Jeff Bezos Liverpul aksiyadoriga aylanishi mumkin: Dunyoning eng boy odamlaridan biri muzokaralarda

·44·Sport
Jeff Bezos Liverpul aksiyadoriga aylanishi mumkin: Dunyoning eng boy odamlaridan biri muzokaralarda

Angliya Premer-ligasining eng nomdor klublaridan biri boʻlmish Liverpul yaqin orada ulkan moliyaviy oʻzgarishlar ostonasida turibdi. Amazon asoschisi va dunyoning eng boy insonlaridan biri Jeff Bezos Mersisayd klubining aksiyalarini sotib olish boʻyicha tuzilgan konsortsiumga qoʻshilishi kutilmoqda. Ushbu kelashuv amalga oshsa, klubning moliyaviy qudrati yangi bosqichga koʻtarilishi shubhasiz. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Jeff Bezos bilan muzokaralarni Queens Park Rangers klubining sobiq hammuallifi Amit Bhatia boshchiligidagi investorlar guruhi olib bormoqda. Forbes jurnali tomonidan boyligi 257 milliard dollarga baholangan Bezos hozirda dunyoning eng boy toʻrtinchi kishisi hisoblanadi. Uning futbol olamiga kirib kelishi nafaqat Liverpul, balki butun Angliya futboli uchun tarixiy voqea boʻlishi mumkin.

Investitsiya tafsilotlari va Amit Bhatia roli

Loyiha tashabbuskori boʻlgan Amit Bhatia taniqli poʻlat magnati Lakshmi Mittalning kuyovi hisoblanadi. U yaqinda Queens Park Rangers klubidagi ulushlarini sotib, bor eʼtiborini yuqori divizion vakili boʻlgan Liverpulga qaratishga qaror qilgan. Bhatia boshchiligidagi guruh allaqachon Fenway Sports Group (FSG) bilan strategik hamkorlik boʻyicha maslahatchilarni yollagan.

Liverpul xoʻjayini John W. Henry boshchiligidagi FSG kompaniyasi ancha vaqtdan beri tashqi investitsiyalarni jalb qilishga tayyor ekanligini bildirib keladi. Bu mablagʻlar klubning bank qarzdorliklarini yopish va infratuzilmani rivojlantirish uchun zarur. Xususan, "Enfild" stadionini kengaytirish va AXA oʻquv markazini modernizatsiya qilish kabi loyihalar aynan shunday investitsiyalar hisobiga amalga oshirilmoqda.

Klubning bozor qiymati va kelajagi

Financial Times nashrining taxminiga koʻra, ushbu kelashuv doirasida Liverpul klubining umumiy qiymati 6 milliard dollardan (taxminan 4,5 milliard funt) oshishi mumkin. Bu raqamlar klubning jahon futbol bozoridagi nufuzi naqadar yuqori ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Hozircha Jeff Bezosning ushbu taklifga yakuniy roziligi olinmagan boʻlsa-da, muzokaralar jadal davom etmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, Amazon asoschisining klub tarkibiga kirishi Liverpulga Manchester Siti va Nyukasl Yunayted kabi moliyaviy jihatdan cheksiz imkoniyatga ega jamoalar bilan tengma-teng raqobatlashish imkonini beradi. Ayni damda jamoa Angliya Premer-ligasida yuqori oʻrinlar uchun kurashmoqda va yangi sarmoyadorlar tarkibni kuchaytirishda muhim rol oʻynashi mumkin.

Goal.com xabariga koʻra, kutilayotgan kelashuv 2023-yilda Dynasty Equity bilan tuzilgan shartnomaga oʻxshash boʻlishi kutilmoqda. Oʻshanda FSG klubning kichik bir qismini 164 million funtga sotgan edi. Bu safargi kelashuv esa koʻlami va ishtirokchilarining nufuzi bilan avvalgilaridan tubdan farq qiladi.

LiverpulJeff BezosAngliya Premer-ligasiInvestitsiyaFutbol Yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...