning neft xaridi rekord darajaga yetdi

·79·Dunyo
Hurmuzdagi inqiroz: Hindistonning neft xaridi rekord darajaga yetdi

Dunyoning uchinchi yirik neft importchisi va iste’molchisi bo‘lmish Hindiston 2026/27-moliyaviy yilning birinchi choragida (aprel-iyun) Yaqin Sharqdan neft xaridini keskin qisqartirib, asosiy e’tiborni Rossiya va Lotin Amerikasi bozorlariga qaratdi. Bunga Yaqin Sharqdagi harbiy mojaro sababli Hurmuz bo‘g‘ozi orqali yuk tashishga qo‘yilgan cheklovlar sabab bo‘ldi.

Zamin.uz manbalar ma’lumotlariga tayanib, Hindiston energetika bozoridagi keskin burilish tafsilotlarini taqdim etadi.

Rossiya neftining ulushi rekord darajaga yetdi

Manbalarning xabar berishicha, 2026 yilning iyun oyida Hindistonga Rossiya nefti importi kuniga rekord darajadagi 2,64 million barrelni tashkil etdi. Bu may oyidagi ko‘rsatkichga nisbatan 37,4 foizga ko‘pdir.

  • Import hajmi: Iyun oyida Hindiston sotib olgan umumiy neft hajmining qariyb yarmi aynan Rossiya hissasiga to‘g‘ri keldi.

  • Choraklik o‘sish: Aprel-iyun oylarida MDH davlatlari, xususan Rossiya Federatsiyasidan yetkazib berish hajmi 8,3 foizga oshib, kuniga o‘rtacha 2,26 million barrelga yetdi.

  • Bozor ulushi: Bir yil avval Rossiya neftining Hindiston importidagi ulushi 38 foizni tashkil etgan bo‘lsa, joriy chorakda bu ko‘rsatkich 41 foizgacha ko‘tarildi.

Yaqin Sharqdan yetkazib berish keskin qisqardi

Hurmuz bo‘g‘ozidagi harbiy harakatlar va transport xavfsizligi bilan bog‘liq muammolar Yaqin Sharq neftining yetkazib berilishini cheklab qo‘ydi.

  • Pasayish dinamikasi: Birinchi chorakda Yaqin Sharq davlatlaridan Hindistonga neft importi 27 foizga kamayib, kuniga 1,55 million barrelni tashkil etdi.

  • Ulushning tushishi: Yaqin Sharq yetkazib beruvchilarining Hindiston bozoridagi ulushi bir yil ichida 41,4 foizdan 31 foizgacha qisqardi.

  • Saudiya Arabistoni yo‘nalishi: Iyun oyida Hindiston Saudiya Arabistonidan kuniga 403 ming barrel neft sotib oldi. Yetkazib berishning asosiy qismi xavfli bo‘g‘ozni aylanib o‘tish maqsadida Yanbu porti orqali amalga oshirildi.

Muqobil manbalar: Lotin Amerikasi va Afrika

Yaqin Sharqdagi uzilishlar o‘rnini to‘ldirish va ehtiyojni qoplash maqsadida Hindiston neftni qayta ishlash korxonalari boshqa mintaqalardan og‘irroq navdagi neft sotib olishni ko‘paytirdi. Xususan, Braziliya, Venesuela va Angoladan neft importi hajmi sezilarli darajada oshirildi.

Hindiston neft importi (2026/27 moliyaviy yil I choragi)

Yetkazib beruvchi mintaqa / Davlat

Kunlik hajm (barrel)

Bir yil avvalgi ulushi

Joriy bozor ulushi

Rossiya va MDH

2,26 mln (Iyun: 2,64 mln)

38%

41%

Yaqin Sharq

1,55 mln

41,4%

31%

Saudiya Arabistoni (Iyun)

403 ming (Yanbu porti orqali)

Lotin Amerikasi va Afrika

Braziliya, Venesuela, Angola

Ko‘paydi

Ko‘paydi

HindistonRossiyaSaudiya ArabistoniHormuzZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi