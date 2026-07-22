Jahon chempionatidan keyingi boʻshliq: Futbol muxlislari uchun yangi mavsumgacha yoʻriqnoma
2026-yilgi Jahon chempionati yakunlangach, millionlab futbol muxlislari qalbida oʻziga xos boʻshliq paydo boʻldi. Bir oy davom etgan shiddatli bahslar, kutilmagan natijalar va hayajonli lahzalardan soʻng, kundalik hayotga qaytish koʻpchilik uchun oson kechmayapti. Ijtimoiy tarmoqlarda hatto "Jahon chempionatidan keyingi depressiya" atamasi ham paydo boʻldi. Biroq, katta futbol tanaffusga chiqqani yoʻq, aksincha, klublar darajasidagi yangi hayajonlar ostonasida turibmiz. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yevropaning yetakchi chempionatlari boshlanishiga hali bir oydan koʻproq vaqt bor boʻlsa-da, futbol olami tinib qolgani yoʻq. Muxlislar uchun asosiy savol bitta: ichki chempionatlar startigacha boʻlgan vaqtni qanday mazmunli oʻtkazish mumkin? Goal.com nashri maʼlumotlariga koʻra, futbol ishqibozlari uchun zerikishga hojat qoldirmaydigan bir qator nufuzli musobaqalar va oʻrtoqlik uchrashuvlari rejalashtirilgan.
Yangi mavsumning ilk qadamlari va nufuzli turnirlarMavsumoldi tayyorgarlik doirasida koʻplab grand jamoalar turli qitʼalarda oʻz nazorat oʻyinlarini oʻtkazishadi. Ayniqsa, Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Arsenal jamoasi tomonidan anʼanaviy tarzda tashkil etiladigan turnirga eʼtibor qaratish lozim. 9-avgust kuni Londonning "Emireyts" stadionida Arsenal hamda Germaniyaning Borussiya Dortmund klublari oʻrtasida Emirates Cup bahsi boʻlib oʻtadi. Ushbu oʻyin yangi mavsum oldidan jamoalarning qay darajada tayyor ekanligini koʻrsatib beruvchi muhim imtihon boʻlishi kutilmoqda.
Shuningdek, Lionel Messi va Muhammad Salah kabi yulduzlarning muxlislari uchun ham yangiliklar talaygina. Lionel Messi oʻzining MLSdagi sarguzashtlarini davom ettirayotgan boʻlsa, Muhammad Salah Liverpul tarkibida yangi murabbiy qoʻl ostida ilk rasmiy oʻyinlariga tayyorgarlik koʻrmoqda. Yevropaning top-klublari AQSH va Osiyo boʻylab safarlarini boshlab yuborishgan.
Chempionatlar starti va saralash bosqichlariYevropa futboliga chanqoq muxlislar uchun Ispaniya La Ligasi 15-avgustdan oʻz eshiklarini ochadi. Ammo undan ham avvalroq, 13-avgust kuni Saudiya Arabistoni Roshn ligasi start oladi. Soʻnggi yillarda yulduzlar makoniga aylangan ushbu chempionat koʻplab muxlislar diqqat markazida boʻlishi shubhasiz. Quyida yaqin orada eʼtibor qaratish lozim boʻlgan musobaqalar keltirilgan:
- Chempionlar ligasi va Yevropa ligasining saralash bosqichlari;
- Emirates Cup doirasidagi Arsenal – Borussiya Dortmund uchrashuvi;
- Saudiya Arabistoni chempionatining yangi mavsumi;
- Ispaniya La Ligasining ochilish oʻyinlari.
…