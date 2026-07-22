Go‘sht narxi oshishi va chorvadagi real raqamlar: Prezident qator topshiriqlar berdi
Prezident Shavkat Mirziyoyev 21 iyul kuni o‘tkazilgan selektor yig‘ilishida mamlakatda tovar va xizmatlar taklifini ko‘paytirish orqali inflyatsiyani jilovlash, oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash va go‘sht narxini barqarorlashtirish masalalarini atroflicha muhokama qildi.
Aprel-iyun oylarida go‘sht narxi 6–8 foizga oshigani qayd etilib, sohani qo‘llab-quvvatlash va import imtiyozlarini uzaytirish bo‘yicha muhim qarorlar qabul qilindi.
Zamin.uz davlat rahbari raisligida o‘tgan yig‘ilishning eng muhim tafsilotlarini taqdim etadi.
Go‘sht importi: Avia-tashish imtiyozi uzaytirildi va 250 ming bosh chorva olib kelinadi
Import go‘shtni samolyotda olib kelish xarajatlarini qoplash uchun davlat tomonidan 300 milliard so‘m ajratilganiga qaramay, aksariyat hududlar bu borada yetarli tashabbus ko‘rsatmagani tanqid qilindi. Zarur mablag‘ va imkoniyatlardan faqat Toshkent shahri va Toshkent viloyati tadbirkorlari unumli foydalanib, 1 300 tonna go‘sht olib kelishgan.
Shu munosabat bilan prezident tomonidan quyidagi topshiriqlar berildi:
Imtiyoz uzaytirildi: Go‘shtni samolyotda olib kelish xarajatlarini qoplash imtiyozi 31 dekabrgacha uzaytirildi.
Chorva importi rejasi: Yil yakuniga qadar xorijdan 100 ming bosh qoramol hamda 150 ming bosh qo‘y va echki olib kelish vazifasi qo‘yildi.
Aniq grafik: Viloyat hokimlari qachon va qaysi davlatdan qancha go‘sht hamda chorva olib kelish bo‘yicha manzilli reja tuzishi shart.
Statistikadagi «pripiska» va chorvachilikni moliyalashtirish
Qishloq xo‘jaligini ro‘yxatga olish natijalari chorvachilik sohasidagi haqiqiy manzarani ochib berdi. Ilgari hisobotlarda ko‘rsatilgan raqamlarga nisbatan amalda:
Qoramollar soni 2,1 million boshga,
Qo‘y va echkilar soni 1,5 million boshga kam chiqdi.
Misol: Birgina Qashqadaryo viloyatida qoramollar 171 ming boshga, qo‘y-echkilar 288 ming boshga kamligi aniqlangan. Bu hudud hisobidan bozorga 50 ming tonna go‘sht va 120 million litr sut chiqmasligini anglatadi.
Chorvadorlar uchun 50 million dollar va imtiyozli kreditlar
May oyida Qishloq xo‘jaligi jamg‘armasidan ajratilgan 1 trillion so‘mga qo‘shimcha ravishda, Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasidan yana 50 million dollar yo‘naltiriladi.
Chorva komplekslari uchun: 5 milliard so‘mgacha;
Naslli qoramolchilik uchun: 20 milliard so‘mgacha;
Kredit shartlari: Yillik 10 foiz, 10 yil muddatga (4 yillik imtiyozli davr bilan).
Kartoshka intervensiyasi va sovitkichli omborlar muammosi
Yil davomida intervensiya tizimi to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilmagani sababli pishiqchilik paytida dalada kartoshka narxi tushib ketgani qayd etildi. Manfaatdorlik yo‘qligi tufayli fermerlarda 325 ming tonna kartoshka sotilmay turibdi. Davlat rahbari kartoshkani fermerlar foyda ko‘radigan narxda zaxiraga olib, taqchillik paytida bozorga chiqarish zarurligini ta’kidladi.
Shuningdek, meva-sabzavotni saqlaydigan sovitkichli omborlar qurilishi sust kechayotgani ko‘rsatib o‘tildi:
Qoraqalpog‘iston, Andijon, Jizzax, Surxondaryo va Toshkent viloyatida yilning birinchi yarmida birorta ham sovitkichli ombor ishga tushirilmagan.
Yil yakunigacha umumiy quvvati 87 ming tonna bo‘lgan 340 ta sovitkichli omborni foydalanishga topshirish topshirildi.
Selektor yig‘ilishining asosiy ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkich / Vazifa
Manba / Raqamlar
Go‘sht narxi o‘sishi (apr-iyun)
6–8% ga qimmatlashgan
Avia-import imtiyozi muddati
31 dekabrgacha uzaytirildi
Chorva importi nishoni
100 ming qoramol + 150 ming qo‘y-echki
Sohaga qo‘shimcha ajratilgan mablag‘
50 million dollar (TTJdan)
Imtiyozli kredit sharti
Yillik 10%, 10 yilga (4 yil imtiyozli)
Chorvadagi aniqlangan farq (xisobdan kam)
2,1 mln qoramol, 1,5 mln qo‘y-echki
Sovitkichli omborlar rejasi
340 ta (87 ming tonna quvvat)
Inflyatsiya va Oziq-ovqat jamg‘armalari
Yanvar-iyun oylarida inflyatsiyani 3 foizdan oshirmaslik maqsad qilingan edi, biroq bu ko‘rsatkichni faqat Samarqand viloyati uddalay oldi.
Shuningdek, hokimlar bu yil oziq-ovqat jamg‘armalarini 2,5 barobar ko‘paytirib, 500 milliard so‘mga yetkazishi kerak bo‘lsa-da, aksariyat hududlar jamg‘armaga mablag‘ o‘tkazmagani aytildi. Bosh vazir o‘rinbosariga uch kun muddatda hokimlar tomonidan oziq-ovqat jamg‘armalariga mablag‘ tushirish grafigini tasdiqlash vazifasi yuklatildi.
…