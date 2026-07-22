Jahon chempionatidan keyingi boʻshliq: Futbol muxlislari uchun yangi mavsumgacha yoʻriqnoma

·34·Sport
Jahon chempionatidan keyingi boʻshliq: Futbol muxlislari uchun yangi mavsumgacha yoʻriqnoma

2026-yilgi Jahon chempionati yakunlangach, millionlab futbol muxlislari qalbida oʻziga xos boʻshliq paydo boʻldi. Bir oy davom etgan shiddatli bahslar, kutilmagan natijalar va hayajonli lahzalardan soʻng, kundalik hayotga qaytish koʻpchilik uchun oson kechmayapti. Ijtimoiy tarmoqlarda hatto "Jahon chempionatidan keyingi depressiya" atamasi ham paydo boʻldi. Biroq, katta futbol tanaffusga chiqqani yoʻq, aksincha, klublar darajasidagi yangi hayajonlar ostonasida turibmiz. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yevropaning yetakchi chempionatlari boshlanishiga hali bir oydan koʻproq vaqt bor boʻlsa-da, futbol olami tinib qolgani yoʻq. Muxlislar uchun asosiy savol bitta: ichki chempionatlar startigacha boʻlgan vaqtni qanday mazmunli oʻtkazish mumkin? Goal.com nashri maʼlumotlariga koʻra, futbol ishqibozlari uchun zerikishga hojat qoldirmaydigan bir qator nufuzli musobaqalar va oʻrtoqlik uchrashuvlari rejalashtirilgan.

Yangi mavsumning ilk qadamlari va nufuzli turnirlar

Mavsumoldi tayyorgarlik doirasida koʻplab grand jamoalar turli qitʼalarda oʻz nazorat oʻyinlarini oʻtkazishadi. Ayniqsa, Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Arsenal jamoasi tomonidan anʼanaviy tarzda tashkil etiladigan turnirga eʼtibor qaratish lozim. 9-avgust kuni Londonning "Emireyts" stadionida Arsenal hamda Germaniyaning Borussiya Dortmund klublari oʻrtasida Emirates Cup bahsi boʻlib oʻtadi. Ushbu oʻyin yangi mavsum oldidan jamoalarning qay darajada tayyor ekanligini koʻrsatib beruvchi muhim imtihon boʻlishi kutilmoqda.

Shuningdek, Lionel Messi va Muhammad Salah kabi yulduzlarning muxlislari uchun ham yangiliklar talaygina. Lionel Messi oʻzining MLSdagi sarguzashtlarini davom ettirayotgan boʻlsa, Muhammad Salah Liverpul tarkibida yangi murabbiy qoʻl ostida ilk rasmiy oʻyinlariga tayyorgarlik koʻrmoqda. Yevropaning top-klublari AQSH va Osiyo boʻylab safarlarini boshlab yuborishgan.

Chempionatlar starti va saralash bosqichlari

Yevropa futboliga chanqoq muxlislar uchun Ispaniya La Ligasi 15-avgustdan oʻz eshiklarini ochadi. Ammo undan ham avvalroq, 13-avgust kuni Saudiya Arabistoni Roshn ligasi start oladi. Soʻnggi yillarda yulduzlar makoniga aylangan ushbu chempionat koʻplab muxlislar diqqat markazida boʻlishi shubhasiz. Quyida yaqin orada eʼtibor qaratish lozim boʻlgan musobaqalar keltirilgan:

  • Chempionlar ligasi va Yevropa ligasining saralash bosqichlari;
  • Emirates Cup doirasidagi Arsenal – Borussiya Dortmund uchrashuvi;
  • Saudiya Arabistoni chempionatining yangi mavsumi;
  • Ispaniya La Ligasining ochilish oʻyinlari.
Garchi Chempionlar ligasining dastlabki saralash bosqichlari har doim ham yuqori tempda oʻtmasa-da, guruh bosqichiga chiqish uchun kurashayotgan jamoalar oʻrtasidagi shiddat muxlislarni zeriktirib qoʻymaydi. Shunday ekan, Jahon chempionatidan keyingi tushkunlikka berilishga asos yoʻq – katta futbol allaqachon qaytmoqda.

FutbolJahon ChempionatiArsenalLionel MessiMuhammad Salah
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...