178 million dollarlik soat rekord narxda sotildi
Hashamat va muhandislik san’ati uyg‘unlashgan Mystery Tourbillon soati o‘zining noyob dizayni hamda murakkab mexanizmi bilan butun dunyo e’tiborini tortdi. U nafaqat qimmatbaho bezaklari, balki zamonaviy soatsozlikning eng yuksak yutuqlarini o‘zida mujassam etgani bilan ham ajralib turadi.
Mazkur model noyob ikki karra uch o‘qli (dual triple-axis) turbillon mexanizmi bilan jihozlangan bo‘lib, uning har bir detali yuqori aniqlik va mahorat bilan ishlab chiqilgan. Soat korpusiga qo‘lda o‘rnatilgan 31,70 karatdan ortiq olmos esa unga yanada hashamatli ko‘rinish bag‘ishlaydi.
Ma’lum qilinishicha, ushbu eksklyuziv soat auksion savdosida 178 million dollarga sotilgan. Natijada Mystery Tourbillon tarixdagi eng qimmat va eng noyob soatlardan biri sifatida e’tirof etilib, kolleksionerlar hamda hashamat ixlosmandlari orasida katta qiziqish uyg‘otdi.
…