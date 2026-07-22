Go‘sht narxi oshishi va chorvadagi real raqamlar: Prezident qator topshiriqlar berdi

·94·Iqtisodiyot
Go‘sht narxi oshishi va chorvadagi real raqamlar: Prezident qator topshiriqlar berdi

Prezident Shavkat Mirziyoyev 21 iyul kuni o‘tkazilgan selektor yig‘ilishida mamlakatda tovar va xizmatlar taklifini ko‘paytirish orqali inflyatsiyani jilovlash, oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash va go‘sht narxini barqarorlashtirish masalalarini atroflicha muhokama qildi.

Aprel-iyun oylarida go‘sht narxi 6–8 foizga oshigani qayd etilib, sohani qo‘llab-quvvatlash va import imtiyozlarini uzaytirish bo‘yicha muhim qarorlar qabul qilindi.

Zamin.uz davlat rahbari raisligida o‘tgan yig‘ilishning eng muhim tafsilotlarini taqdim etadi.

Go‘sht importi: Avia-tashish imtiyozi uzaytirildi va 250 ming bosh chorva olib kelinadi

Import go‘shtni samolyotda olib kelish xarajatlarini qoplash uchun davlat tomonidan 300 milliard so‘m ajratilganiga qaramay, aksariyat hududlar bu borada yetarli tashabbus ko‘rsatmagani tanqid qilindi. Zarur mablag‘ va imkoniyatlardan faqat Toshkent shahri va Toshkent viloyati tadbirkorlari unumli foydalanib, 1 300 tonna go‘sht olib kelishgan.

Shu munosabat bilan prezident tomonidan quyidagi topshiriqlar berildi:

  • Imtiyoz uzaytirildi: Go‘shtni samolyotda olib kelish xarajatlarini qoplash imtiyozi 31 dekabrgacha uzaytirildi.

  • Chorva importi rejasi: Yil yakuniga qadar xorijdan 100 ming bosh qoramol hamda 150 ming bosh qo‘y va echki olib kelish vazifasi qo‘yildi.

  • Aniq grafik: Viloyat hokimlari qachon va qaysi davlatdan qancha go‘sht hamda chorva olib kelish bo‘yicha manzilli reja tuzishi shart.

Statistikadagi «pripiska» va chorvachilikni moliyalashtirish

Qishloq xo‘jaligini ro‘yxatga olish natijalari chorvachilik sohasidagi haqiqiy manzarani ochib berdi. Ilgari hisobotlarda ko‘rsatilgan raqamlarga nisbatan amalda:

  • Qoramollar soni 2,1 million boshga,

  • Qo‘y va echkilar soni 1,5 million boshga kam chiqdi.

Misol: Birgina Qashqadaryo viloyatida qoramollar 171 ming boshga, qo‘y-echkilar 288 ming boshga kamligi aniqlangan. Bu hudud hisobidan bozorga 50 ming tonna go‘sht va 120 million litr sut chiqmasligini anglatadi.

Chorvadorlar uchun 50 million dollar va imtiyozli kreditlar

May oyida Qishloq xo‘jaligi jamg‘armasidan ajratilgan 1 trillion so‘mga qo‘shimcha ravishda, Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasidan yana 50 million dollar yo‘naltiriladi.

  • Chorva komplekslari uchun: 5 milliard so‘mgacha;

  • Naslli qoramolchilik uchun: 20 milliard so‘mgacha;

  • Kredit shartlari: Yillik 10 foiz, 10 yil muddatga (4 yillik imtiyozli davr bilan).

Kartoshka intervensiyasi va sovitkichli omborlar muammosi

Yil davomida intervensiya tizimi to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilmagani sababli pishiqchilik paytida dalada kartoshka narxi tushib ketgani qayd etildi. Manfaatdorlik yo‘qligi tufayli fermerlarda 325 ming tonna kartoshka sotilmay turibdi. Davlat rahbari kartoshkani fermerlar foyda ko‘radigan narxda zaxiraga olib, taqchillik paytida bozorga chiqarish zarurligini ta’kidladi.

Shuningdek, meva-sabzavotni saqlaydigan sovitkichli omborlar qurilishi sust kechayotgani ko‘rsatib o‘tildi:

  • Qoraqalpog‘iston, Andijon, Jizzax, Surxondaryo va Toshkent viloyatida yilning birinchi yarmida birorta ham sovitkichli ombor ishga tushirilmagan.

  • Yil yakunigacha umumiy quvvati 87 ming tonna bo‘lgan 340 ta sovitkichli omborni foydalanishga topshirish topshirildi.

Selektor yig‘ilishining asosiy ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich / Vazifa

Manba / Raqamlar

Go‘sht narxi o‘sishi (apr-iyun)

6–8% ga qimmatlashgan

Avia-import imtiyozi muddati

31 dekabrgacha uzaytirildi

Chorva importi nishoni

100 ming qoramol + 150 ming qo‘y-echki

Sohaga qo‘shimcha ajratilgan mablag‘

50 million dollar (TTJdan)

Imtiyozli kredit sharti

Yillik 10%, 10 yilga (4 yil imtiyozli)

Chorvadagi aniqlangan farq (xisobdan kam)

2,1 mln qoramol, 1,5 mln qo‘y-echki

Sovitkichli omborlar rejasi

340 ta (87 ming tonna quvvat)

Inflyatsiya va Oziq-ovqat jamg‘armalari

Yanvar-iyun oylarida inflyatsiyani 3 foizdan oshirmaslik maqsad qilingan edi, biroq bu ko‘rsatkichni faqat Samarqand viloyati uddalay oldi.

Shuningdek, hokimlar bu yil oziq-ovqat jamg‘armalarini 2,5 barobar ko‘paytirib, 500 milliard so‘mga yetkazishi kerak bo‘lsa-da, aksariyat hududlar jamg‘armaga mablag‘ o‘tkazmagani aytildi. Bosh vazir o‘rinbosariga uch kun muddatda hokimlar tomonidan oziq-ovqat jamg‘armalariga mablag‘ tushirish grafigini tasdiqlash vazifasi yuklatildi.

Shavkat MirziyoyevTashkentKashkadaryaZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

24 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:04Tadbirkorlar uchun jarimalar kamayadi: bir haftada taklif tayyorlanadiTadbirkorlar uchun jarimalar kamayadi: bir haftada taklif tayyorlanadiKecha, 12:5624 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda24 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 10:58Rossiya O‘zbekistonning ayrim meva-sabzavotlari importiga cheklov joriy etdiRossiya O‘zbekistonning ayrim meva-sabzavotlari importiga cheklov joriy etdiKecha, 01:4623 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi23 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi22.07, 16:0523 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda23 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda22.07, 11:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi