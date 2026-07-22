Hindistonda 10 ming zinaga zambilda olib chiqilayotgan semiz erkak tarmoqlarda bahs uyg‘otdi

·2.7K·Dunyo
Hindistonda 10 ming zinaga zambilda olib chiqilayotgan semiz erkak tarmoqlarda bahs uyg‘otdi

Hindistonning Girnar tog‘ida sayyohlarni cho‘qqiga qo‘lda ko‘tarib chiqish xizmati keng tarqalgan. Ziyorat va sayohat uchun kelgan ba’zi boy mehmonlar tik zinapoyalarni piyoda bosib o‘tish o‘rniga mahalliy aholiga pul to‘lab, maxsus zambillarda olib chiqishlarini so‘ramoqda.

Cho‘qqi sari yo‘l 10 mingdan ziyod tosh zinalardan tashkil topgan. Ko‘tarilish bir necha soat davom etadi. Yo‘lning tikligi va uzoqligi sabab bu safar hatto jismonan tayyor odamlar uchun ham oson emas.

Mahalliy ishchilar sayyohlarni zambilga o‘tqazib, qo‘l kuchi bilan yuqoriga olib chiqadi. Ular og‘ir yuk bilan minglab zinani bosib o‘tadi. Ko‘p oilalar aynan shu xizmat orqali ro‘zg‘or tebratadi.

Video va suratlar internetda tarqalgach, foydalanuvchilar bu mehnatga turlicha baho berdi. Ayrimlar sayyohlarning qulayligi uchun mahalliy aholi juda og‘ir sharoitda ishlayotganini tanqid qildi. Bu holatni boy va kam ta’minlangan qatlam o‘rtasidagi farqning yaqqol misoli deb ataganlar ham bor.

Muhokamalarda jismoniy mehnatning haqi, ishchilarning salomatligi va turizmdan keladigan daromad qanday taqsimlanayotgani haqida savollar ko‘tarildi. Girnar tog‘idagi ushbu xizmat mahalliylar uchun tirikchilik vositasi bo‘lsa-da, uni bajarish har kuni katta jismoniy kuch talab qiladi.

HindistonGirnar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi