Jeff Bezos Liverpul aksiyadoriga aylanishi mumkin: Dunyoning eng boy odamlaridan biri muzokaralarda
Angliya Premer-ligasining eng nomdor klublaridan biri boʻlmish Liverpul yaqin orada ulkan moliyaviy oʻzgarishlar ostonasida turibdi. Amazon asoschisi va dunyoning eng boy insonlaridan biri Jeff Bezos Mersisayd klubining aksiyalarini sotib olish boʻyicha tuzilgan konsortsiumga qoʻshilishi kutilmoqda. Ushbu kelashuv amalga oshsa, klubning moliyaviy qudrati yangi bosqichga koʻtarilishi shubhasiz. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Jeff Bezos bilan muzokaralarni Queens Park Rangers klubining sobiq hammuallifi Amit Bhatia boshchiligidagi investorlar guruhi olib bormoqda. Forbes jurnali tomonidan boyligi 257 milliard dollarga baholangan Bezos hozirda dunyoning eng boy toʻrtinchi kishisi hisoblanadi. Uning futbol olamiga kirib kelishi nafaqat Liverpul, balki butun Angliya futboli uchun tarixiy voqea boʻlishi mumkin.
Investitsiya tafsilotlari va Amit Bhatia roliLoyiha tashabbuskori boʻlgan Amit Bhatia taniqli poʻlat magnati Lakshmi Mittalning kuyovi hisoblanadi. U yaqinda Queens Park Rangers klubidagi ulushlarini sotib, bor eʼtiborini yuqori divizion vakili boʻlgan Liverpulga qaratishga qaror qilgan. Bhatia boshchiligidagi guruh allaqachon Fenway Sports Group (FSG) bilan strategik hamkorlik boʻyicha maslahatchilarni yollagan.
Liverpul xoʻjayini John W. Henry boshchiligidagi FSG kompaniyasi ancha vaqtdan beri tashqi investitsiyalarni jalb qilishga tayyor ekanligini bildirib keladi. Bu mablagʻlar klubning bank qarzdorliklarini yopish va infratuzilmani rivojlantirish uchun zarur. Xususan, "Enfild" stadionini kengaytirish va AXA oʻquv markazini modernizatsiya qilish kabi loyihalar aynan shunday investitsiyalar hisobiga amalga oshirilmoqda.
Klubning bozor qiymati va kelajagiFinancial Times nashrining taxminiga koʻra, ushbu kelashuv doirasida Liverpul klubining umumiy qiymati 6 milliard dollardan (taxminan 4,5 milliard funt) oshishi mumkin. Bu raqamlar klubning jahon futbol bozoridagi nufuzi naqadar yuqori ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Hozircha Jeff Bezosning ushbu taklifga yakuniy roziligi olinmagan boʻlsa-da, muzokaralar jadal davom etmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, Amazon asoschisining klub tarkibiga kirishi Liverpulga Manchester Siti va Nyukasl Yunayted kabi moliyaviy jihatdan cheksiz imkoniyatga ega jamoalar bilan tengma-teng raqobatlashish imkonini beradi. Ayni damda jamoa Angliya Premer-ligasida yuqori oʻrinlar uchun kurashmoqda va yangi sarmoyadorlar tarkibni kuchaytirishda muhim rol oʻynashi mumkin.
Goal.com xabariga koʻra, kutilayotgan kelashuv 2023-yilda Dynasty Equity bilan tuzilgan shartnomaga oʻxshash boʻlishi kutilmoqda. Oʻshanda FSG klubning kichik bir qismini 164 million funtga sotgan edi. Bu safargi kelashuv esa koʻlami va ishtirokchilarining nufuzi bilan avvalgilaridan tubdan farq qiladi.
…