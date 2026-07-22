NASA iqlim maʼlumotlari Shveytsariya superkompyuteriga koʻchirildi: 100 petabaytlik arxiv

·36·Texno
NASA iqlim maʼlumotlari Shveytsariya superkompyuteriga koʻchirildi: 100 petabaytlik arxiv

Shveytsariyaning Syurix oliy texnika maktabi (ETH Zurich) tadqiqotchilari NASA agentligiga tegishli boʻlgan ulkan hajmdagi ochiq maʼlumotlarni Lugano shahridagi CSCS superkompyuter markaziga muvaffaqiyatli koʻchirib oʻtkazdilar. Taxminan 100 petabayt hajmdagi ushbu arxiv Yer iqlimi va atmosferasidagi oʻzgarishlarni oʻn yillar davomida kuzatish natijasida toʻplangan noyob maʼlumotlarni oʻz ichiga oladi. Ushbu qadam nafaqat qimmatli ilmiy merosni saqlab qolish, balki sunʼiy intellekt yordamida iqlim modellarini yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlar bazasining koʻlami hayratlanarli: arxiv qariyb 6 milliard fayldan iborat boʻlib, ularni noldan yozib chiqish imkonsiz darajada koʻp vaqt talab qilgan boʻlardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ulkan raqamli massivni AQShdan Shveytsariyaga koʻchirish jarayoni bir yilga yaqin vaqtni oldi. Toʻplamda issiqxona gazlari konsentratsiyasi, bulutlar harakati, yogʻingarchilik miqdori, muzliklarning holati hamda okeanlardagi murakkab jarayonlar haqidagi batafsil hisobotlar joy olgan.

Sunʼiy intellekt va iqlim bashorati

Loyiha tashkilotchilarining asosiy maqsadi — ushbu maʼlumotlardan sunʼiy intellekt (AI) modellarini oʻqitishda foydalanishdir. Hozirgi kunda ob-havoni prognoz qilishda qoʻllaniladigan anʼanaviy tizimlar murakkab fizik tenglamalarga tayanadi va hisob-kitoblar uchun soatlab vaqt sarflaydi. Yangi avlod AI modellari esa oʻtmishdagi maʼlumotlar asosida bir necha kunlik global prognozni atigi bir daqiqa ichida tayyorlash imkoniyatiga ega. Bu esa tabiiy ofatlar haqida oldindan ogohlantirish tizimini tubdan yaxshilaydi.

Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, bunday tezkorlik qishloq xoʻjaligi va energetika sohalari uchun hayotiy ahamiyatga ega. Masalan, kutilayotgan suv toshqinlari, boʻronlar yoki qurgʻoqchilik haqida ancha erta xabar topish iqtisodiy talofatlarni kamaytirishga yordam beradi. ETH Zurich olimlari kelgusida AQSh Okean va atmosfera tadqiqotlari milliy boshqarmasining (NOAA) yirik maʼlumotlar bazasini ham Shveytsariyaga nusxalashni rejalashtirmoqda.

Siyosiy xatarlar va xavfsizlik choralari

Maʼlumotlarning koʻchirilishi ortida maʼlum darajadagi xavotirlar ham mavjud. AQShda iqlim tadqiqotlarini moliyalashtirish qisqarishi mumkinligi haqidagi taxminlar olimlarni ilmiy infratuzilmaning kelajagi haqida oʻylashga majbur qildi. Garchi barcha maʼlumotlar ochiq va maxfiy boʻlmasa-da, ularning qoʻshimcha nusxasini Yevropada saqlash ilmiy barqarorlikni taʼminlaydi. Zero, fan rivoji koʻp hollarda uzoq muddatli siyosiy qarorlarga bogʻliq boʻlib qolmoqda.

Hozirda NASA arxivi dunyodagi eng kuchli superkompyuterlardan biri hisoblangan Alps tizimi yaqinida saqlanmoqda. Olimlar ushbu hisoblash quvvatini ulkan kuzatuv natijalari bilan birlashtirib, iqlim oʻzgarishidagi ilgari payqash qiyin boʻlgan qonuniyatlarni aniqlashga umid qilmoqdalar. Bu kabi texnologik yechimlar Oʻzbekiston kabi iqlim oʻzgarishiga sezgir mintaqalar uchun ham muhim, chunki global modellar aniqligi oshishi mahalliy ob-havo prognozlariga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

NASASunʼiy IntellektIqlim OʻzgarishiSuperkompyuterTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob